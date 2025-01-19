萬千星輝頒獎典禮2024｜一文睇清靚爆造型 吳幸美梁敏巧谷到盡鬥搶fo

《萬千星輝頒獎典禮2024》將於今晚於澳門舉行，作為TVB每年嘅重點活動之一，出席嘅藝人都會盛裝打扮上陣，希望在紅地氈攞到頭彩之餘，在頒獎禮上亦可以再下一城。以下將會為大家盤點今年頒獎禮紅地氈嘅各個仙氣造型，睇吓邊位最出眾啦！