萬千星輝頒獎典禮2024｜阮浩棕是誰？ 父親曾批「戲屎」超強背景公開
阮浩棕祖母係梁舜燕 父親阮惠源曾批「戲屎」
阮浩棕父親阮惠源歷深厚的電視製作人，先後效力TVB及亞視，他也是資深演員梁舜燕的兒子，阮惠源幕後功力深厚，曾被力邀參與內地劇集製作，作品包括2014年林峯主演的《衛子夫》等。作為「上等人」梁舜燕的孫仔阮浩棕又被稱為「上等孫」，卻不特別得到父親認同，阮浩棕父親甚至曾在初行時被爸爸狠批「戲屎！」，令他感到十分痛苦，在不止一次訪問中提及不想失禮祖母和父親，希望能演好角色不負「星三代」的身份。
東華表演「水髮功」籌款獲讚好！
阮浩棕早前在《歡樂滿東華2024》表演「水髮功」，加入難度挑戰，以水髮滅燭破紙籌善款，獲圈中人讚「天資聰敏，勤奮好學」，祖母梁舜燕愛好粵劇曲藝，秉承家族演藝精神，短短一個月速成傳統耍水髮獻藝，為《歡樂滿東華》籌得善款，TVB全台上下大讚驚喜。
靈戲逼人｜阮浩棕挑戰做文武生
談到阮浩棕今次學習演粵劇，他表示大戲妝扮唔簡單 ，吊眉嘅體驗原來非常辛苦，所以好佩服粵劇演員。 為了突出角色熱血及年青感，事前特意操大隻及曬黑，相當用心。劇中會擔任文武生的浩棕將大晒粵劇功架，對此他受訪時透露有特意上堂學習粵劇基本功，並坦言是一大挑戰：「慶幸現場有心姐（謝雪心）可以請教，劇組亦有搵嚟一位文武生到現場幫忙指導。好記得其中一場大戲場口，呢位文武生讚我有天分演到大戲嘅味道，嗰刻都幾有成功感！」
阮浩棕《隱門》做黃智雯細佬
早前播畢的《隱門》，阮浩棕同黃智雯有不少對手戲，發揮空間亦多，他飾演的張逸風人設相對較「平」，為人任勞任怨，凡事以家姐心月（黃智雯飾）及其家人行先，情緒整體沒有太大起伏，但仍成功突圍，獲不少幕後人員讚好戲。
阮浩棕《隱形戰隊》演二世祖「鏗少」上位
阮浩棕在《隱形戰隊》飾演小時候被戴手鏈繼母欺負的二世祖「鏗少」，專門捉拿及射殺戴手鏈的女士作射擊遊戲，第5集因為狙擊脅持劉穎鏇而獲監製點名讚好。
32歲阮浩棕科大畢業 2014年考藝員訓練班入行
阮浩棕是已故資深女星梁舜燕的孫仔，父親阮惠源則為前亞洲監製，畢業自喇沙書院和香港科技大學，畢業後未有投身銀行界，反而在2014年投考第27期無綫藝員訓練班入行，同期同學包括「李莫愁」張詩欣和「艾頓壯」焦浩軒，都在近年憑《愛·回家之開心速遞》成功入屋。
阮浩棕曾離巢TVB 北上發展拍劇修補父子關係
在無綫三年期間，阮浩棕主要擔任《Think Big天地》及《Think Big大明星》等兒童節目主持，直到他在2017年離巢去北京發展。阮浩棕在內地兩年拍過《招搖》、《七劍下天山之修羅眼》及《狄仁杰探案之天煞孤鸞》等劇集及電影，全部都係古裝作品，但戲份都比他在無綫劇演閒角多，令他在內地人氣急升，過程中也修補了父子關係。
阮浩棕2020年重返無綫爭取機會
2020年9月，阮浩棕重返無綫拍劇，同時又加入了邵氏兄弟，在回巢短短幾個月內就參演了《我家無難事》和《智能愛(AI)人》兩部劇集。在《我家無難事》 中，阮浩棕就飾演關禮傑角色的年輕版，再次回巢後，阮浩棕就被監製看中有種亦正亦邪嘅感覺，形象與劇中角色年青版忠石十分適合，因而得到演出機會。同時間，阮浩棕在角色上也下了不少苦功，特意留意關禮傑演繹郭忠石時的動態，亦在造型上、打鬥的動作設計上下了功夫。劇集播出後，有不少網民都大讚阮浩棕似足陳曉東及鍾漢良，獲得一置好評，看來成功靠這次的角色入屋！
客串愛回家追求「熊心如」
前年前阮浩棕亦在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中，飾演新加入的角色「米剛」，在陳師奶的穿針引線下，有機會追求熊家乖乖女「熊心如」！
首次同阮浩棕演對手戲，蘇韻姿大讚對方好友善又好專業：「今次係我同佢第一次合作，因為會有少少親密戲，所以我初頭都有啲緊張，不過都好期待可以有新感情線！」