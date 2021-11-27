萬千星輝頒獎禮｜視帝預測 陳展鵬靠收視最高成大熱 譚俊彥備受力捧或有機會
文：東方新地｜圖：劇照、TVB圖片、劇集截圖
陳展鵬呼聲最高
由陳展鵬主演的《逆天奇案》暫時是今年收視最高的劇集，全劇平均27點，最高點更曾突破30，雖說仍未及去年TVB收視輝煌的成績，但已足夠於今年傲視全台。另一方面，陳展鵬對上一部在TVB播放的劇集已經是2018年的《天命》，中間三年展鵬極少機會亮相螢光幕，2021年中更一度傳出有離巢的意向。所以在各種因素驅使之下，TVB為了留住這住收視褔將，絕對有機會讓陳展鵬繼2016年《城寨英雄》之後，在今屆第二度封視帝。
譚俊彥備受力捧急速上位
自從譚俊彥於2016年加入無綫之後一直機會不少，今年更加有兩部擔正劇集《失憶24小時》以及剛播完的《換命真相》，另一方面，剛播出的《拳王》中又見到他的身影，而且角色雖然在第一集就慘死，但譚俊彥亦非常有心練出一副爆肌體形，觀眾對他尤其欣賞。雖然譚俊彥似有兩部戲自我𠝹票，但基本上票數亦會傾向《換命真相》（比較有話題性），所以對最終結果未必有太大影響。所以要是將視帝頒予他亦非常合理！
佔年輕優勢的黑馬 張振朗
繼去年包辧兩部台慶劇《使徒行者3》以及《踩過界II》的男二位置之後，張振朗今年唯二的作品亦在台慶檔期推出，而且《拳王》中他亦升呢做男一，與視帝級別的黎耀祥擔正演出，相當有睇頭！除此之外，近年的大獎亦有「年輕化」的現象，例如去年就由當時年僅29歲的蔡思貝奪得視后，而視帝王浩信當時亦共得37歲、2018年得視后的李佳芯奪奬時亦也是36歲。所以現時34歲的張振朗隨時成為黑馬！
黎耀祥有望第三度稱帝
與張振朗合作參演《拳王》的黎耀祥繼《殺手》之後又再次練出一身誇張爆肌，對於今年已經57歲的他而言的確很大負擔。但爆肌並不是重點，黎耀祥今次有望爭獎的原因，是他在劇中石傲山一角亦正又亦邪，內心戲非常之多，是他的拿手好戲，加上《拳王》又佔盡播出時間的優勢，在頒獎禮正式舉辦時亦會對他的演出印象深刻，所以不排除三度奪視帝寶座。
非常有實力的「陪跑組」
馬國明、鄭嘉穎、王浩信，馬德鐘以及袁偉豪，這5位當中有四位都曾經在香港封帝，論演技相信都受到觀眾認可。但可惜，馬國明、鄭嘉穎合作的《星空下的仁醫》有點「雷聲大雨點小」，又實境又請「外援」又大陣仗，結果無論收視或討論度都未如理想，反而女角更加突出，兩位男主角未見有太多討論；至於王浩信，今年僅得一部《刑偵日記》，雖然此劇是考牌之作，但它的收視亦創下TVB歷史最低的首播劇集收視，全劇平均僅13.77點，相信得獎機會較微。
袁偉豪今年有兩部作品，分別是《刑偵日記》，另一部是《把關者門》，前者的重點不重複探討，而後者他在《把關者們》的表現亦未有太高評價。其實《我家無難事》的馬德鐘有不錯的發揮，展現到他較為詼諧滑稽的一面，甚為討好，但最慘是他另一個提名《伙記辦大事》中亦獲得不錯的評價，兩者互相𠝹票之下，未免令馬德鍾陷入兩難局面。