萬千星輝2025十強出爐 視帝五強得獎預測分析 羅子溢黃宗澤成大熱
《萬千星輝頒獎典禮2025》提名名單正式出爐，最佳男主角獎項競爭異常激烈，目前宣布10強男藝人角逐視帝寶座。當中羅子溢憑《金式森林》強勢入圍五強預測，而黃宗澤以《新聞女王2》人氣急升，林保怡回巢後首度角逐更成為焦點。
羅子溢金式森林表現搶眼成大熱
羅子溢憑藉《金式森林》中的出色演出，成為今屆視帝大熱門之一。他在劇中飾演的角色層次豐富，演技較以往有明顯進步，獲得觀眾和業界一致好評。分析認為羅子溢今年在《金式森林》的表現足以與資深演員並駕齊驅，加上他近年人氣急升，在觀眾投票環節具有一定優勢，令他躋身五強預測名單。
黃宗澤《新聞女王2》人氣爆燈挑戰視帝
黃宗澤今年獲得雙提名，分別憑《執法者們》和《新聞女王2》入圍最佳男主角。其中《新聞女王2》的表現更為搶眼，他在劇中的角色深入人心，與佘詩曼的對手戲火花四濺。黃宗澤在《新聞女王2》中展現的演技層次和角色詮釋能力，令觀眾刮目相看，加上該劇收視和討論度極高，為他爭奪視帝增添不少勝算。
林保怡回巢刑偵12展現資深演技
林保怡回巢TVB後首度角逐視帝，憑《刑偵12》入圍五強預測名單。作為資深演員，林保怡在《刑偵12》中的表現展現其深厚演技功底，角色塑造細膩入微，獲得業界高度評價。雖然他離開TVB多年，但回歸後的首部作品已展現不俗實力，加上其資深地位和演技口碑，在評審投票環節具有一定優勢。
張振朗奪命提示突圍而出
張振朗同樣獲得雙提名，憑《奪命提示》和《刑偵12》入圍最佳男主角。其中《奪命提示》的表現更為突出，他在劇中飾演的角色挑戰性極高，演技發揮穩定出色。張振朗近年在TVB地位穩固，演技日趨成熟，加上《奪命提示》收視不俗，令他成為五強預測名單中的有力競爭者。
郭晉安金式森林老戲骨實力展現
郭晉安憑《金式森林》入圍五強預測，作為TVB資深演員，他在劇中的表現展現老戲骨的深厚功力。郭晉安與羅子溢在《金式森林》中的對手戲精彩紛呈，兩人的演技碰撞為劇集增色不少。雖然郭晉安已多次獲得視帝殊榮，但他在《金式森林》的表現依然令人印象深刻，在評審心目中具有一定分量。
五強預測分析
羅子溢《金式森林》
黃宗澤《新聞女王2》
林保怡《刑偵12》
張振朗 《奪命提示》
郭晉安《金式森林》
