萬千星輝頒獎典禮2024｜女配角5強熱門預測 黃翠如楊卓娜姊妹互鬥
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《黑色月光》楊卓娜：催淚演技直逼視后水準
楊卓娜在《黑色月光》中飾演楊茜堯姐姐，楊卓娜在劇中亦有不少發揮，其中多場同妹妹楊茜堯飆戲的場口都獲網民激讚。網民都大讚楊卓娜演得非常自然，催淚演技更直逼視后級水準：「楊卓娜值得女配」、「家姐好戲d」、「姐姐自然好多、勁好戲」、「家姐演得自然又好戲又不造作」。
《黑色月光》黃翠如：演技大突破超搶眼
在今年女配角十強之中，要數呼聲最高的一定是黃翠如。黃翠如在《黑色月光》中飾演被性侵傷害的細妹，在劇中有多場喊戲。曾經被狠批「戲屎」的黃翠如，今次成功翻身！特別在大結局，黃翠如飾演的余曦晨終於手刃仇人，終極復仇後釋懷一幕，獲網民勁讚演技大有進步，更有網民指她值得攞最佳女配角獎：「翠如BB的戲越做越好」、「這場戲做得很好，演出內心痛苦」
《巾幗梟雄之懸崖》陳曉華：仙氣上陣變「香香公主」
首次挑戰民初劇的陳曉華在《巾幗梟雄之懸崖》中飾演桂花香，成功體現溫柔又堅強的一面，表現獲網民好評。此外，陳曉華在劇中造型多變且各具特色，每一套造型都展現出她的高顏值和仙氣，這些造型不僅讓她在劇中扮演的角色更加鮮明，亦令佢在拍攝結束後獲得了「香香公主」的愛稱。
《逆天奇案2》劉佩玥：奸到出汁演技再升級
《逆天奇案2》一直被觀眾狠批劇情鬆散不及前作，好彩有飾演Big Boss 尤麗胞妹夏悠倩的劉佩玥救場。除了在劇中大曬42吋白滑長腿，其中一集講到劉佩玥扮慘大鬧偽「東張」，獲網民大讚「奸到出汁演技再升級」。
《反黑英雄》傅嘉莉：再毀靚樣做港女虎媽
去年憑《香港人在北京》成功彈起的傅嘉莉，今年再度憑《反黑英雄》入圍《萬千星輝頒獎典禮2024》的「最佳女配角」，以及將再度角逐「飛躍進步女藝員」。傅嘉莉在《反黑英雄》中毀靚樣做港女虎媽，加上同張頴康的CP夠曬貼地，網民都非常看好傅嘉莉能夠憑角色獲得「最佳女配角」。
圖片來源：TVB