萬千星輝頒獎典禮2024｜一文睇清災難造型 胡定欣「登基裝」慘遭網民連環恥笑
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《萬千星輝頒獎典禮2024》將於今晚盛大舉行，作為每年嘅焦點活動之一，除咗頒獎禮上嘅獎項備受觀眾關注之外，藝人們嘅裝扮同樣亦係話題之一。不過有仙氣造型之餘，炒車造型同樣亦時有出現，以下將會為大家盤點頒獎禮紅地氈嘅各個災難造型！
何沛珈髮型裝飾慘變村姑頭
向來在紅地毯都仙氣現身嘅何沛珈，今日就慘被髮型裝飾累事，睇落有啲似樹葉嘅裝飾品搞到何沛珈成個髮型大扣分，令唔少網民都直言好可惜！
朱凱婷紅地毯著上身險走光
朱凱婷一到場後就已經十分牙煙，皆因佢落車時似乎因為禮服開衩太大，搞到差啲走光！不過朱凱婷嘅服裝就被網民嘲笑係「將紅地毯著上身」，同色系禮服就算大騷身材上陣都搞唔掂！
陳貝兒狂扯禮服副乳無所遁形
陳貝兒今日以黑色禮服現身，不過服裝就似乎有啲唔啱身，陳貝兒喺行紅地毯時不斷扯胸前嘅部分，更意外令副乳無所遁形，被唔少人稱睇到都好尷尬！
張馳豪《揸流灘》風玩懷舊
《聲夢傳奇》出身嘅張馳豪（Aska）今日就以疊穿式西裝現身紅地毯，不過長款西裝再配黑色開窿手套就被指年代感十足，更引來網民爆笑問係唔係借咗《愛回家》劇中劇《揸流灘》嘅服裝登場！
林景程驚變過期聖誕樹
獲提名最佳男配角嘅林景程今日以綠色西裝示人，不過西裝上嘅抽象風色彩配搭，再加埋內襯嘅黑白色恤衫，被唔少網民嘲笑炒曬車，更遭稱係一棵「過期聖誕樹」……
阮浩棕西裝鈕釦位置好尷尬
阮浩棕今日以偏紫紅色西裝登場，真空上陣嘅阮浩棕就被網民恥笑西裝上嘅鈕釦「好出戲」，而且位置仲識分尷尬，睇落好似露點咁……
龔嘉欣超暴露缺點登場
獲提名視后嘅龔嘉欣今晚就以紅白色薄紗禮服現身，不過工間嘅禮服就似乎將佢嘅缺點完全暴露，被唔少網民狠批睇落似大肚婆之餘，就連體態都出晒事！
胡定欣黃金聖衣勁似登基
同樣獲提名視后嘅胡定欣，今晚嘅服裝可以話係全場最矚目，皆因佢以全套金色服裝登場，似足黃金聖衣嘅服裝更被唔少網民爆笑留言問「今日係咪要登基？」
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期