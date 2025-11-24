萬千星輝2025提名出爐！視帝視后死亡之組列強廝殺 呢位阿哥竟然雙劇爭獎？
有3人分別被提名6次
今日公布首輪提名名單，其中有3人分別被提名6次，包括：吳業坤（最佳男配角 (2 次) 、飛躍進步男藝員 (1 次) 、最佳電視歌曲 (3 首) 、黃庭鋒（最佳男主角 (1 次)、最佳男配角 (3 次)、飛躍進步男藝員 (1 次)、最佳男主持 (1 次)）與張馳豪（飛躍進步男藝員 (1 次)、最佳電視歌曲 (4 首) 、最佳綜藝節目 (1 次)）。
續集強勢回歸 《新聞女王2》 再掀熱潮
在最佳劇集提名名單中，多部備受期待的續集成功入圍，當中以年尾大熱作《新聞女王2》最為矚目，挾著強勁口碑載譽歸來，勢必再掀起全城追劇熱潮。此外，劇情燒腦的《刑偵12》亦榜上有名，能否憑藉系列粉絲的支持脫穎而出，值得關注。
新聞女王2｜吳業坤戲份大增變「一哥」 親解與王敏奕感情線發展細節
新聞女王2 蔣祖曼、谷婭溦、夏文汐加盟 新登場角色人物關係及劇情重點
新聞女王2 追劇日曆更新：優酷線上看第19至25集 周一斷更新留意25集結局日程
袁富華飾 Richard Wu 參演《新聞女王2》結局篇 華語三金大滿貫影帝神秘客串
大製作晒冷 巨塔之后執法者們成焦點
除了續集作品，今年的名單亦不乏大製作。由多位實力派演員主演的《巨塔之后》和《執法者們》，自開拍以來已話題不斷，被視為年度重頭劇。其他入圍劇集如《金式森林》、《俠醫》及《麻雀樂團》等題材各異，涵蓋醫療、懸疑、愛情等元素，為觀眾帶來多元化的選擇，令最佳劇集之爭更添變數。
視帝之爭白熱化 陳豪譚俊彥雙重夾擊
今年的最佳男主角提名名單堪稱星光熠熠，競爭進入白熱化階段。陳豪與譚俊彥均憑兩部作品雙雙入圍，陳豪分別以《麻雀樂團》和《俠醫》提名，而譚俊彥則憑《麻雀樂團》及《新聞女王2》獲得提名，實力強勁。同場較量的還有黃宗澤、馬國明、陳展鵬、郭晉安等多位視帝級人馬，令戰況極為激烈，最終鹿死誰手實在難以預料。
佘詩曼強勢爭視后 宣萱雙劇入圍成勁敵
最佳女主角方面同樣是焦點所在，上屆視后佘詩曼憑《新聞女王2》再度入圍，絕對是頂頭大熱。不過，今年的對手亦不容小覷，實力派演員宣萱憑《執法者們》及《巨塔之后》兩劇獲得提名，形成雙重保險。此外，名單上還有李佳芯、陳煒、李施嬅、滕麗名等好戲之人，位位都是視后級數，預計將會是一場龍爭虎鬥。
男配角戰況激烈 丁子朗三劇提名搶盡風頭
最佳男配角獎項的競爭同樣激烈，共有36位演員角逐。當中以丁子朗的表現最為亮眼，他分別憑《痞子無間道》、《執法者們》及《巨塔之后》共三部劇集獲得提名，曝光率極高，成為獎項大熱門。此外，名單中亦不乏資深演員，如姜大衞、吳岱融、湯鎮業等，他們的精湛演技亦為獎項增添不少看點。
女配角獎項爭崩頭 實力派小花齊齊入圍
最佳女配角方面，多位近年備受力捧的小花均有入圍，例如劉佩玥、郭柏妍及劉穎鏇等，她們都憑多於一部作品獲得提名，可見備受公司肯定。而憑《新聞女王2》入圍的高海寧，以及在《巨塔之后》有出色表現的龔慈恩等實力派演員，亦是獎項的有力競爭者，令女配角之爭充滿懸念。
主持界前輩後浪同場較量
主持獎項方面，最佳男、女主持提名名單均是前輩與後浪之爭。男主持有森美、錢嘉樂、林盛斌等經驗豐富的台柱，亦有周嘉洛、黃庭鋒等新一代藝人憑旅遊節目入圍。女主持方面，汪明荃、陳貝兒、黎芷珊等繼續入選，同時亦有陳懿德、游嘉欣等年輕主持憑藉多元化的節目表現獲得提名，展現了主持界人才輩出的景象。
