萬千星輝頒獎禮2023 林子善

萬千星輝頒獎禮2023｜41歲林子善「超級喊包」演技爆發 捱足25年終「入屋」

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《萬千星輝頒獎禮2023》將於本周日（14日）舉行，作為TVB的盛事之一，不少觀眾已經在賽前已經熱烈討論今年誰是個各獎項的獲獎者。而「最佳男配角」一獎的呼聲則落在了林子善、陳山聰及馬貫東身上，當中林子善更力壓視帝陳山聰，成為大熱候選人！

萬千星輝頒獎禮2023 林子善 林子善今年入圍「最佳男配角」最後10強，並成為大熱門！
林子善今年入圍「最佳男配角」最後10強，並成為大熱門！（圖片來源：大會提供）

萬千星輝頒獎典禮2023｜林子善自爆投票唔係投自己

林子善憑《隱形戰隊》入圍今年頒獎禮的「最佳男配角」，與不少「猛人」例如視帝陳山聰、譚俊彥、備受力捧的何廣沛、以及令觀眾眼前一亮的鄧智堅、馬貫東等人，力爭做「最佳男配角」！

林子善早前接受訪問時就自爆今年會投票給馬貫東，仲大讚對方演戲十分好睇：「雖然同我唔係話好熟，但係我都好欣賞某啲演員，好似馬貫東啊。我直程兜口兜面同貫東講我好鍾意睇你演戲，所以我今年可能投比馬貫東！」

萬千星輝頒獎禮2023 林子善 林子善對於成功打入十強感到榮幸，並稱其他有份入圍的演員個個都實力非凡。
林子善對於成功打入十強感到榮幸，並稱其他有份入圍的演員個個都實力非凡。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
萬千星輝頒獎禮2023 林子善 馬貫東今年憑《破毒強人》中杜飛一角競爭「最佳男配角」。
馬貫東今年憑《破毒強人》中杜飛一角競爭「最佳男配角」。（圖片來源：IG@maboboma）

萬千星輝頒獎典禮2023｜林子善演活「喊包」角色

林子善在劇集《隱形戰隊》中飾演喬帶囡，是一名因工受傷導致跛腳的警員。在第20集時劇情講述林子善得知自己跛腳的真正原因，導致情緒崩潰，哭到歇斯底里一幕被網民盛讚：「囡囡越來越好戲，心中內疚的內心戲，非常出色，見到佢喊到鼻涕直流，演技無懈可擊」、「子善呢場戲超好，個崩潰好貼切，入戲入到暈」、「他應該得最佳男配角！無線搵對人！」、「呢集林子善演技大爆發，某程度更勝兩位視帝！」

萬千星輝頒獎禮2023 林子善 林子善在劇中因得悉自己跛腳的真相後崩潰喪喊。
林子善在劇中因得悉自己跛腳的真相後崩潰喪喊。（圖片來源：YouTube@TVB(official)）
萬千星輝頒獎禮2023 林子善 林子善在同集中有不少爆喊的戲份，超強感染力嘅喊戲獲觀眾大贊！
林子善在同集中有不少爆喊的戲份，超強感染力嘅喊戲獲觀眾大贊！（圖片來源：YouTube@TVB(official)）

萬千星輝頒獎典禮2023｜林子善默默耕耘終「入屋」

林子善自1998年起開始活躍於幕前，在25年間拍攝了不少電影，包括周星馳主演的電影《喜劇之王》、《少林足球》以及《功夫》等，不過演出的多數都是較不出眾的角色，星路平平。

林子善在2005年加入TVB後參演了不少深入民心的劇集，包括《鐵馬尋橋》、《怒火街頭》、《城寨英雄》、《金宵大廈》，以及去年播出的《隱形戰隊》等等。林子善在每部作品中都將演技發揮的淋漓盡致，亦成功「入屋」成為大家喜愛的演員。

萬千星輝頒獎禮2023 林子善 林子善曾參與周星馳主演的電影《喜劇之王》，在戲中飾演，更因獨特的聲線被觀眾記得。
林子善曾參與周星馳主演的電影《喜劇之王》，在戲中飾演洪爺一角，更因獨特的聲線被觀眾記得。（圖片來源：電影《喜劇之王》截圖）
萬千星輝頒獎禮2023 林子善 林子善在劇集《鐵馬尋橋》中飾演牛精王，成功開啟「入屋」之路。
林子善在劇集《鐵馬尋橋》中飾演牛精王，成功開啟「入屋」之路。（圖片來源：劇集《鐵馬尋橋》截圖）
萬千星輝頒獎禮2023 林子善 林子善在劇集《金宵大廈》中以遊戲NPC的身份登場，並重現《城寨英雄》中的場面。
林子善在劇集《金宵大廈》中以遊戲NPC的身份登場，並重現《城寨英雄》中的場面。（圖片來源：劇集《金宵大廈》截圖）

萬千星輝頒獎典禮2023｜「最佳男配角」10強提名名單

「最佳男配角」10強提名名單
1 鄭子誠
2 林子善
3 張頴康
4 何廣沛
5 馬貫東
6 吳偉豪
7 吳業坤
8 譚俊彥
9 鄧智堅
10 陳山聰

《隱形戰隊》陳展鵬角色成為全劇MVP？

陳展鵬飾演的大奸角匡勝天，不論獄中已秘密展開復仇計劃，出獄後更將魔爪伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周最後五集劇情非常緊湊，劉穎鏇與劉佩玥已雙雙遇害命危，陳展鵬的頭號目標江美儀亦難逃一劫⋯⋯按此看結局劇情劇透

《隱形戰隊》大結局將會死多於五人？

據知匡勝天復仇計劃「唔止咁簡單」，魔爪將伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周除了再有重大犯罪事件，傷亡亦相當慘重，死亡角色人數更是五隻手指數唔晒，更盛傳連主線角色亦難逃一死⋯⋯按此看結局劇情劇透

撰文：東方新地圖片來源：YouTube@TVB(official)、YouTube@TVB娛樂新聞台、IG@ maboboma、電影《喜劇之王》截圖、劇集《鐵馬尋橋》截圖、劇集《金宵大廈》截圖

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