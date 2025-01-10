萬千星輝頒獎典禮2024｜完整提名名單 視帝視后10強/劇集/投票時間
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TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》 2025年1月19日（星期日）晚上在澳門上葡京綜合渡假村上葡京禮堂舉行，以下為大家整理14個獎項提名名單，包括「最佳劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」、「最佳男主持」、「最佳女主持」等等，今年獎項將由《萬千星輝頒獎典禮2024》評委會、TVB全台職藝員、以及觀眾聯合選出最後得獎者！各位《東方新地》讀者投票前，不妨參考去年得獎者，記得截止日期以及投票連結：
萬千星輝頒獎典禮2024目錄
萬千星輝頒獎典禮2024丨最佳男主角10強
萬千星輝頒獎典禮2024丨最佳女主角10強
萬千星輝頒獎典禮2024丨最佳劇集10強
|萬千星輝頒獎典禮2024提名名單
|2023得獎者
|1. 愛．回家之開心速遞
2. 飛常日誌
3. 婚後事
4. 逆天奇案2
5. 反黑英雄
6. 法證先鋒VI : 倖存者的救贖
7. 企業強人
8. 巾幗梟雄之懸崖
9. 廉政行動2024
10. 黑色月光
|《新聞女王》
萬千星輝頒獎典禮2024丨最佳男新人及女新人
|萬千星輝頒獎典禮2024提名名單
|2023得獎者
|01 周百恩
02 張馳豪
03 廖家爵
04 吳兆麟
05 譚輝智
|鍾柔美、炎明熹、古佩玲、游嘉欣、冼靖峰
|01 陳懿德
02 梁敏巧
03 廖慧儀
04 潘靜文
05 曾文心
萬千星輝頒獎典禮2024丨最佳女配角10強
萬千星輝頒獎典禮2024丨最佳男配角10強
|萬千星輝頒獎典禮2024提名名單
|2023得獎者
|01《飛常日誌》朱敏瀚
02《逆天奇案2》張頴康
03《反黑英雄》袁偉豪
04 《反黑英雄》林景程
05 《企業強人》姜大衛
06 《巾幗梟雄之懸崖》蕭正楠
07 《巾幗梟雄之懸崖》羅天宇
08 《黑色月光》何廣沛
09 《黑色月光》馬貫東
10 《異空感應》阮浩棕
|林子善《隱形戰隊》
萬千星輝頒獎典禮2024丨飛躍進步男藝員10強
|萬千星輝頒獎典禮2024提名名單
|2023得獎者
|01 陳浚霆 愛、回家之開心速遞、一個香港‧十種玩法 過節篇
02 周吉佩龍舞雲祥年初一、校園好聲音、唱響中國、濠江夏水禮2024
03 鄭衍峰 奧運智、識、玩、巴黎奧運潮什麼、2024巴黎奧運、萬千星輝賀台慶
04 張馳豪 反黑英雄、聲夢1+2、剪裁魔法師
05 孔德賢 本尊就位、2024巴黎奧運、萬眾同心公益金 玩轉澳門更多Fun
06 林正峰 法證先鋒VI:倖存者的救贖、異空感應、 明愛暖萬心、獎門人感謝祭
07 林景程 妳不是她、逆天奇案2、反黑英雄、黑色月光
08 洗靖峰 神耆小子、J Music、亞洲超星團、一路繁花
09 黃庭鋒 妳不是她、奧運智·識、玩、2024巴黎奧運、 2024英雄聯盟全球總決賽
10 阮浩棕 廉政行動2024、異空感應、家常便飯爭霸戰
|馬貫東
萬千星輝頒獎典禮2024丨飛躍進步女藝員10強
|萬千星輝頒獎典禮2024提名名單
|2023得獎者
|01 陳楨怡 狀王之王、巾幗梟雄之懸崖、玩盡澳門無限Fun、剪裁魔法師
02 陳曉華 巾幗梟雄之懸崖、異空感應、玩轉深中懶人包
03 陳懿德 東張西望、福祿壽訓練學院、自駕德島、萬千星輝賀台慶
04 傅嘉莉 神耆小子、反黑英雄、法證先鋒VI:倖存者的救贖
05 何泳芍 開卷、J Sport、2024巴黎奧運、港女野人奇異記
