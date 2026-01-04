萬千星輝頒獎典禮2025 線上看｜一文睇清得獎名單直播連結 視帝視后競爭激烈
萬千星輝頒獎典禮2025｜出席藝人陣容 宣萱預告將缺席
《萬千星輝頒獎典禮2025》一眾候選藝人將盛裝出席，競逐各項殊榮。焦點所在的「視帝（最佳男主角）」及「視后（最佳女主角）」候選人，包括《新聞女王2》的佘詩曼、李施嬅、黃宗澤，《金式森林》羅子溢、《巨塔之后》陳煒，以及實力派演員馬國明、陳豪、陳展鵬等均有望現身紅地氈。早前宣萱已公開表示確定不會出席《萬千星輝頒獎典禮2025》，同樣屬於天下一的藝人林保怡，以及剛離巢的郭晉安雖是大熱人馬，但預料未必會出席爭奪視帝寶座。至於其他獲得提名的藝人高海寧、王敏奕、蔣祖曼、龔慈恩、何廣沛、吳業坤、羅天宇、陳楨怡、何沛珈、關嘉敏、戴祖儀、葉蒨文、張馳豪、馮皓揚、何晉樂、林正峰、吳業坤、曾展望、黃庭鋒等TVB小生與花旦都會出席今屆頒獎禮。
萬千星輝頒獎典禮2025｜紅地氈盛況及直播詳情
《萬千星輝頒獎典禮2025》的紅地氈環節，將於當天下午五時半開始。觀眾可透過以下頻道收看：
- TVB官方Youtube Channel
- TVB綜藝Facebook專頁
- 娛樂新聞台Facebook專頁
- 娛樂新聞台Youtube Channel
- myTV SUPER直擊明星們的紅地氈精彩造型
萬千星輝頒獎典禮2025｜四大司儀聯手坐鎮
今年TVB打破去年單一司儀的模式，改由「四大司儀」聯手坐鎮，由久休復出的陸浩明（6號）領軍，搭配車婉婉、何沛珈及鄭衍峰（三位都是首次擔任頒獎禮直播司儀），四人聯手接受新挑戰。
《萬千星輝頒獎典禮2025》獎項名單
最佳劇集
《奔跑吧！勇敢的女人們》
《痞子無間道》
《奪命提示》
《刑偵12》
《執法者們》
《麻雀樂團》
《俠醫》
《巨塔之后》
《金式森林》
《新聞女王2》
最佳男主角
周嘉洛《痞子無間道》
陳山聰《奪命提示》
張振朗《奪命提示》
林保怡《刑偵12》
馬國明《執法者們》
陳豪《俠醫》
陳展鵬《巨塔之后》
郭晉安《金式森林》
羅子溢《金式森林》
黃宗澤《新聞女王2》
最佳女主角
吳若希《奔跑吧！勇敢的女人們》
劉佩玥《奪命提示》
傅嘉莉《刑偵12》
蔡潔《執法者們》
張曦雯《俠醫》
宣萱《巨塔之后》
陳煒《巨塔之后》
陳曉華《金式森林》
佘詩曼《新聞女王2》
李施嬅《新聞女王2》
最佳男配角
朱敏瀚《奔跑吧！勇敢的女人們》
林子善《奪命提示》
羅子溢《執法者們》
姜大衛《麻雀樂團》
丁子朗《俠醫》
徐榮《金式森林》
羅天宇《金式森林》
鄧智堅《新聞女王2》
何廣沛《新聞女王2》
吳業坤《新聞女王2》
最佳女配角
賴慰玲《奔跑吧！勇敢的女人們》
劉穎鏇《奪命提示》
陳自瑤《刑偵12》
郭柏妍《麻雀樂團》
劉佩玥《俠醫》
吳若希《巨塔之后》
高海寧《新聞女王2》
王敏奕《新聞女王2》
蔣祖曼《新聞女王2》
龔慈恩《新聞女王2》
飛躍進步男藝員
陳浚霆
張馳豪
馮皓揚
何晉樂
林正峰
吳業坤
冼靖峰
涂毓麟
曾展望
黃庭鋒
飛躍進步女藝員
陳楨怡
何沛珈
關嘉敏
林秀怡
李芷晴
梁凱晴
倪嘉雯
戴祖儀
王嘉慧
葉蒨文
最佳男新人
馮皓揚
何晉樂
林智樂
劉洋
曾錦燊
最佳女新人
陳若思
莊子璇
倪嘉雯
姚焯菲
詹天文
大灣區最喜愛TVB劇集
《愛‧回家之開心速遞》
《奔跑吧！勇敢的女人們》
《痞子無間道》
《奪命提示》
《刑偵12》
《執法者們》
《俠醫》
《巨塔之后》
《金式森林》
《新聞女王2》
大灣區最喜愛TVB男主角
周嘉洛《痞子無間道》
陳山聰《奪命提示》
張振朗《奪命提示》
林保怡《刑偵12》
馬國明《執法者們》
陳豪《俠醫》
陳展鵬《巨塔之后》
郭晉安《金式森林》
羅子溢《金式森林》
黃宗澤《新聞女王2》
大灣區最喜愛TVB女主角
吳若希 《奔跑吧！勇敢的女人們》
劉佩玥 《奪命提示》
蔡潔 《執法者們》
傅嘉莉 《刑偵12》
張曦雯 《俠醫》
宣萱 《巨塔之后》
陳煒 《巨塔之后》
陳曉華 《金式森林》
佘詩曼 《新聞女王2》
李施嬅 《新聞女王2》
大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目
《大師兄感謝祭》
《萬千星輝頒獎典禮2024》
《友乜唔講得》
《江湖見》
《一日打工限定》
《女神配對計劃》
《聲秀》
《真相‧情‧尋》
《2025香港小姐競選決賽》
《萬千星輝賀台慶》
最佳電視歌曲
《一切豁開》吳業坤
《我和我們》林保怡、張振朗、吳業坤、黎澤恩、吳若希、戴祖儀、梁宸語、何吉賽爾
《不想將你放下》Supper Moment
《日光之下》張與辰
《最好的信念》古巨基
《序章‧結局》詹天文
《金式森林》張馳豪
《還剩一件未做的事》吳業坤
《Seeds of truth》詹天文
《女神戀愛惱》戴祖儀
最佳女主持
陳貝兒
陳庭欣
陳懿德
車婉婉
朱凱婷
何沛珈
黎芷珊
麥美恩
戴祖儀
汪明荃
最佳男主持
區永權
鄭衍峰
C君
錢嘉樂
許文軒
洪永城
Bob林盛斌
森美
梁思浩
陸浩明
最佳資訊及專題節目
《東張西望》
《美食新聞報道》
《江湖見》
《香港系列之原味道》
《Grand住去利物浦》
《真相‧情‧尋》
《盲盒鐵路遊》
《空運世一》
《無窮之路V-智行無疆》
《帶阿姐看世界》
最佳綜藝節目
《中年好聲音3》
《直播靈接觸》
《今晚乜都拗》
《一日打工限定》
《女神配對計劃》
《聲秀》
《在我心中，你是獨一無二》
《剪裁魔法師2》
《攻你上大學》
《芷珊再約王嘉爾》
