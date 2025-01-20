萬千星輝頒獎典禮2024｜張耀揚李子雄「真假髮比拼」 烏鴉哥型爆近況曝光！
廣告
今年《萬千星輝頒獎典禮2024》邀講到眾多演藝界重量級人物參與。其中一個焦點，兩位資深演員61歲張耀揚和現年63歲李子雄出席，頒發了「飛躍進步男、女藝員」的獎項，二人嘅外貌同髮型變化亦惹網友關注！
李子雄張耀揚「真假髮比拼」
現年65歲李子雄，曾在80年代活躍於影壇，後來在90年代至千禧年代轉戰TVB，拍攝了多部經典電視劇。他以前以高髮線和稀疏的頭髮聞名，這次他以「變髮」的形象登場，並且還留著鬍鬚，顯示出與以往完全不同的形象。
張耀揚：我無做烏鴉哥好耐架啦！
李子雄在台上同張耀揚講笑：「好耐無同TVB嘅觀眾Say hi了」，張耀揚：「我就真係好耐無同人打招呼了」。李子雄再對張耀揚說：「我覺得你真係好耐好耐神隱了，阿Roy。不如叫返你烏鴉哥啦。」張耀揚笑言：「我無做烏鴉哥好耐架啦！」又指一指自己的頭髮：「依家係白鴿，好和平架！有啲緊張添，真係10幾年無喺螢幕上出現過。」
張耀揚「佬味」十足型到爆炸
另一位嘉賓張耀揚，說到「佬味」，當然不能不提他！張耀揚《古惑仔3之隻手遮天》中飾演的角色「烏鴉」，至今仍讓許多影迷津津樂道。時光流轉至今，他的外貌雖然隨著年齡的增長有所改變，但那份獨有的霸氣和魅力依然不減。網民激讚：「型到爆炸」、「真係欠佢一個最佳男配角」、「張耀揚起碼型過好多男人」
張耀揚標誌性長髮
年輕時總會帶點不羈感的張耀揚，一路都留住標誌性長髮，香港男星要數長髮都有型嘅，除了鄭伊健，第二個就係佢啦！由黑髮留到白髮，由不羈變到依家佬味十足，認真夠型。
肌肉Keep到半百仲有！
除了長髮之外，張耀揚一身的好肌肉，去到今時今日仍然努力Keep住，不時都被影到一把年紀仲會恆常做Gym，持之以恆的心令到張耀揚都值得有呢一身好肌肉。亦因為肌肉的線條令張耀揚增加一份男性雄風，簡直係「行走的賀爾蒙」！
圖片來源：TVB、微博@李子雄、TVB《天地男兒 》截圖、微博@張耀揚影迷俱樂部、IG@nickwooster、《古惑仔》劇照、小紅書截圖資料或影片來源：原文刊於新假期