萬千星輝頒獎典禮2024｜樊亦敏首爭視后恨獎恨到出口：好多謝公司無嫌棄我
《萬千星輝頒獎典禮2024》17位花旦入圍爭視后
TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》昨日（12月2日）公布了入圍名單，其中「最佳女主角」獎競爭激烈，憑《神耆小子》入圍的樊亦敏在講入圍感言時，感慨表示現年53歲的她是當中年紀最大的一個：「我1991年參加香港小姐到依家，好多人問我：『三太點解成日都咁開心呢？』其實有一樣嘢我真係好多謝TVB，佢陪住我一齊長大，冇嫌棄過我，因為我91年嘅時候免疫系統有問題，我係光晒頭，公司好好，叫我不如唔好拍劇，去做綜藝，所以我係做過綜藝主持。」
樊亦敏回顧患病辛酸 感激TVB無嫌棄
樊亦敏續說：「因為當時戴住假髮拍嘢，所以我對自己係失咗信心，亦都有好多負評，覺得我工作態度好差，好多外景唔會出，但係公司好包容我，安排好多好好嘅梳化（梳頭化妝）畀我匿埋整頭髮，唔好畀人睇到我頭髮有一撻撻窿。經過呢段日子之後，我都出去見識過個世界，去過內地拍嘢，當我再返嚟嘅時候，公司亦都好好，首先要多謝樂小姐，叫我簽邵氏做經理人，亦都多謝珍姐畀咗好多機會我，甚至因為我身體嘅問題，令我突然之間好肥，肥到170磅，但公司都無嫌棄我，畀好多唔同嘅角色畀我做。」
恨獎恨到出口：我呢個年齡都可以攞到好難得
最後樊亦敏表示：「我除咗以三太喺2022年攞咗萬千星輝最受歡迎女角色獎之外，其實今年我係第一次喺呢個大家庭入面，獲提名最佳女主角，所以點解我要企側邊，因為我要過去摸吓佢！因為我覺得以我呢個年齡都可以做呢個最佳女主角都好難得，所以再次多謝我哋台前幕後咁多位，同埋三太好開心嘅其中一個原因，就係因為有公司呢個大家庭喺度，每一日都見到一張張笑臉，同埋真係多謝Ken哥（鄭則士），因為佢先令到我洪玫瑰呢個角色攞到….唔係，未攞到住，對唔住，恨到出口！」最後講足近3分鐘的她答應大家，如果真係攞到視后，她的得獎感言絕對不會這麼長。
53歲樊亦敏 係第二代陽光妹
樊亦敏在1991年以20歲之齡參選香港小姐，並奪得最上鏡小姐獎入行，又曾於1989年與鄭伊健拍攝的陽光檸檬茶廣告，成為第二代陽光妹，令網民留下深刻印象，此外她曾出錢出力幫助中風癱瘓的前輩劉家輝，亦令網民覺得她十分有情有義。近年她更憑藉在《愛回家》飾演「三太」白天娥，而深得觀眾喜愛，在2022年奪得「最受歡迎電視女角色」獎。