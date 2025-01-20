萬千星輝頒獎典禮2024｜張振朗被問點同女友慶祝 楊偲泳隔空5字甜爆回應
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在2024年的《萬千星輝頒獎典禮》上，張振朗和龔嘉欣兩位演員不僅在螢幕上有精彩的合作，更在頒獎典禮上共同奪得大獎，張振朗榮獲雙料視帝，而龔嘉欣則獲得視后的殊榮。兩人在台後接受傳媒訪問時，分享得獎感受。
張振朗爆全家支持女友賀歲片楊偲泳隔空甜爆回應
對於這次的獲獎，張振朗感到如夢似幻，希望能與家人共進晚餐並計劃一次旅行來慶祝。當被問及是否有任何宣布時，宋仲基開玩笑地指出最衰的是張曦雯講完奪視后就結婚了。他笑稱自己考慮到經濟因素，希望能夠存錢買一棟大房子。他表示將全家一起前往觀看女友楊偲泳的賀歲片，以支持她。楊偲泳昨晚在IG疑似向張振朗祝賀，影住晚餐再講：「OK！叻！加餸！」
龔嘉欣重提陳凱琳深厚友情
在演藝圈中，龔嘉欣得到了不少前輩的支持和指導，她特別提到了任達華和方中信對她的鼓勵。「聽到任達華、方中信指今年賽果有驚喜，當時我只是好奇，沒有想過竟然獲獎的是自己。」龔嘉欣分享了這份意外的喜悅。此外，她還透露與陳凱琳的深厚友誼，以及曾勵珍對她的人生指導。「陳凱琳一直跟我傳訊息，她的三個兒子及譚凱琪的囡囡亦很愛我。」龔嘉欣表示，這行中能找到如此真心相待的朋友非常難得。
龔嘉欣暗示想組織家庭
在談到家庭時，龔嘉欣表達了對於「家人」的廣義理解。「自己本身屋企人唔係身邊，拍劇多了很多爸爸媽媽，現時就多了很多細佬，所以在這行多了不少『家人』。」她說。這些在演藝圈中形成的深厚關係，讓她感受到了家的溫暖。最後，她對未來充滿期待，希望能有更多的「家人」加入她的生活。「雖然我依家仍然係一片空白，但相信未來會有更加多屋企人可以錫我，我又錫佢哋！」
圖片來源：TVB、新傳媒資料庫、IG@renciysw、魔方全媒資料或影片來源：原文刊於新假期