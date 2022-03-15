萬梓良

萬梓良拍片直擊深圳市全民檢測 停車場抽取深喉唾液 當街咆哮式自我加油

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近日內地疫情反彈，深圳極速封城，分三輪進行全民檢測，64歲的萬梓良近年定居深圳市，亦積極響應政府的防疫行動，第一時間走去做深喉唾液檢測，仲拍片直擊，讓大家一睹萬子咆哮式打氣以及如何全情投入做檢測。

萬梓良熱血參與抗疫行動

萬梓良近年在深圳生活，不時在社交網拍片keep住曝光率，繼續大情大性，娛樂性甚豐富。受疫情影響，深圳市決定在全市範圍內開展3輪全民核酸檢測，期間巴士地鐵停運、全市社區小區封閉式管理，近乎封城，而萬梓良亦盡良好市民的負責任，第一時間去做檢測。

萬梓良 影片一開始，萬梓良好有型咁對住排隊中的市民直豎姆指。
影片一開始，萬梓良好有型咁對住排隊中的市民直豎姆指。（圖片來源：微博@乡镇猪影片截圖）
萬梓良 萬梓良對住鏡頭狂講加油。
萬梓良對住鏡頭狂講加油。（圖片來源：微博@乡镇猪影片截圖）

萬梓良檢測不忘自拍

據知萬梓良在3月14日外出做核酸檢測，有網民於微博分享了一段萬梓良身在停車場的短片，一開始他就好熱血咁直豎姆指向每個市民排隊做檢測的市民畀叻叻，之後他拉下口罩對鏡頭表示：「大家好……今天是3月14號，接受第18天的24小時有效核酸檢測，深圳要加油，我們自己加油就是為了深圳加油！」

萬梓良 萬梓良抽取深喉唾液樣本時，好用力擘大喉嚨。
萬梓良抽取深喉唾液樣本時，好用力擘大喉嚨。（圖片來源：微博@乡镇猪影片截圖）
萬梓良 萬梓良做完檢測口罩唔戴就顧住邊自拍邊咆哮。
萬梓良做完檢測口罩唔戴就顧住邊自拍邊咆哮。（圖片來源：微博@乡镇猪影片截圖）

萬梓良檢測後冇戴回口罩

輪到萬梓良檢測時，他一直拿著手機自拍，由醫護人員為他採樣，他盡最大努力誇張地擘大喉嚨，完成後都沒有戴回口罩，即時擰轉身握實拳頭，向正在排隊的市民振臂高呼激動大叫：「深圳加油！加油！加油！加油！」現場有不少市民都齊聲回應他，這種咆哮式加油，相信得萬梓良做得到。

萬梓良 萬梓良愈嗌就愈大聲，仲肉緊到握晒拳頭。
萬梓良愈嗌就愈大聲，仲肉緊到握晒拳頭。（圖片來源：微博@乡镇猪影片截圖）
萬梓良 萬梓良的熱血行為嚇親後面幾位正在排隊的哥哥仔，不過好彩仍有一班身穿似是酒店或餐廳制服的市民肯睬吓佢。
萬梓良的熱血行為嚇親後面幾位正在排隊的哥哥仔，不過好彩仍有一班身穿似是酒店或餐廳制服的市民肯睬吓佢。（圖片來源：微博@乡镇猪影片截圖）

結婚20周年補拍婚照

現年64歲的萬梓良（萬子）近年長居內地，雖然之前有傳他身體欠佳，但仍不時出席商演及登台搵真銀，萬子每次出場都有大批人馬前呼後擁，甚有大哥風範！萬子2002年迎娶比他小16歲的空姐郭明黎，婚後育有一子萬大千，近日萬子趁結婚20周年與太太補拍婚照，並上載短片到社交網，眼見萬子當日穿上黃色西裝打扮隆重，左手則拿着雪茄，精神相當不錯，倚靠在凳子上的他雖然頭髮花白，但仍大佬味十足。一班親友也有現身「到賀」，萬子更高呼：「萬子娶老婆，掂唔掂？」身後親友亦齊聲回應：「掂！」氣勢十足。

64歲萬梓良與老婆補拍婚照 18歲兒子萬大千罕有曝光
現年64歲的萬梓良（萬子）近年長居內地。（圖片來源：抖音@萬梓良）
64歲萬梓良與老婆補拍婚照 18歲兒子萬大千罕有曝光
2002年萬子迎娶比他小16歲的空姐郭明黎後，多年來對太太愛護有加。（圖片來源：抖音@萬梓良）
64歲萬梓良與老婆補拍婚照 18歲兒子萬大千罕有曝光
近日萬子趁結婚20周年與太太補拍婚照。（圖片來源：抖音@萬梓良）
64歲萬梓良與老婆補拍婚照 18歲兒子萬大千罕有曝光
萬子穿上黃色西裝，左手則拿着雪茄，精神相當不錯，倚靠在凳子上更大佬味十足。（圖片來源：抖音@萬梓良）
萬梓良 萬梓良每次出場都好有大哥風範！。
萬梓良每次出場都好有大哥風範！。（圖片來源：抖音@萬梓良）
萬梓良
（圖片來源：抖音@萬梓良）
64歲萬梓良與老婆補拍婚照 18歲兒子萬大千罕有曝光
萬子在內地甚受歡迎。（圖片來源：抖音@萬梓良）

兒子萬大千激罕現身

至於萬子老婆郭明黎同樣以盛裝出席，她穿上傳統中式大紅裙褂，上面佈滿刺繡，加上雙手佩戴上大量金器，排場十足，盡顯貴氣。眼見47歲的郭明黎看起來依然保養得宜，皮膚白晢，氣質甚佳，絕對不輸圈中女星！至於萬子的九代單傳獨子萬大千亦有激罕現身，站在父母身後為二人送上祝福，一家三口十分溫馨。不經不覺，原來萬大千已經18歲，雖然他當日穿著十分隨意，戴上眼鏡予人斯斯文文的感覺，但有不少網友指他生得有型帥氣，甚有明星風範。

萬梓良 早年萬子難得一家三口出席活動。
早年萬子難得一家三口出席活動。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
64歲萬梓良與老婆補拍婚照 18歲兒子萬大千罕有曝光
萬子補拍結婚照，18歲獨子萬大千激罕現身，站在父母的身後為二人送上祝福，一家三口十分溫馨。（圖片來源：抖音@萬梓良）
64歲萬梓良與老婆補拍婚照 18歲兒子萬大千罕有曝光
早前萬梓良為兒子舉行18歲成人禮。（圖片來源：抖音@萬梓良）
64歲萬梓良與老婆補拍婚照 18歲兒子萬大千罕有曝光
二人父子情深。（圖片來源：抖音@萬梓良）

撰文：東方新地圖片來源：微博@乡镇猪影片截圖、抖音@萬梓良

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