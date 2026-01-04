萬千星輝頒獎典禮2025 線上看｜一文睇清得獎名單直播連結 視帝視后競爭激烈

TVB台慶頒獎禮《萬千星輝頒獎典禮2025》2026年1月4日（星期日）晚上八時直播，今年繼續於澳門上葡京綜合度假村綜藝館舉行，屆時TVB翡翠台將會全程現場直播，官方特設紅地氈環節在下午五點半開始於YouTube直播，以下為大家整理萬千星輝頒獎典禮2025得獎名提名名單：