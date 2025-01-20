萬千星輝頒獎典禮2024｜收視出爐！節目3.5小時超長破紀錄 新聞都讓路
龔嘉欣視后掀熱議
提及這次台慶，精彩花生位有唔少重份量嘉賓到場支持，例如有型到爆嘅烏鴉張耀揚；加上一眾女星性感且吸引眼球的效果亦不可忽視！講到重點，張振朗憑《反黑英雄》先後奪得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」及「最佳男主角」獎，成雙料視帝、視后之爭賽前大熱嘅楊茜堯只贏得「大灣區最喜愛TVB女主角」，「最佳女主角」輸畀龔嘉欣，掀起熱議！
今年收視不如去年「Man姐」超強勢回歸！流失近15萬觀眾
根據資料，前年《萬千星輝頒獎典禮2022》跨平台直播收視最高29.4（189萬觀眾）；《萬千星輝頒獎典禮2023》有「Man姐」佘詩曼在陣，收視升0.6，最高29.9（194萬觀眾）；今年最高收視27.7點，近179萬，較去年流失了接近15萬觀眾。
根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚頒獎禮萬眾矚目，跨平台直播收視最高27.7點（179萬觀眾）捧場，與上周同時段相比飆升7點，成為上周收視榜首節目。
頒獎典禮當晚，TVB各社交平台(不計內地平台)整體表現令人振奮，頒獎典禮內容總接觸超過1,800萬人次、影片播放量超過500萬次、總互動量超過180萬。
網民說出重點：亂頒獎
對於賽果，不少網友反映意見：「亂頒獎,蔡思貝2020個獎應該係龔嘉欣 林夏微2021個獎應該係鍾嘉欣 龔嘉欣2024個獎應該係林夏微/楊茜堯」、「不是楊怡也應該是林夏薇吧」
「今年有咁多強勁既對手，胡定欣同楊怡等。龔嘉欣係企業強人真係一般」、「今年有咁多強勁既對手，胡定欣同楊怡等。龔嘉欣係企業強人真係一般」、「前面的得獎賽果尚算合理，視帝勉強能接受到，但是視后和最佳劇集真的跌曬眼鏡」
萬千星輝頒獎典禮2024丨最佳男主角《反黑英雄》張振朗
張振朗拎完大馬視帝，再度拎埋「最佳男主角」，他從羅嘉良、黎耀祥手上接過獎項：「演戲係我生命！」
萬千星輝頒獎典禮2024丨最佳女主角《企業強人》龔嘉欣
龔嘉欣台上爆喊：「我就係覺得好似發夢一樣，（呢個獎）真係好有份量，多謝公司16年來嘅栽培，多謝《企業強人》！」其後，龔嘉欣相當識做，花近2分鐘多謝高層珍姐，「公司冇你真係唔得，我想借大家掌聲多謝珍姐」。
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