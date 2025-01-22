萬千星輝頒獎典禮2024｜盤點13位女星索爆造型 劉穎鏇招牌長腿夠搶fo
廖慧儀高炒自拍大方派福利
28歲廖慧儀今年紅地毯就一改以往風格，唔以低胸禮服上陣，轉以仙氣藍色花花造型露香肩示人。雖然唔少網民都對廖慧儀密實登場表示失望，但係頒獎禮後廖慧儀就在社交平台大方派福利，以高炒角度騷極澎湃身材，瞬間俘虜網民嘅心兼獲讚十分識做！
陳懿德變玫瑰性感登場
26歲陳懿德當晚除咗擔任大會司儀之外，更獲得「最佳女新人」嘅獎項。陳懿德事後於上平台發長文感觸分享擔任司儀嘅感受，更上載多張當晚嘅靚相，化身超大朵粉紅玫瑰嘅陳懿德亦引來唔少網民大讚：「呢條禮服超襯你」、「竟然偷偷地派福利」、「紅地毯同開show條裙都超靚！」
關嘉敏洗甩「女版譚輝智」性感上陣
30歲關嘉敏早前憑《福祿壽訓練學院》中扮譚輝智成功彈起，隨後再於《萬千星輝賀台慶2024》中孖本尊齊齊登場，話題十足！關嘉敏日前現身紅地毯時就以金色低胸禮服示人，大騷事業線獲唔少網民直言終於洗甩「女版譚輝智」嘅味道：「終於似返個女人了」、「譚輝智原來身材咁好」等。
馮盈盈谷到盡索爆登場
30歲馮盈盈當晚以Deep V吊帶禮服現身，胸前嘅薄紗設計更將佢超澎湃嘅身材完美展現，一出場就已經引來唔少觀眾關注！馮盈盈事後亦在社交平台曬出當日嘅造型照，當中嘅側身照更獲網民連環激讚：「FYY近呢幾次紅地毯都好有料」、「側身呢張真係大癲！！」、「紅地毯殺手！」
王敏奕仙氣禮服撞款周慧敏
33歲王敏奕於頒獎禮紅地毯上以一身粉紅禮服示人，大方騷香肩上陣，仙氣造型獲唔少網民大讚「靚到好似公主咁」！王敏奕更憑呢個造型獲得當晚嘅「最佳衣著」，不過就事後就被網民發現，原來57歲周慧敏去年9月於澳門舉行演唱會時都著過同款，隨即引來唔唔少網民對此展開「邊個carry得好啲」嘅討論！
郭柏妍大玩低胸透視極誘惑
27歲郭柏妍頒獎禮當晚以黑色低胸禮服登場，大騷事業線超搶fo！郭柏妍事後在社交平台曬出造型照，相中除咗有高炒豪派震撼福利外，Rosita嘅禮服原來仲有薄紗透視設計，踎低出鏡時長腿更係若隱若現，十分誘惑！
戴祖儀對鏡自拍有睇頭
29歲戴祖儀近年在紅地毯嘅表現可謂十分出色，而戴祖儀今年同樣發揮實力上陣，以白色低胸禮服示人。雖然在紅地毯上似乎冇睇頭，但係戴祖儀事後就在後台自拍派福利，更曬出招牌對鏡影嘅照片，真係無論自拍定他拍都一樣咁有料到！
姚子羚高衩禮服騷長腿女人味十足
44歲姚子羚今年以桃紅色高衩禮服現身紅地毯，除咗高衩設計十分吸睛之外，禮服更有唔少性感細節，當中小露香肩同禮服中間嘅透視設計同樣搶fo到爆！而姚子羚隨後在社交平台曬出嘅照片中，更有大騷長腿嘅畫面，獲唔少網民大讚女人味十足！
劉穎鏇招牌長腿夠搶fo
27歲劉穎鏇今年以紅色吊帶禮服示人，除咗繼續大方騷招牌長腿之外，禮服更有露腰設計，將Tiffany零贅肉嘅fit爆身形完美展現！而劉穎鏇嘅連環逆天美腿照亦引來唔少網民直言勁「殺食」：「你真係唯一一個唔使sell性感都已經好正嘅女藝人」、「招牌長腿再現！！」、「真係世一！」
鍾柔美間條透視裝挑戰性感風
《聲夢傳奇》出生呢嘅18歲鍾柔美當晚以黑色透視裝示人，今次Yumi更可謂係性感大挑戰！皆因鍾柔美嘅服裝貼身之餘，透視部分更大騷佢fit到漏嘅纖腰同長腿，引來唔少網民激讚佢今次嘅服裝簡直係性感大變身！
陳曉華側身驚喜十足
30歲陳曉華當晚以黑白色蝴蝶結禮服示人，雖然看似係行簡潔風，但其實Hera嘅禮服可謂係驚喜十足！除咗膊頭上嘅蝴蝶結造型夠曬心思之外，原來禮服嘅側邊更係大玩透視，配埋裙擺嘅高衩設計，簡直係將陳曉華嘅身材優點發揮到最大化！
何泳芍極Deep V火辣贏盡全場
30歲何泳芍可謂係今年最搶fo嘅女藝人之一！皆因何泳芍當晚以一身白色極Deep V禮服登場，大方騷視覺效果極澎湃嘅震撼身材，而且何泳芍在社交平台曬出嘅照片更稱得上係世界級，引來網民連環激讚：「真係唔知望邊好」、「一定係今年紅地毯大贏家」、「性感嘅代名詞！」
胡定欣「黃金聖衣」騷超強氣勢
43歲胡定欣當晚現身紅地毯嘅服裝，真係一登場就火速成為網民熱議嘅焦點！皆因胡定欣今年改行性格風，以全套金色西裝霸氣上陣。雖然胡定欣嘅服裝遭到網民嘲笑似準備登基，但係亦有唔少人留言為佢平反，更表示唔係人人都carry到呢一套服裝！