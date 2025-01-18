萬千星輝頒獎典禮2024 直播線上看｜現場直播連結免費收看懶人包

1月19日晚上8時，《萬千星輝頒獎典禮2024》再度於澳門上葡京綜合度假村上葡京綜藝館舉行，大會提早於下午5:30直播藝人紅星進場的紅地氈實況，TVB特別聲明《萬千星輝頒獎典禮2024》門票對外銷售。市面上提及的「相關門票銷售」均可能為欺詐交易或假冒門票！頒獎禮在去年錄得如果想收看免費直播，以下為大家整理必備連結！