飛躍進步獎項 新一代小生花旦嶄露頭角
「飛躍進步男、女藝員」是表揚年度表現突出的年輕演員，今年的競爭亦相當激烈。男藝員方面，黃庭鋒及姚宏遠均憑四部作品入圍，產量豐富；而女藝員方面，何沛珈、游嘉欣、戴祖儀等亦有多部劇集及綜藝節目在手，曝光率極高，她們在過去一年的努力有目共睹，無論最終誰能得獎，都證明了新一代演員的潛力。
電視金曲百花齊放 劇集綜藝好歌盡出
今年的「最佳電視歌曲」共有47首歌曲獲提名，可謂百花齊放。除了多首劇集主題曲及插曲外，亦有不少來自綜藝及資訊專題節目的歌曲，例如《中年好聲音3》的主題曲《發亮》以及《香港系列之原味道》的《窩心的味道》。當中不乏人氣歌手主唱，如Supper Moment、JW 王灝兒、谷婭溦等，歌曲風格多元，競爭同樣激烈。
《萬千星輝頒獎典禮2025》首輪提名名單
1. 最佳劇集
|1. 最佳劇集提名名單
|編號
|劇集名稱
|1
|愛·回家之開心速遞
|2
|奔跑吧!勇敢的女人們
|3
|富貴千團
|4
|痞子無間道
|5
|奪命提示
|6
|虛擬情人
|7
|刑偵12
|8
|執法者們
|9
|麻雀樂團
|10
|俠醫
|11
|巨塔之后
|12
|金式森林
|13
|新聞女王2
2. 最佳男主角（視帝）提名
|2. 最佳男主角提名名單
|編號
|劇集名稱
|提名演員
|1
|奔跑吧!勇敢的女人們
|蕭正楠
|2
|奔跑吧!勇敢的女人們 / 富貴千團
|黃庭鋒
|3
|富貴千團
|姚宏遠
|4
|痞子無間道
|周嘉洛
|5
|痞子無間道
|朱敏瀚
|6
|奪命提示
|陳山聰
|7
|奪命提示
|張振朗
|8
|虛擬情人
|朱敏瀚
|9
|刑偵12
|林保怡
|10
|刑偵12
|張振朗
|11
|執法者們
|黃宗澤
|12
|執法者們
|馬國明
|13
|執法者們
|陳豪
|14
|麻雀樂團
|譚俊彥
|15
|俠醫
|陳豪
|16
|巨塔之后
|陳展鵬
|17
|巨塔之后
|郭晉安
|18
|金式森林
|羅子溢
|19
|新聞女王2
|黃宗澤
|20
|新聞女王2
|譚俊彥
3. 最佳女主角（視后）提名
4.最佳男配角
|4. 最佳男配角提名名單
|劇集名稱
|提名演員
|愛·回家之開心速遞
|歐瑞偉
|奔跑吧!勇敢的女人們
|朱敏瀚、鄧智堅、黃子雄
|富貴千團
|蔣志光
|痞子無間道
|黃子恆
|奪命提示
|丁子朗、林子善
|虛擬情人
|黃子恆、吳業坤、曹永廉
|刑偵12
|張松枝、高鈞賢、吳啟華、林嘉華
|執法者們
|羅子溢、梁烈唯、丁子朗
|麻雀樂團
|姜大衛、黃庭鋒、馬貫東
|俠醫
|丁子朗、鄭子誠、張頴康、林景程
|巨塔之后
|湯鎮業、吳岱融、黃庭鋒、何廣沛
|金式森林
|徐榮、羅天宇、鄧智堅、何廣沛
|新聞女王2
|馬國明、吳業坤、高鈞賢
5. 最佳女配角
6. 最佳綜藝節目
|6. 最佳綜藝節目提名名單
|編號
|節目名稱
|1
|J Music
|2
|大師兄感謝祭
|3
|中年好聲音3
|4
|直播靈接觸
|5
|不可能任務
|6
|萬千星輝頒獎典禮2024
|7
|友乜唔講得
|8
|今晚乜都拗
|9
|奇情谷
|10
|一日打工限定
|11
|女神配對計劃
|12
|大師兄Welcome Summer大激戰
|13
|今晚有歌廳
|14
|聲秀
|15
|2025香港小姐競選決賽
|16
|在我心中,你是獨一無二
