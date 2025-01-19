萬千星輝頒獎典禮2024｜一文睇清災難造型 胡定欣「登基裝」慘遭網民連環恥笑

《萬千星輝頒獎典禮2024》將於今晚盛大舉行，作為每年嘅焦點活動之一，除咗頒獎禮上嘅獎項備受觀眾關注之外，藝人們嘅裝扮同樣亦係話題之一。不過有仙氣造型之餘，炒車造型同樣亦時有出現，以下將會為大家盤點頒獎禮紅地氈嘅各個災難造型！