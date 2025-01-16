萬千星輝頒獎典禮2024｜女飛躍5強預測 陳懿德獲捧為「麥美恩接班人」
回顧上屆女飛躍得主劉穎鏇 拍完1劇就入雪櫃
2023年的女飛躍得主為入行7年的劉穎鏇（Tiffany），Tiffany連續獲提名4年，終於在去年成功獲得女飛躍獎項。不過Tiffany在年初拍完《奪命提示》就被雪藏，沒有新劇又沒有綜藝拍，資源反而落在同為港姐出身的陳曉華身上。劉穎鏇直至今年年底才有機會復出，在《歡樂滿東華》搏命表演拉巴士。
盤點TVB女飛躍預測5強熱門心水：
1.陳懿德獲捧為「麥美恩接班人」
現年26歲的陳懿德，今年獲安排擔任多個節目的主持，包括《東張西外》、《自駕德島》等，連《萬千星輝賀台慶》、奧運等大騷都有份主持。網民都大讚德德表現亮眼，獲捧為「麥美恩接班人」：「感覺德德比較動靜皆宜，有內涵，能hold住不同的場面」「德德應該係接mayanne班」「我覺得德德幾掂下，口才、情商無得彈，尤其在奧運期間，功課真係做得好足」。
2.廖慧儀演「年輕版楊茜堯」好搶戲
2020年落選香港小姐、被稱為「狂野港姐」的廖慧儀今年28歲。雖然入行後一度因為前度輕生事件而被TVB雪藏，但一出雪櫃就獲重用，今次更獲安排飾演《黑色月光》女主角楊茜堯的年輕版。廖慧儀雖然首次擔任重要角色，但網民都大讚廖慧儀演技不俗，表現算亮眼。
3. 郭珮文勁多Job獲力捧
23歲的郭珮文參選2023年香港小姐競選入行，雖然當時5強止步，但入行以來曝光率極高，比同屆三甲港姐都發展得更加好。綜藝方面，郭珮文在《福祿壽訓練學院》和《獎門人感謝祭終極篇》中都有亮眼表現，從4月開始就開始拍劇，在《愛·回家之開心速遞》客串做「邪花秘書Rose」；又在《法證先鋒6》飾演主角黃宗澤下屬，經常成功企正C位。
4.關嘉敏扮譚輝智人氣爆升
ViuTV選秀節目《全民造星III》出身的關嘉敏今年30歲，自2021年簽約TVB之後一直未有太大發圍，直到今年憑《福祿壽訓練學院》成功入屋。關嘉敏近期在TVB綜藝節目《福祿壽訓練學院》中表現出色，扮乜似乜，其中扮譚輝智同王菲就最為出色，神似演出獲大量好評！
5.趙璧渝近年角色個個入屋
近年先後憑《法言人》Co Co及《逆天奇案》系列的妹頭角色成功入屋的趙璧渝已經35歲，今年憑《法證先鋒6》中飾演為點擊不惜一切的Youtuber，獲網民大讚角色夠貼地之餘，演技又夠自然，就連劇中造型亦是其從演以來最省鏡。
萬千星輝頒獎典禮2024丨飛躍進步女藝員入圍名單
01 陳楨怡 狀王之王、巾幗梟雄之懸崖、玩盡澳門無限Fun、剪裁魔法師
02 陳熙蕊 法證先鋒VI:倖存者的救贖、黑色月光
03 陳曉華 巾幗梟雄之懸崖、異空感應、玩轉深中懶人包
04 陳星妤 法證先鋒VI:倖存者的救贖、廉政行動2024. 周六聊Teen谷
05 陳懿德 東張西望、福祿壽訓練學院、自駕德島、萬千星輝賀台慶
06 支嚳儀 龍舞雲祥年初一、我推的野男LIVE!
07 趙頌宜 Music Break、聲夢1+2、福祿壽訓練學院
08 趙壁渝 再見·枕邊人、逆天奇案2、法證先鋒VI:倖存者的救贖
09 莊子璇 J Music、2024香港小姐競選決賽
10 傅嘉莉 神耆小子、反黑英雄、法證先鋒VI:倖存者的救贖
11 古佩玲 愛·回家之開心速遞、
12 何沛珈 神耆小子、反黑英雄、東張西望2024、香港小姐競選決賽
17 林凱恩 再見,枕邊人、逆天奇案2、廉政行動2024、 流行都市
18 林秀怡 流行都市、獎門人感謝祭、吃貨橫掃深圳、 吃貨橫掃港深珠
19 羅毓儀 神耆小子、異空感應、巾幗梟雄之懸崖、 大灣區美味好玩攻略
20 李旻芳東張西望、呃錢
21 李芷晴 愛.回家之開心速遞、本尊就位、再見·枕邊人、企業強人
22 梁超怡 黑色月光、周六聊Teen谷
23 梁凱晴 吃貨橫掃深圳、萬眾同心公益金、吃貨橫掃港深珠、星光熠熠耀保良
24 梁敏巧 東張西望、呃錢
25 廖慧儀 黑色月光、港女野人奇異記、吃貨橫掃港深珠、美食新聞報道
26 倪嘉雯 反黑英雄、法證先鋒VI:倖存者的救贖、HOME即是識、美食新聞報道
27 潘靜文 J Music、聲夢1+2、荃頌荃盛、 歡樂滿東華2024
28 邵初 愛.回家之開心速遞、巾幗梟雄之懸崖、2024香港小姐 女、遊記
29 鄧凱文 周六聊Teen谷、東張西望、大灣區美味好玩攻略
30 戴祖儀 飛常日誌、法證先鋒VI:倖存者的救贖、2024英雄聯盟全球總決賽
31 曾文心 反黑英雄、J Sport
32 尹詩沛 旁觀者、逆天奇案2法證先鋒VI:倖存者的救贖、企業強人
33 黃婧靈 你不是她、周六聊Teen谷、冲遊泰國10
34 王嘉慧 逆天奇案2、黑色月光、東張西望、剪裁魔法師
35 黃紫恩 不正常愛情研究所、怪宿宿、台灣萌萌的、 直播靈接觸
36 黃瀅 黑色月光、 Hands Up、直播靈接觸. 我推的野男LIVE!
37 胡美貽 旁觀者、反黑英雄、瞬間直擊半小時、 港女野人奇異記
38 游嘉欣 慈善星輝仁濟夜、肥媽李鼎打大佬、 積金無咁易?、玩轉澳門更多Fun
39 阮嘉敏 逆天奇案2、法證先鋒VI:倖存者的救贖