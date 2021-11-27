萬千星輝頒獎禮｜視帝預測 陳展鵬靠收視最高成大熱 譚俊彥備受力捧或有機會

《萬千星輝頒獎典禮2021》將於1月2日舉行，各個獎項提名名單亦於日前公布。按照慣例，該年度的劇集男、女主角不論能力高低，絕大部分都一律入選角逐視帝視后的寶座，今年亦不例外，「最佳男主角」（視帝）的入圍名單總共有31名、而「最佳女主角」（視后）的入圍者更高達35位。現在就先從「視帝」方面分析一下，到底誰人呼聲最高，又有誰人注定陪跑！

文：東方新地｜圖：劇照、TVB圖片、劇集截圖