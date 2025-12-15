萬千星輝2025十強出爐 視帝五強得獎預測分析 羅子溢黃宗澤成大熱

《萬千星輝頒獎典禮2025》提名名單正式出爐，最佳男主角獎項競爭異常激烈，目前宣布10強男藝人角逐視帝寶座。當中羅子溢憑《金式森林》強勢入圍五強預測，而黃宗澤以《新聞女王2》人氣急升，林保怡回巢後首度角逐更成為焦點。