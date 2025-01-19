萬千星輝頒獎典禮2024｜一文睇清靚爆造型 吳幸美梁敏巧谷到盡鬥搶fo
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《萬千星輝頒獎典禮2024》將於今晚於澳門舉行，作為TVB每年嘅重點活動之一，出席嘅藝人都會盛裝打扮上陣，希望在紅地氈攞到頭彩之餘，在頒獎禮上亦可以再下一城。以下將會為大家盤點今年頒獎禮紅地氈嘅各個仙氣造型，睇吓邊位最出眾啦！
廖慧儀透視花瓣造型夠仙氣
今年獲提名新人獎嘅廖慧儀以藍色透視花瓣禮服現身，雖然今次嘅服裝較早前台慶保守，只係小露香肩，但係為頒獎禮紅地毯染新髮色嘅廖慧儀照樣獲唔少網民大讚仙氣爆燈！
曾文心緊身禮服騷纖腰
同樣獲提名新人獎嘅曾文心今日就以黑色緊身禮服登場，憑《反黑英雄》成功打開知名度嘅曾文心就收起劇中嘅招牌長腿，但係超貼身禮服就將佢嘅纖腰完美展現，十分吸睛！
3大東張女神鬥震撼登場
《東張西望》向來有唔少東張女神備受觀眾喜愛，今日吳幸美、梁敏巧及李旻芳就齊齊現身紅地毯，一登場就震撼唔少觀眾！而吳幸美同梁敏巧更係大騷事業線，不過同樣身材出眾嘅李旻芳就收起性感，以低調型格風示人，獲網民留言大讚！
何泳芍大Deep V爆笑稱娛樂大家
憑《港女野人》成功入屋嘅何泳芍（Honey）向來身材出眾，今日Honey就以超Deep V禮服登場，大騷事業線令唔少網民直言眼前一亮！不過何泳芍今日就搞笑表示係「嚟娛樂大家 」，似乎對獎項抱佛系心態！
陳懿德騷超長事業線超搶fo
獲提名女飛躍嘅陳懿德今晚以白色低胸禮服現身紅地毯，除咗騷迷人肩頸線之外，仲大方騷埋超長事業線，搶fo程度爆燈！
關嘉敏賣大包倒奶拎筆
今年人氣急升嘅關嘉敏就以金色禮服現身，大騷事業線上陣勁搶fo。而且關嘉敏簽完名後仲倒奶還筆，賣大包畫面獲唔少網民直言超識做！
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期