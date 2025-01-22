萬千星輝頒獎典禮2024｜盤點13位女星索爆造型 劉穎鏇招牌長腿夠搶fo

《萬千星輝頒獎典禮2024》已於周日（19日）完滿舉行，當日除咗各獎項得主備受討論外，頒獎禮前嘅紅地毯環節同樣有唔少話題。紅地毯部分每位藝人都落足心機盛裝打扮出席，靚到爆造型更獲大批網民表示睇唔夠！以下將會為大家盤點今年頒獎禮嘅各女星靚爆造型，睇吓邊位最出眾！