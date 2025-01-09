萬千星輝頒獎典禮2024｜大灣區最喜愛獎項10強完整得獎及提名名單
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萬千星輝頒獎典禮2024｜「大灣區最喜愛獎項」提名及得獎名單！TVB於2023年新增了「大灣區視帝」和「大灣區視后」獎項，這是該頒獎典禮首次設立這些針對大灣區觀眾的獎項。2024年新增的獎項包括：「大灣區最喜愛TVB劇集」、「大灣區最喜愛TVB男主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」、「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」！
萬千星輝頒獎典禮2024目錄
大灣區最喜愛TVB男主角
大灣區最喜愛TVB女主角
大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目
|2024年10強
|2023年得獎者
|1. J Music
2. 中年好聲音2
3. 獎門人感謝祭
4. Mayanne小喇叭
5. 聲夢1+2
6. 福祿壽訓練學院
7. 芷珊約您
8. 直播靈接觸
9. 剪裁魔法師
10. 與天地對話
|《獎門人感謝祭系列》
大灣區最喜愛TVB電視劇集
|2024年10強
|2023年得獎者
|1.愛‧回家之開心速遞
2.飛常日誌
3.婚後事
4.逆天奇案2
5.反黑英雄
6.法證先鋒VI : 倖存者的救贖
7.企業強人
8.巾幗梟雄之懸崖
9.廉政行動2024
10.黑色月光
|《新聞女王》
大灣區視帝視后最喜愛獎項：2023年得獎紀錄！
在2023年的頒獎典禮中，佘詩曼憑藉《新聞女王》獲得了「大灣區最喜愛TVB女主角」及「最佳女主角」，成為三料視后，這也是她在TVB的得獎記錄之一。佘詩曼在這屆頒獎典禮中憑《新聞女王》贏得多個獎項，顯示出她在各地區觀眾中的高人氣和影響力。
圖片來源：TVB 埋堆堆資料或影片來源：TVB官方微博