萬千星輝頒獎典禮2024｜甄子丹驚喜現身做頒獎嘉賓 原來同TVB早有淵源 仲有2組嘉賓最難估？
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TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》即將於本周日隆重舉行，最近TVB一連預告將有幾位星級頒獎嘉賓，並以嘉賓的剪影同大家玩「猜猜我是誰」，其中「宇宙最強」甄子丹的剪影最易估，原來他和TVB早有淵源，仲拍過5套TVB劇！
甄子丹將為《萬千星輝頒獎典禮2024》擔任星級頒獎嘉賓
繼去年邀請已離巢TVB十年的林峯作為特別嘉賓後，今年的台慶頒獎禮同樣不乏驚喜，據知著名動作影星「丹爺」甄子丹將會出席，擔任重量級頒獎嘉賓。
TVB在其官方社交平台上發布了一張《萬千星輝頒獎典禮2024》星級頒獎嘉賓版的「猜猜我是誰」，圖片中只顯示一個人的側面剪影，不過不少網民都留言表示好易估：「一睇就知甄子丹」、「個剪影好明顯係甄子丹」、「宇宙最強」等，全因這幅剪影和甄子丹現正上映的電影《誤判》劇照幾乎一模一樣。
甄子丹曾與周星馳兩度合作拍劇
原來甄子丹的與TVB的關係可以追溯到1988年，當時約25歲的他作為第14期藝員訓練班的旁聽學員，同期同學有郭富城、林家棟、黃德斌、劉錫明、雷宇揚、黎芷珊、麥包麥長青等。他在TVB共拍過5部劇集，包括《無冕急先鋒》、《飛虎群英》、《刑警本色》《命運迷宮》和《幹探群英》，其中他與周星馳在《無冕急先鋒》和《刑警本色》中都合作過，直到1991年，甄子丹離開TVB，轉戰亞視及電影界。
再加2張星級頒獎嘉賓剪影引網民熱議
除了甄子丹外，TVB的社交平台還釋出了2張預告星級頒獎嘉賓的剪影圖，並表示：「TVB頒獎咁大件事，嘉賓又點止咁少呀？再俾多個大家一齊估估下！」其中只得1人的剪影，引來眾多網民猜測係馬浚偉、鄭丹瑞、蘇永康、黃子華甚至黎耀祥、單立文等，而有2位女士的剪影則最難估，有網民猜測係「筷子姐妹花」，不過已被TVB小編否認。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、《誤判》、《西遊記之大鬧天宮》資料或影片來源：原文刊於新假期