|17
|剪裁魔法師2
|18
|英雄召集:超級電競大派對
|19
|家傳之「保」
|20
|攻你上大學
|21
|萬千星輝賀台慶
|22
|中年好聲音4
|23
|芷珊再約王嘉爾
7. 最佳資訊及專題節目
|7. 最佳資訊及專題節目提名名單
|編號
|節目名稱
|1
|東張西望
|2
|警聲百二秒
|3
|美食新聞報道
|4
|在家宴客50道菜
|5
|親民的品味
|6
|2025風生水起
|7
|關東・路駅十三
|8
|江湖見
|9
|鮮美湛江美景遊
|10
|飲茶
|11
|瞬間直擊半小時
|12
|香港系列之原味道
|13
|養生之旅
|14
|日本最美村落
|15
|南美潮什麼
|16
|旅行最緊要近
|17
|人生美食地圖-東京篇
|18
|寵你一世
|19
|Grand住去利物浦
|20
|食好D
|21
|玩轉澳門加倍Fun
|22
|真相猜・情・尋
|23
|玩轉粵東粵北懶人包
|24
|解風東京2
|25
|健康新聞報道
|26
|好嘢港多啲
|27
|盲盒鐵路遊
|28
|獨嘉瞓過界指南
|29
|香港美食匠人
|30
|滴水不漏拯救隊
|31
|空運世一
|32
|老友記
|33
|第十五屆全國運動會
|34
|無窮之路V-智行無疆
|35
|帶阿姐看世界
8. 最佳男主持
|8. 最佳男主持提名名單
|編號
|男主持
|2025年主持節目(部份)
|1
|安德尊
|流行都市、東張西望
|2
|區永權
|瞬間直擊半小時、健康新聞報道、萬千星輝賀台慶
|3
|陳山聰
|人生美食地圖-東京篇
|4
|鄭衍峰
|盲盒鐵路遊、第十五屆全國運動會、歡樂滿東華2025、中年好聲音4
|5
|C君
|旅行最緊要近
|6
|錢嘉樂
|大師兄感謝祭、大師兄Welcome Summer大激戰、2025香港小姐競選決賽、滴水不漏拯救隊
|7
|周嘉洛
|Grand住去利物浦、帶阿姐看世界
|8
|周國豐
|今晚有歌廳
|9
|周奕瑋
|新春保良迎金蛇、一齊企硬,唔Take嘢、周遊東涌
|10
|蔡景行
|美食新聞報道、獨嘉瞓過界指南
|11
|鍾志光
|第十五屆全國運動會
|12
|許文軒
|娛樂新聞報道、勁歌金榜、中年好聲音3、善心滿載仁愛堂、不可能任務、2025新春國際匯演之夜
|13
|孔德賢
|金鱗昇輝歡樂春節花車匯演、玩轉澳門加倍Fun
|14
|洪永城
|瞬間直擊半小時、空運世一
|15
|黎耀祥
|江湖見
|16
|林正峰
|大師兄感謝祭、鮮美湛江美景遊、萬眾同心公益金、大師兄Welcome Summer大激戰
|17
|林溥來 (Patrick Sir)
|東張西望、慈善星輝仁濟夜
|18
|林盛斌 (Bob)
|乙巳年吉星高照年初一、女神配對計劃、攻你上大學、萬千星輝賀台慶
|19
|羅家英
|飲茶、帶阿姐看世界
|20
|火火
|奇情谷
|21
|李家鼎
|在家宴客50道菜、鮮美湛江美景遊
|22
|森美
|今晚乜都拗、星光熠熠耀保良、明愛暖萬心、剪裁魔法師2
|23
|梁思浩
|直播靈接觸
|24
|陸浩明
|福佑香江同心邁向2025、新春保良迎金蛇、食好D、玩轉澳門加倍Fun
|25
|陸永
|旅行最緊要近
|26
|麥長青
|江湖見
|27
|冼靖峰
|JMusic、香港系列之原味道、玩轉粵東粵北懶人包
|28
|曾展望
|奇情谷、2025香港小姐競選決賽、英雄召集:超級電競大派對、善心滿載仁愛堂
|29
|曾錦燊
|東張西望、滴水不漏拯救隊
|30
|王鎮泉
