萬千星輝頒獎禮2023｜41歲林子善「超級喊包」演技爆發 捱足25年終「入屋」

《萬千星輝頒獎禮2023》將於本周日（14日）舉行，作為TVB的盛事之一，不少觀眾已經在賽前已經熱烈討論今年誰是個各獎項的獲獎者。而「最佳男配角」一獎的呼聲則落在了林子善、陳山聰及馬貫東身上，當中林子善更力壓視帝陳山聰，成為大熱候選人！