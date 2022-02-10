萬梓良結婚20周年與老婆補拍婚照 18歲獨子萬大千罕有曝光
萬梓良2002年迎娶比他小16歲的空姐郭明黎，二人婚後育有一子。近日萬子趁結婚20周年與太太補拍婚照，而18歲兒子萬大千亦罕有曝光，眼見他生得有型帥氣，甚有明星風範。
結婚20周年補拍婚照
現年64歲的萬梓良（萬子）近年長居內地，雖然之前有傳他身體欠佳，但仍不時出席商演及登台搵真銀，萬子每次出場都有大批人馬前呼後擁，甚有大哥風範！萬子2002年迎娶比他小16歲的空姐郭明黎，婚後育有一子萬大千，近日萬子趁結婚20周年與太太補拍婚照，並上載短片到社交網，眼見萬子當日穿上黃色西裝打扮隆重，左手則拿着雪茄，精神相當不錯，倚靠在凳子上的他雖然頭髮花白，但仍大佬味十足。一班親友也有現身「到賀」，萬子更高呼：「萬子娶老婆，掂唔掂？」身後親友亦齊聲回應：「掂！」氣勢十足。
兒子萬大千激罕現身
至於萬子老婆郭明黎同樣以盛裝出席，她穿上傳統中式大紅裙褂，上面佈滿刺繡，加上雙手佩戴上大量金器，排場十足，盡顯貴氣。眼見47歲的郭明黎看起來依然保養得宜，皮膚白晢，氣質甚佳，絕對不輸圈中女星！至於萬子的九代單傳獨子萬大千亦有激罕現身，站在父母身後為二人送上祝福，一家三口十分溫馨。不經不覺，原來萬大千已經18歲，雖然他當日穿著十分隨意，戴上眼鏡予人斯斯文文的感覺，但有不少網友指他生得有型帥氣，甚有明星風範。