|娛樂新聞報道
|31
|黃劍文
|香港系列之原味道、今晚有歌廳
|32
|黃庭鋒
|Grand住去利物浦
|33
|黃耀英
|東張西望、直播靈接觸
|34
|楊尚友 (Christian Yang)
|親民的品味、老友記
|35
|阮浩棕
|人生美食地圖-東京篇、萬千星輝賀台慶、帶阿姐看世界、大師兄感謝祭、友乜唔講得
|36
|阮兆祥
|大師兄Welcome Summer大激戰、2025香港小姐競選決賽
9. 最佳女主持
|9. 最佳女主持提名名單
|編號
|女主持
|2025年主持節目(部份)
|1
|陳貝兒
|無窮之路V-智行無疆
|2
|陳庭欣
|東張西望、慈善星輝仁濟夜、喜迎金蛇慶豐年、歡樂滿東華2025
|3
|陳懿德
|萬千星輝頒獎典禮2024、寵你一世、聲秀、盲盒鐵路遊
|4
|車婉婉
|中年好聲音3、中年好聲音4
|5
|支馨儀
|乙巳年吉星高照年初一、好聲音夏日音樂會、今晚有歌廳
|6
|蔣家旻
|日本最美村落
|7
|莊子璇
|2025風生水起、香港系列之原味道、食好D、歡樂滿東華2025
|8
|朱凱婷
|東張西望、國慶76周年煙花大匯演、善心滿載仁愛堂、萬千星輝賀台慶
|9
|肥媽 (Maria Cordero)
|在家宴客50道菜
|10
|馮盈盈
|喜迎金蛇慶豐年、飲茶、食好D、剪裁魔法師2
|11
|謝茜嘉
|獨嘉瞓過界指南
|12
|何沛珈
|東張西望、健康新聞報道、玩轉粵東粵北懶人包、第十五屆全國運動會
|13
|何泳芍
|J Sport、傾家,人宅、第十五屆全國運動會
|14
|高海寧
|Grand住去利物浦
|15
|龔嘉欣
|在家宴客50道菜、萬千星輝賀台慶
|16
|關楓馨
|飲茶、萬眾同心公益金、玩轉粵東粵北懶人包、歡樂滿東華2025
|17
|林秀怡
|大師兄感謝祭、大師兄Welcome Summer大激戰、盲盒鐵路遊、滴水不漏拯救隊
|18
|梁敏巧
|東張西望、慈善星輝仁濟夜
|19
|梁芷珮
|德國潮什麼、南美潮什麼、新西蘭潮什麼
|20
|李旻芳
|東張西望、慈善星輝仁濟夜、滴水不漏拯救隊
|21
|廖慧儀
|日本最美村落、傾家、人宅
|22
|黎芷珊
|星光熠熠耀保良、芷珊再約王嘉爾
|23
|麥美恩
|香港美食匠人、歡樂滿東華2025、大師兄感謝祭、大師兄Welcome Summer大激戰、2025香港小姐競選決賽、善心滿載仁愛堂、澳門戶外表演區預熱音樂會
|24
|宋宛穎
|福佑香江同心邁向2025、食好D
|25
|吳幸美
|東張西望、慈善星輝仁濟夜、健康新聞報道
|26
|吳若希
|奇情谷
|27
|潘靜文
|J Music、香港系列之原味道
|28
|潘盈慧
|娛樂新聞報道、啟德體育園開幕典禮
|29
|薛家燕
|2025風生水起、玩轉粵東粵北懶人包
|30
|杜如風
|解風東京2
|31
|戴祖儀
|寵你一世、玩轉澳門加倍Fun、英雄召集:超級電競大派對
|32
|汪明荃
|明愛暖萬心、萬千星輝賀台慶、帶阿姐看世界、歡樂滿東華2025
|33
|黃嘉雯
|美食新聞報道、博愛歡樂傳萬家
|34
|王嘉慧
|東張西望、健康新聞報道、盲盒鐵路遊
|35
|王汛文
|東張西望、周六聊Teen谷、香港系列之原味道
|36
|胡美貽
|2025風生水起、瞬間直擊半小時、傾家・入宅
|37
|游嘉欣
|養生之旅、寵你一世、玩轉澳門加倍Fun
|38
|葉蒨文
|2025香港小姐競選決賽、英雄召集:超級電競大派對、善心滿載仁愛堂
10.飛躍進步男藝員
