萬千星輝頒獎典禮2024 大灣區最喜愛 獎項10強 plt

萬千星輝頒獎典禮2024｜大灣區最喜愛獎項10強完整得獎及提名名單

最新娛聞
東方新地

廣告

萬千星輝頒獎典禮2024｜「大灣區最喜愛獎項」提名及得獎名單！TVB於2023年新增了「大灣區視帝」和「大灣區視后」獎項，這是該頒獎典禮首次設立這些針對大灣區觀眾的獎項。2024年新增的獎項包括：「大灣區最喜愛TVB劇集」、「大灣區最喜愛TVB男主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」、「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」！

萬千星輝頒獎典禮2024目錄

大灣區最喜愛TVB男主角

2024年10強 2023年得獎者
1.馬國明（飛常日誌）
2.羅子溢（婚後事）
3.陳展鵬（逆天奇案2）
4.鄭則士（神耆小子）
5.張振朗（反黑英雄）
6.黃宗澤（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
7.陳豪（企業強人）
8.譚俊彥（企業強人）
9.黎耀祥（巾幗梟雄之懸崖）
10.王浩信(黑色月光)		 黃宗澤《廉政狙擊》

大灣區最喜愛TVB女主角

2024年10強 2023年得獎者
1.蔡思貝（飛常日誌）
2.陳自瑤（婚後事）
3.姚子羚（反黑英雄）
4.蔡潔（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
5.蔣祖曼（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
6.張曦雯（企業強人）
7.龔嘉欣（企業強人）
8.胡定欣（巾幗梟雄之懸崖）
9.楊茜堯(黑色月光)
10.林夏薇(黑色月光)		 佘詩曼新聞女王

大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目

2024年10強 2023年得獎者
1. J Music
2. 中年好聲音2
3. 獎門人感謝祭
4. Mayanne小喇叭
5. 聲夢1+2
6. 福祿壽訓練學院
7. 芷珊約您
8. 直播靈接觸
9. 剪裁魔法師
10. 與天地對話		 《獎門人感謝祭系列》

大灣區最喜愛TVB電視劇集

2024年10強 2023年得獎者
1.愛‧回家之開心速遞
2.飛常日誌
3.婚後事
4.逆天奇案2
5.反黑英雄
6.法證先鋒VI : 倖存者的救贖
7.企業強人
8.巾幗梟雄之懸崖
9.廉政行動2024
10.黑色月光		 新聞女王
萬千星輝頒獎典禮2024 大灣區最喜愛 獎項10強 plt （圖片來源：TVB埋堆堆）
（圖片來源：TVB埋堆堆）

大灣區視帝視后最喜愛獎項：2023年得獎紀錄！

在2023年的頒獎典禮中，佘詩曼憑藉《新聞女王》獲得了「大灣區最喜愛TVB女主角」及「最佳女主角」，成為三料視后，這也是她在TVB的得獎記錄之一。佘詩曼在這屆頒獎典禮中憑《新聞女王》贏得多個獎項，顯示出她在各地區觀眾中的高人氣和影響力。

萬千星輝頒獎典禮2024 大灣區最喜愛 獎項10強 plt 【 萬千星輝頒獎典禮2023 】黃宗澤奪得大灣區最喜愛TVB男主角！（圖片來源：TVB）
【 萬千星輝頒獎典禮2023 】黃宗澤奪得大灣區最喜愛TVB男主角！（圖片來源：TVB）
萬千星輝頒獎典禮2024 大灣區最喜愛 獎項10強 plt 【 萬千星輝頒獎典禮2023 】佘詩曼奪大灣區最喜愛TVB女主角（圖片來源：TVB）
【 萬千星輝頒獎典禮2023 】佘詩曼奪大灣區最喜愛TVB女主角（圖片來源：TVB）

萬千星輝頒獎典禮2024｜視后5強熱門 楊茜堯呼聲最高 仲有超強黑馬！

萬千星輝頒獎典禮2024｜女配角5強熱門預測 黃翠如楊卓娜姊妹互鬥

萬千星輝頒獎典禮2024十強名單 黑色月光佔多項提名 楊茜堯阮浩棕成奪獎大熱
回到目錄

圖片來源：TVB 埋堆堆資料或影片來源：TVB官方微博

熱門文章

 