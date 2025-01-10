萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳男新人5大名單！譚輝智38歲高齡入圍有機奪獎
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《萬千星輝頒獎典禮2024》即將在1月19日舉行，一班有份入圍的男藝人早前都出席活動為自己拉票。其中最佳男新人的5位入圍藝人就最有睇頭，其中譚輝智以38歲高齡入圍新人獎最爆笑！
《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳男新人5大名單：
1. 譚輝智38歲高齡入圍新人獎
現年38歲的譚輝智因參加無綫電視的歌唱比賽節目《中年好聲音2》而一夜成名，去年5月更舉辦首個個人演唱會，商業演出也源源不斷。今次以38歲高齡入圍「最佳男新人」，連佢自己好驚訝能夠入圍，更自嘲為「最老新人」。
2. 張馳豪憑聲夢入行新歌獲讚
現年28歲的張馳豪為《聲夢傳奇》出身，憑俊俏的外表加上壯碩的身材，在參賽期間已經夠曬吸睛。去年11月推出的新歌《宇宙逃生口》更成功打入各大排行榜，獲外界一致推薦。
3. 廖家爵入行5年終於突圍
廖家爵入行已有近5年，他是2019年第30期無綫電視藝員訓練班學員，演出過《踩過界II》、《使徒行者3》、《隱形戰隊》、《法言人》等不少劇集，在公司內已受幕後熟悉，廖家爵也有在《愛回家之開心速遞》不定期客串特約角色，最近在《企業強人》飾演方芳的細佬，算是戲份比較重要的一個角色。去年廖家爵在台慶獲得「全台力撐潛男藝人」獎，在台上淚崩感謝同年過世的爸爸廖家爵。
4. 吳兆麟扮鬼扮馬騷肌上位
現年28歲的吳兆麟在2022年加入J2，曾經拍攝過《晚間聽聞》、《不正常愛情研究所》、《冇人性教育》等節目，但人氣一直麻麻。今年就憑在《福祿壽訓練學院》扮鬼扮馬、大曬肌肉成功上位！
5. 周百恩唱歌扮聲獲激讚
同為《福祿壽訓練學院》出身的周百恩在2021年加入藝員訓練班，多年來一直未有太大發圍，直到在《福祿壽訓練學院》以代號「古巨軒」扮聲唱歌後，成功獲得外界關注。
圖片來源：[email protected]、IG@askacch、TVB