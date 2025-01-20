萬千星輝頒獎典禮2024｜龔嘉欣爆冷奪視后 楊茜堯失獎後1舉動成重點 網民狂鬧造馬
《萬千星輝頒獎典禮2024》龔嘉欣奪視后楊茜堯大方拍掌
今屆視后5強有楊茜堯、林夏薇、張曦雯、龔嘉欣和姚子羚，在宣布龔嘉欣得獎一刻，其餘4人反應各有不同，楊茜堯大方拍掌，張曦雯擘大口表現驚訝，姚子羚顯得較為失落，林夏薇表情則最淡定，不過鏡頭轉到林夏薇時，有不少網民都指坐在她身後作Deep V性感打扮關嘉敏更為搶Fo，加上其狀似難以置信的O嘴表情，頓時成為網民焦點。
縱使係賽前大熱，最後卻失落視后大獎，楊茜堯仍表現得相當大方，為龔嘉欣得獎拍手道賀。
網民狂鬧TVB造馬：龔嘉欣同楊茜堯比真係未夠班
許多網民都龔嘉欣奪得視后的結果難以接受，紛紛留言為楊茜堯抱不平：「唔係話佢唔好，但同楊茜堯比真係未夠班囉！」、「楊怡啲戲點會輸比龔」、「最佳女主角居然不是楊茜堯？？？？」、「不是楊怡，TVB就徹底沒落下去吧」、「最佳女主角實在太令人失望，大台太假太造馬」、「5個入面，最唔值得拎係佢」、「就算楊怡、林夏薇攞唔到，都應該係姚子羚，都唔輪到佢」、「張曦雯都好過佢」等。
陳自瑤5強不入 網民戥唔抵：可能YoYo唔擦鞋
也有不少網民為陳自瑤不值，認為她起碼應該能打入視后5強：「好離譜，Yoyo連五強都冇」、「yoyo 5強不入仲慘」、「yoyo點都應該有5強」、「Yoyo好過龔嘉欣好多」、「覺得yoyo冇獎可惜」等，有網民則猜測原因：「可能YoYo唔擦鞋」、「因為婚後事平均收視率得16.3，遠低於頭嗰幾套反黑、企業」。
楊茜堯僅得「大灣區最喜愛TVB女主角」一早知會失落視后？
除了獎項結果的爭議外，楊茜堯在頒獎典禮上的行為也成為熱門話題，她繼2012年憑劇集《名門望族》奪得視后之後，以新名字再獲得「大灣區最喜愛TVB女主角」獎，講得獎感言時講到超時，她更霸氣同幕後講：「唔准撩我！」有網民猜測，楊茜堯可能已經提前知道自己不會獲得視后大獎，因此不顧工作人員的催促，在台上狂講得獎感言。
萬千星輝頒獎典禮2024｜馬國明再現天然呆 楊茜堯先拔頭籌拎大灣區視后
TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》完整得獎名單：
大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目：《無窮之路 IV-一帶一路》
大灣區最喜愛TVB劇集：《黑色月光》
大灣區最喜愛TVB男主角：馬國明——《飛常日誌》
大灣區最喜愛TVB女主角：楊茜堯——《黑色月光》
飛躍進步男藝員：阮浩棕——《廉政行動2024》、《異空感應》、《玩轉深中懶人包》、《家常便飯爭霸戰》
飛躍進步女藝員：陳曉華——《巾幗梟雄之懸崖》、《異空感應》、《玩轉深中懶人包》
最佳衣著男藝人：陳豪
最佳衣著女藝人：王敏奕
最佳女配角：傅嘉莉——《反黑英雄》
最佳男配角：林景程——《反黑英雄》
最佳電視歌曲：這個家（姚焯菲）——《愛·回家之開心速遞》
馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目：《獎門人感謝祭》
馬來西亞最喜愛TVB劇集：《企業強人》
馬來西亞最喜愛TVB男主角：張振朗——《反黑英雄》
馬來西亞最喜愛TVB女主角：張曦雯——《企業強人》
最佳綜藝節目獎： 《中年好聲音2》
最佳資訊及專題節目獎 ： 《東張西望》
專業精神獎 ：TVB體育組
最佳男新人：張馳豪
最佳女新人：陳懿德
最佳男主持：區永權——《東張西望》、《瞬間直擊半小時》、《呃錢》、《歡樂滿東華2024》
最佳女主持：陳貝兒——《2024香港小姐競選決賽》、《奧運健兒大匯演》、《無窮之路 IV-一帶一路》、《萬千星輝賀台慶》
萬千光輝演藝大獎：鍾志光
最佳男主角： 張振朗——《反黑英雄》
最佳女主角 ：龔嘉欣——《企業強人》
最佳劇集：《反黑英雄》