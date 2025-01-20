大肚黃翠如坐足全晚冷板櫈 疑不滿失落最佳女配親揭出席真相 網民戥唔抵
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大肚黃翠如堅持出席TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》，卻與老公蕭正楠雙雙失落最佳男、女配角獎，她在接受訪問時，就親揭今次大住肚都要過澳門出席頒獎禮的真相！
黃翠如 最佳女配大熱倒灶
頒獎禮前黃翠如係最佳女配角獎的大熱門，不過最後這個獎項落入了傅嘉莉的手中。在接受傳媒訪問時，她就親自解釋了懷孕多月仍親自前往澳門出席頒獎禮的原因，她透露本身有同TVB請假，但公司仍叫她去頒獎禮，因此令她心懷期待，以為同老公有獎攞，但最後卻慘食白果，坐足全晚冷板櫈。
當晚司儀陳懿德在開場演講時，更特別特別向蕭正楠和黃翠如送上奶樽祝福。蕭正楠全晚傍實黃翠如身邊，相當Sweet。網民更大讚黃翠如大住肚依然明艷照人，五官精緻，充滿女人味。
網民戥黃翠如唔抵：知佢好想攞獎
不少網民都為黃翠如不值，紛紛留言：「呢個世界就係唔公平，黃翠如大住個肚過澳門，點解佢哋兩個都攞唔到？蕭正楠男主角既戲份比人調咗落去男配角都係攞唔到…」、「其實都知翠如好想攞獎，雙喜臨門嘛，過咗今次，都唔知仲有無機會」等。
黃翠如《黑色月光》演技受讚賞
黃翠如自2012年加入TVB後，除了主力做主持外，也曾在多部劇集中擔任重要角色，在《黑色月光》中，黃翠如的演出深受觀眾喜愛。她曾在採訪中提到自己對於一場臨時加戲的感受：「很喜歡的一場戲，一場臨時加的戲，記得拍之前我很迷惘的問監製佳導，他告訴我，怎樣演也可以，說什麼對白也可以，怎樣哭也可以，就是要記住『釋放』這個題目。跟着感覺走，放下，然後釋懷。感謝每一個角色，讓我學習人生，拍完了這一場戲，余曦晨釋懷了。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期