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萬千星輝頒獎禮｜視帝預測 陳展鵬靠收視最高成大熱 譚俊彥備受力捧或有機會

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撰文：東方新地

《萬千星輝頒獎典禮2021》將於1月2日舉行，各個獎項提名名單亦於日前公布。按照慣例，該年度的劇集男、女主角不論能力高低，絕大部分都一律入選角逐視帝視后的寶座，今年亦不例外，「最佳男主角」（視帝）的入圍名單總共有31名、而「最佳女主角」（視后）的入圍者更高達35位。現在就先從「視帝」方面分析一下，到底誰人呼聲最高，又有誰人注定陪跑！

文：東方新地｜圖：劇照、TVB圖片、劇集截圖

陳展鵬呼聲最高

由陳展鵬主演的《逆天奇案》暫時是今年收視最高的劇集，全劇平均27點，最高點更曾突破30，雖說仍未及去年TVB收視輝煌的成績，但已足夠於今年傲視全台。另一方面，陳展鵬對上一部在TVB播放的劇集已經是2018年的《天命》，中間三年展鵬極少機會亮相螢光幕，2021年中更一度傳出有離巢的意向。所以在各種因素驅使之下，TVB為了留住這住收視褔將，絕對有機會讓陳展鵬繼2016年《城寨英雄》之後，在今屆第二度封視帝。

（圖片來源：《逆天奇案》劇照）
陳展鵬好大機會呀！（圖片來源：《逆天奇案》劇照）

譚俊彥備受力捧急速上位

自從譚俊彥於2016年加入無綫之後一直機會不少，今年更加有兩部擔正劇集《失憶24小時》以及剛播完的《換命真相》，另一方面，剛播出的《拳王》中又見到他的身影，而且角色雖然在第一集就慘死，但譚俊彥亦非常有心練出一副爆肌體形，觀眾對他尤其欣賞。雖然譚俊彥似有兩部戲自我𠝹票，但基本上票數亦會傾向《換命真相》（比較有話題性），所以對最終結果未必有太大影響。所以要是將視帝頒予他亦非常合理！

譚俊彥在劇中有很好的發揮機會。（圖片來源：《換命真相》劇照）
譚俊彥在劇中有很好的發揮機會。（圖片來源：《換命真相》劇照）

佔年輕優勢的黑馬 張振朗

繼去年包辧兩部台慶劇《使徒行者3》以及《踩過界II》的男二位置之後，張振朗今年唯二的作品亦在台慶檔期推出，而且《拳王》中他亦升呢做男一，與視帝級別的黎耀祥擔正演出，相當有睇頭！除此之外，近年的大獎亦有「年輕化」的現象，例如去年就由當時年僅29歲的蔡思貝奪得視后，而視帝王浩信當時亦共得37歲、2018年得視后的李佳芯奪奬時亦也是36歲。所以現時34歲的張振朗隨時成為黑馬！

淨係呢副BODY都夠搶鏡啦！（圖片來源：《拳王》造型照）
淨係呢副BODY都夠搶鏡啦！（圖片來源：《拳王》造型照）

黎耀祥有望第三度稱帝

與張振朗合作參演《拳王》的黎耀祥繼《殺手》之後又再次練出一身誇張爆肌，對於今年已經57歲的他而言的確很大負擔。但爆肌並不是重點，黎耀祥今次有望爭獎的原因，是他在劇中石傲山一角亦正又亦邪，內心戲非常之多，是他的拿手好戲，加上《拳王》又佔盡播出時間的優勢，在頒獎禮正式舉辦時亦會對他的演出印象深刻，所以不排除三度奪視帝寶座。

萬千星輝頒獎禮｜視帝預測 陳展鵬靠收視最高成大熱 譚俊彥備受力捧或有機

非常有實力的「陪跑組」

馬國明、鄭嘉穎、王浩信，馬德鐘以及袁偉豪，這5位當中有四位都曾經在香港封帝，論演技相信都受到觀眾認可。但可惜，馬國明、鄭嘉穎合作的《星空下的仁醫》有點「雷聲大雨點小」，又實境又請「外援」又大陣仗，結果無論收視或討論度都未如理想，反而女角更加突出，兩位男主角未見有太多討論；至於王浩信，今年僅得一部《刑偵日記》，雖然此劇是考牌之作，但它的收視亦創下TVB歷史最低的首播劇集收視，全劇平均僅13.77點，相信得獎機會較微。

袁偉豪今年有兩部作品，分別是《刑偵日記》，另一部是《把關者門》，前者的重點不重複探討，而後者他在《把關者們》的表現亦未有太高評價。其實《我家無難事》的馬德鐘有不錯的發揮，展現到他較為詼諧滑稽的一面，甚為討好，但最慘是他另一個提名《伙記辦大事》中亦獲得不錯的評價，兩者互相𠝹票之下，未免令馬德鍾陷入兩難局面。

呢個款嘅馬神，真係較為少見，幾有新鮮感。（圖片來源：《我家無難事》）
呢個款嘅馬神，真係較為少見，幾有新鮮感。（圖片來源：《我家無難事》）
馬明被指又演醫生太悶，鄭嘉穎的演飾亦被批評太似Law霸。（圖片來源：《星空下的仁醫》）
馬明被指又演醫生太悶，鄭嘉穎的演飾亦被批評太似Law霸。（圖片來源：《星空下的仁醫》）
其實王浩信亦交足功課，只係時不與我啫。（圖片來源：《刑偵日記》劇照）
其實王浩信亦交足功課，只係時不與我啫。（圖片來源：《刑偵日記》劇照）
袁偉豪要再加把勁喇！（圖片來源：《刑偵日記》截圖）
袁偉豪要再加把勁喇！（圖片來源：《刑偵日記》截圖）

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