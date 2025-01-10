萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳女新人5大名單 曾文心演技出眾獲封為大熱

《萬千星輝頒獎典禮2024》即將在1月19日舉行，今年新設的獎項「最佳女新人」的五強名單位位出色，分別在主持、拍戲方面都有突出表現！以下就為大家接受今年「最佳女新人」五大入圍名單，大家又最心水邊一位呢？