06 關嘉敏 逆天奇案2、巾幗梟雄之懸崖、福祿壽訓練學院
07 林秀怡 流行都市、獎門人感謝祭、吃貨橫掃深圳、 吃貨橫掃港深珠
08 羅毓儀 神耆小子、異空感應、巾幗梟雄之懸崖、 大灣區美味好玩攻略
09 李旻芳 東張西望、呃錢
10 戴祖儀 飛常日誌、法證先鋒VI:倖存者的救贖、2024英雄聯盟全球總決賽
|劉穎鏇
萬千星輝頒獎典禮2024丨最佳綜藝節目獎10強
萬千星輝頒獎典禮2024丨最佳電視歌曲10強
|萬千星輝頒獎典禮2024提名名單
|2023得獎者
|01 愛.回家之開心速遞 這個家 姚婥菲
02 飛常日誌 飛常日誌 周吉佩
03 婚後事 傾城 曾比特
04 婚後事 阿拉斯加海灣 谷婭溦
05 逆天奇案2 後悔萬年 陳展鵬
06 法證先鋒VI: 倖存者的救贖 Lost in the Night 蔡潔
07 企業強人 Come With Me 鍾柔美
08 巾幗梟雄之懸崖 就算天空塌下來 古巨基
09 黑色月光 黯月 戴祖儀
10 2024巴黎奧運 無界 群星
|炎明熹〈Crystal Clear〉 《新聞女王》片尾曲
黑色月光｜主題曲及片尾曲介紹 歌手身份曝光 戴祖儀被誤認係炎明熹
萬千星輝頒獎典禮2024丨最佳男主持10強
|萬千星輝頒獎典禮2024提名名單
|2023得獎者
|01 區永權 東張西望、瞬間直擊半小時、呃錢、 歡樂滿東華2024
02 鄭衍峰 奧運智、識、玩、巴黎奧運潮什麼、2024巴黎奧運、萬千星輝賀台慶
03錢嘉樂 獎門人感謝祭、大師兄感謝祭、 相約澳門「京」豔之旅
04 周奕瑋 娛樂頭條、Grand住去台北、Grand住去大阪、感動味蕾美食餐廳100強-關西篇、萬千星輝賀台慶
05 鍾志光 典籍裡的中國、2024巴黎奧運
06 方力申 拍檔廚房、2024巴黎奧運、奧運健兒大匯演、
07 許文軒 娛樂頭條、勁歌金榜、中年好聲音2、 萬千星輝賀台慶
08 林正峰 玩轉深中懶人包、明愛暖萬心、獎門人感謝祭、學是學非學毒害
09 林溥來 Patrick Sir 東張西望、開卷、2024巴黎奧運 百年一金庸
10 梁思浩 直播靈接觸
|周奕瑋
萬千星輝頒獎典禮2024丨最佳女主持10強
|萬千星輝頒獎典禮2024提名名單
|2023得獎者
|01 陳貝兒 2024香港小姐競選決賽、 無窮之路IV-一帶一路、 香港同胞慶祝中華人民共和國 成立七十五周年文藝晚會、 萬千星輝賀台慶
02 陳庭欣 東張西望、慈善星輝仁濟夜、
03 陳懿德 博愛歡樂傳萬家、萬眾同心公益金 東張西望、福祿壽訓練學院、自駕德島、萬千星輝賀台慶
04 車婉婉 中年好聲音2、中年好聲音3、 萬千星輝賀台慶
05 朱凱婷 東張西望、福佑香江 同心邁向2024、2024巴黎奧運、萬千星輝賀台慶
06 馮盈盈 HOME即是識、校園好聲音-唱響中國、2024香港小姐女、遊記、玩轉澳門更多Fun
07 何沛珈 東張西望、 早D知早D醫、 2024巴黎奧運、2024香港小姐競選決賽
08 麥美恩 Mayanne小喇叭、大師兄感謝祭、 2024香港小姐競選決賽、萬千星輝賀台慶
09 吳幸美 東張西望
10 黃翠如 Grand住去台北、拍檔廚房、 相約澳門「京」豔之旅
|麥美恩
萬千星輝頒獎典禮2024｜投票日期
2024年12月2日 (星期一) 下午4時 至 2025年1月12日 (星期日) 深夜12時 (香港時間)
萬千星輝頒獎典禮2024｜投票詳情
各位觀眾可以透過投票網頁，投選每個獎項最多3個心水選擇，觀眾於投票截止前，可無限次更改投票選擇，系統將會以最後一次遞交的選擇為準。而參與投票的香港觀眾，答中簡單問題，更可以參加抽獎，贏取由澳娛綜合送出澳門上葡京綜合度假村豪華客房住宿一晚及香港至澳門來回船飛一套 (名額10個)。
萬千星輝頒獎典禮2024｜大灣區最喜愛獎項10強完整得獎及提名名單
圖片來源：TVB資料或影片來源：萬千星輝頒獎典禮2024 — 十強投票區