|10. 飛躍進步男藝員提名名單
|編號
|演員
|2025年主要作品
|1
|陳浚霆
|愛·回家之開心速遞、金式森林
|2
|鄭衍峰
|執法者們、盲盒鐵路遊、第十五屆全國運動會、中年好聲音4
|3
|張馳豪
|刑偵12、新聞女王、女神配對計劃
|4
|蔡景行
|不可能任務、一日打工限定、萬千星輝賀台慶
|5
|馮皓揚
|美食新聞報道、獨嘉瞓過界指南
|6
|何晉樂 (Rock)
|愛·回家之開心速遞、JMusic
|7
|許俊豪
|奪命提示、刑偵12、巨塔之后、剪裁魔法師2
|8
|許文軒
|娛樂新聞報道、勁歌金榜、中年好聲音3、善心滿載仁愛堂
|9
|孔德賢
|不可能任務、2025新春國際匯演之夜、一日打工限定、玩轉澳門加倍Fun
|10
|林智樂
|JMusic、聲生不息,大灣區季
|11
|林正峰
|大師兄感謝祭、鮮美湛江美景遊、萬眾同心公益金、大師兄Welcome Summer大激戰
|12
|林俊其
|英雄召集:超級電競大派對
|13
|李爾晨
|執法者們、巨塔之后、戀上西沙
|14
|吳業坤
|俠醫、巨塔之后、獨嘉瞓過界指南、刑偵12、新聞女王2
|15
|冼靖峰
|JMusic、香港系列之原味道、玩轉粵東粵北懶人包
|16
|施焯日
|執法者們、巨塔之后、金式森林、美食新聞報道
|17
|涂毓麟
|執法者們、新聞女王2
|18
|曾展望
|今晚乜都拗、奇情谷、女神配對計劃、2025香港小姐競選決賽
|19
|黃劍文
|香港系列之原味道、今晚有歌廳
|20
|黃庭鋒
|富貴千團、麻雀樂團、巨塔之后、Grand住去利物浦
|21
|丘梓謙
|愛·回家之開心速遞、刑偵12
|22
|葉泓聲
|奪命提示、巨塔之后
|23
|姚宏遠
|富貴千團、奪命提示、刑偵12、巨塔之后
11.飛躍進步女藝員
|11. 飛躍進步女藝員提名名單
|編號
|演員
|2025年主要作品
|1
|陳楨怡
|巨塔之后、新聞女王2
|2
|陳星妤
|執法者們、金式森林
|3
|陳懿德
|萬千星輝頒獎典禮2024、寵你一世、聲秀、盲盒鐵路遊
|4
|陳若思
|愛·回家之開心速遞、痞子無間道、女神配對計劃、刑偵12、執法者們
|5
|趙璧渝
|傾家,入宅、巨塔之后
|6
|莊子璇
|金式森林、2025風生水起、香港系列之原味道
|7
|何沛珈
|東張西望、戀上西沙、健康新聞報道、第十五屆全國運動會
|8
|何泳芍
|痞子無間道、執法者們、傾家・入宅、第十五屆全國運動會
|9
|古佩玲
|愛·回家之開心速遞
|10
|谷婭溦
|新聞女王、中年好聲音4
|11
|關楓馨
|巨塔之后、飲茶、歡樂滿東華2025、玩轉粵東粵北懶人包
|12
|關嘉敏
|奔跑吧!勇敢的女人們、痞子無間道、刑偵12、巨塔之后、新聞女王2
|13
|林熹瞳
|刑偵12、一日打工限定、寵你一世、英雄召集:超級電競大派對
|14
|林秀怡
|刑偵12、美食新聞報道、博愛歡樂傳萬家、大師兄感謝祭、大師兄Welcome Summer大激戰
|15
|羅毓儀
|盲盒鐵路遊、滴水不漏拯救隊、愛·回家之開心速遞、女神配對計劃
|16
|李芷晴
|愛·回家之開心速遞、痞子無間道、女神配對計劃
|17
|李旻芳
|東張西望、慈善星輝仁濟夜、滴水不漏拯救隊
|18
|梁凱晴
|奪命提示、明愛暖萬心、剪裁魔法師2
|19
|梁敏巧
|兩文三語通天下、東張西望、慈善星輝仁濟夜
|20
|廖慧儀
|女神配對計劃、日本最美村落
|21
|樂珈嘉
|巨塔之后、剪裁魔法師2
|22
