萬千星輝頒獎禮2023｜41歲林子善「超級喊包」演技爆發 捱足25年終「入屋」
萬千星輝頒獎典禮2023｜林子善自爆投票唔係投自己
林子善憑《隱形戰隊》入圍今年頒獎禮的「最佳男配角」，與不少「猛人」例如視帝陳山聰、譚俊彥、備受力捧的何廣沛、以及令觀眾眼前一亮的鄧智堅、馬貫東等人，力爭做「最佳男配角」！
林子善早前接受訪問時就自爆今年會投票給馬貫東，仲大讚對方演戲十分好睇：「雖然同我唔係話好熟，但係我都好欣賞某啲演員，好似馬貫東啊。我直程兜口兜面同貫東講我好鍾意睇你演戲，所以我今年可能投比馬貫東！」
萬千星輝頒獎典禮2023｜林子善演活「喊包」角色
林子善在劇集《隱形戰隊》中飾演喬帶囡，是一名因工受傷導致跛腳的警員。在第20集時劇情講述林子善得知自己跛腳的真正原因，導致情緒崩潰，哭到歇斯底里一幕被網民盛讚：「囡囡越來越好戲，心中內疚的內心戲，非常出色，見到佢喊到鼻涕直流，演技無懈可擊」、「子善呢場戲超好，個崩潰好貼切，入戲入到暈」、「他應該得最佳男配角！無線搵對人！」、「呢集林子善演技大爆發，某程度更勝兩位視帝！」
萬千星輝頒獎典禮2023｜林子善默默耕耘終「入屋」
林子善自1998年起開始活躍於幕前，在25年間拍攝了不少電影，包括周星馳主演的電影《喜劇之王》、《少林足球》以及《功夫》等，不過演出的多數都是較不出眾的角色，星路平平。
林子善在2005年加入TVB後參演了不少深入民心的劇集，包括《鐵馬尋橋》、《怒火街頭》、《城寨英雄》、《金宵大廈》，以及去年播出的《隱形戰隊》等等。林子善在每部作品中都將演技發揮的淋漓盡致，亦成功「入屋」成為大家喜愛的演員。
萬千星輝頒獎典禮2023｜「最佳男配角」10強提名名單
|「最佳男配角」10強提名名單
|1
|鄭子誠
|2
|林子善
|3
|張頴康
|4
|何廣沛
|5
|馬貫東
|6
|吳偉豪
|7
|吳業坤
|8
|譚俊彥
|9
|鄧智堅
|10
|陳山聰
《隱形戰隊》陳展鵬角色成為全劇MVP？
陳展鵬飾演的大奸角匡勝天，不論獄中已秘密展開復仇計劃，出獄後更將魔爪伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周最後五集劇情非常緊湊，劉穎鏇與劉佩玥已雙雙遇害命危，陳展鵬的頭號目標江美儀亦難逃一劫⋯⋯按此看結局劇情劇透
《隱形戰隊》大結局將會死多於五人？
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