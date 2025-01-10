萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳女新人5大名單 曾文心演技出眾獲封為大熱
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《萬千星輝頒獎典禮2024》即將在1月19日舉行，今年新設的獎項「最佳女新人」的五強名單位位出色，分別在主持、拍戲方面都有突出表現！以下就為大家接受今年「最佳女新人」五大入圍名單，大家又最心水邊一位呢？
盤點「最佳女新人」5大入圍名單：
1. 陳懿德獲捧為「麥美恩接班人」
現年26歲的陳懿德，今年獲安排擔任多個節目的主持，包括《東張西望》、《自駕德島》等，連《萬千星輝賀台慶》、奧運等大騷都有份主持。網民都大讚德德表現亮眼，獲捧為「麥美恩接班人」：「感覺德德比較動靜皆宜，有內涵，能hold住不同的場面」「德德應該係接mayanne班」「我覺得德德幾掂下，口才、情商無得彈，尤其在奧運期間，功課真係做得好足」。
2. 曾文心演技出眾獲封為大熱
現年27歲的曾文心，在2021年開始在TVB出演小角色，直至今年憑《反黑英雄》成功突圍而出，吸引被霸凌的學生妹「陳樂怡」，吸引到網民眼球。因外表飽受抨擊的曾文心，在今年台慶夜上火張振朗撐腰，大讚曾文心非常勤力，為對方頒發「全台力撐潛女藝人」獎。曾文心得知獲獎時在台上爆喊，除了感謝TVB台前幕後，亦表示要多謝自己，更指：「我真係好鍾意同你哋一齊開工，以後我哋開多啲工。」
3. 梁敏巧「東張女神」話題多
梁敏巧現年29歲，一直以出眾的身材聞名，而且她在東張西望中亦有不俗的表現，成功俘虜不少粉絲的心，坐穩東張女神的席位。日前更因為被「Babyface港男」揚言力追，而一度成為全城熱話。
4. 廖慧儀「狂野港姐」大翻身
2020年落選香港小姐、被稱為「狂野港姐」的廖慧儀今年28歲。雖然入行後一度因為前度輕生事件而被TVB雪藏，但一出雪櫃就獲重用，今次更獲安排飾演《黑色月光》女主角楊茜堯的年輕版。廖慧儀雖然首次擔任重要角色，但網民都大讚廖慧儀演技不俗，表現算亮眼。
5. 潘靜文大騷主持獲網民睇好
現年26歲的潘靜文憑《聲夢傳奇》入行TVB，當歌手的時候並沒有太突出，但在去年開始挑戰做主持後，即刻惹來網民關注。潘靜文在台慶、奧運都夠淡定，表現獲網民一致激讚。
圖片來源：IG圖片、TVB