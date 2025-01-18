萬千星輝頒獎典禮2024 直播線上看｜現場直播連結免費收看懶人包
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1月19日晚上8時，《萬千星輝頒獎典禮2024》再度於澳門上葡京綜合度假村上葡京綜藝館舉行，大會提早於下午5:30直播藝人紅星進場的紅地氈實況，TVB特別聲明《萬千星輝頒獎典禮2024》並沒有門票對外銷售。市面上提及的「相關門票銷售」均可能為欺詐交易或假冒門票！頒獎禮在去年錄得如果想收看免費直播，以下為大家整理必備連結！
萬千星輝頒獎典禮2024 直播線上看目錄
《萬千星輝頒獎典禮2024》澳門現場直播及紅地氈實況將會在以下平台進行，敬請準時收看：
萬千星輝頒獎典禮2024｜ YouTube直播紅地氈實況：
《萬千星輝頒獎典禮2024》紅地氈時間是1月19日下午5:30地點位於澳門上葡京， 以下頻道將直播 TVB官方頒獎禮前實況：
1. TVB Facebook｜直播連結按此
2. TVB YouTube 頻道｜直播紅地氈實況｜直播按此訂閱接收通知
3.TVB 娛樂新聞台｜直播連結
萬千星輝頒獎典禮2024｜全程TVB直播及YouTube重溫連結：
1. 翡翠台 81台｜直播連結
2. 香港及澳門觀眾 myTV SUPER｜直播連結
3. 海外觀眾 TVB Anywhere ｜直播連結
4. 內地觀眾 「埋堆堆」APP｜抖音連結
5. YouTube 現場獎項即時轉播連結：TVB官方頻道｜TVB 娛樂新聞台｜ 《東張西望》東張＋｜ TVB綜藝
另外上述頻道會無間斷式報導頒獎典禮即時資訊
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重溫｜《萬千星輝頒獎典禮2023》紅地氈盛況直擊
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期