萬千星輝頒獎典禮2024｜甄子丹驚喜現身做頒獎嘉賓 原來同TVB早有淵源 仲有2組嘉賓最難估？

TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》即將於本周日隆重舉行，最近TVB一連預告將有幾位星級頒獎嘉賓，並以嘉賓的剪影同大家玩「猜猜我是誰」，其中「宇宙最強」甄子丹的剪影最易估，原來他和TVB早有淵源，仲拍過5套TVB劇！