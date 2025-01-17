萬千星輝頒獎典禮2024｜阮浩棕是誰？ 父親曾批「戲屎」超強背景公開

萬千星輝頒獎典禮2024｜TVB劇集《異空感應》飾演Duncan的阮浩棕一劇爆紅，佢嘅強大背景亦獲觀眾關注！希望見證「上等孫」阮浩棕在《萬千星輝頒獎禮2024》拎到飛躍進步男女藝員、最佳男配角，台上親自多謝梁舜燕，一定好感人！