|鄧美欣
|第十五屆全國運動會
|23
|戴祖儀
|(未列出具體作品，推斷可能與表格錯位有關)
|24
|黃嘉雯
|(未列出具體作品)
|25
|王嘉慧
|(未列出具體作品)
|26
|倪嘉雯
|虛擬情人、美食新聞報道、新聞女王2
|27
|游嘉欣
|巨塔之后、東張西望、健康新聞報道、盲盒鐵路遊、俠醫、養生之旅、麻雀樂團、女神配對計劃、寵你一世、玩轉澳門加倍Fun
|28
|葉蒨文
|2025香港小姐競選決賽、英雄召集:超級電競大派對
|29
|姚焯菲
|愛·回家之開心速遞
12.最佳電視歌曲
|12. 最佳電視歌曲提名名單
|編號
|劇集/節目
|歌名
|主唱
|1
|(未註明)
|再度能感動嗎
|蕭正楠、吳若希
|2
|奔跑吧!勇敢的女人們
|終於走到現在
|林智樂
|3
|(未註明)
|好好過不好過
|谷婭溦
|4
|麻辣商驕
|日夜顛倒的主角
|戴祖儀
|5
|(未註明)
|都市傳說
|文凱婷
|6
|富貴千團
|Que Sera Sera
|譚嘉儀
|7
|痞子無間道
|明日見
|JW王灝兒
|8
|大奉打更人
|劇本殺
|張馳豪
|9
|(未註明)
|前行吧
|何晉樂 (Rock)
|10
|奪命提示
|一切豁開
|吳業坤
|11
|奪命提示
|仍然很想相信你
|連詩雅
|12
|慶餘年2
|穿越者
|譚輝智
|13
|慶餘年2
|熟悉的你
|譚嘉儀
|14
|虛擬情人
|Castle in the Air
|王敏奕
|15
|刑偵12
|我和我們
|林保怡、張振朗、吳業坤、黎澤恩、吳若希、戴祖儀、梁宸語、何吉賽爾
|16
|刑偵12
|幻語
|呂喬恩
|17
|清明上河圖密碼
|有天做證
|羅啟豪
|18
|執法者們
|不想將你放下
|Supper Moment
|19
|執法者們
|Money
|周吉佩
|20
|中年好翻身
|吐氣
|黃博
|21
|麻雀樂團
|轉角
|黃洛妍
|22
|麻雀樂團
|有效日期
|黃洛妍
|23
|藏海傳
|日光之下
|張與辰
|24
|藏海傳
|藏海
|張與辰
|25
|俠醫
|最好的信念
|古巨基
|26
|俠醫
|有你出現
|黃博
|27
|俠醫
|有你出現(合唱版)
|黃博、趙浚承
|28
|俠醫
|華山論劍
|(未註明)
|29
|俠醫
|爭鋒
|李金凱
|30
|俠醫
|序章・結局
|詹天文
|31
|巨塔之后
|Deep in My Heart
|黃洛妍
|32
|巨塔之后
|What you’ve left behind
|呂喬恩
|33
|金式森林
|還剩一件未做的事
|張馳豪
|34
|金式森林
|Crystal Clear
|吳業坤
|35
|新聞女王2
|Seeds of truth
|呂喬恩
|36
|去有風的地方
|不如出走
|詹天文
|37
|(未註明)
|Hands Up
|陳芷盈、姚焯菲、鍾柔美、詹天文
|38
|中年好聲音3
|發亮
|《中年好聲音3》20強參賽者
|39
|戀上西沙
|最動人一次
|炎明熹
|40
|香港系列之原味道
|窩心的味道
|洗靖峰、黃劍文
|41
|(原味道/養生之旅)
|酒香
|王汛文、莊子璇
|42
|(養生之旅)
|女神戀愛惱
|潘靜文
|43
|女神配對計劃
|秘密的季節
|黃劍文
|44
|(女神配對計劃)
|在我心中,你是獨一無二
|龍婷
|45
|(女神配對計劃)
|過客
|戴祖儀
|46
|A.L.靈接觸
|被出軌的人
|曾子悠、何灝瀧
|47
|(未註明)
|偷偷的愛
|蘇莉