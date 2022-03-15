萬梓良拍片直擊深圳市全民檢測 停車場抽取深喉唾液 當街咆哮式自我加油
萬梓良熱血參與抗疫行動
萬梓良近年在深圳生活，不時在社交網拍片keep住曝光率，繼續大情大性，娛樂性甚豐富。受疫情影響，深圳市決定在全市範圍內開展3輪全民核酸檢測，期間巴士地鐵停運、全市社區小區封閉式管理，近乎封城，而萬梓良亦盡良好市民的負責任，第一時間去做檢測。
萬梓良檢測不忘自拍
據知萬梓良在3月14日外出做核酸檢測，有網民於微博分享了一段萬梓良身在停車場的短片，一開始他就好熱血咁直豎姆指向每個市民排隊做檢測的市民畀叻叻，之後他拉下口罩對鏡頭表示：「大家好……今天是3月14號，接受第18天的24小時有效核酸檢測，深圳要加油，我們自己加油就是為了深圳加油！」
萬梓良檢測後冇戴回口罩
輪到萬梓良檢測時，他一直拿著手機自拍，由醫護人員為他採樣，他盡最大努力誇張地擘大喉嚨，完成後都沒有戴回口罩，即時擰轉身握實拳頭，向正在排隊的市民振臂高呼激動大叫：「深圳加油！加油！加油！加油！」現場有不少市民都齊聲回應他，這種咆哮式加油，相信得萬梓良做得到。
結婚20周年補拍婚照
現年64歲的萬梓良（萬子）近年長居內地，雖然之前有傳他身體欠佳，但仍不時出席商演及登台搵真銀，萬子每次出場都有大批人馬前呼後擁，甚有大哥風範！萬子2002年迎娶比他小16歲的空姐郭明黎，婚後育有一子萬大千，近日萬子趁結婚20周年與太太補拍婚照，並上載短片到社交網，眼見萬子當日穿上黃色西裝打扮隆重，左手則拿着雪茄，精神相當不錯，倚靠在凳子上的他雖然頭髮花白，但仍大佬味十足。一班親友也有現身「到賀」，萬子更高呼：「萬子娶老婆，掂唔掂？」身後親友亦齊聲回應：「掂！」氣勢十足。
兒子萬大千激罕現身
至於萬子老婆郭明黎同樣以盛裝出席，她穿上傳統中式大紅裙褂，上面佈滿刺繡，加上雙手佩戴上大量金器，排場十足，盡顯貴氣。眼見47歲的郭明黎看起來依然保養得宜，皮膚白晢，氣質甚佳，絕對不輸圈中女星！至於萬子的九代單傳獨子萬大千亦有激罕現身，站在父母身後為二人送上祝福，一家三口十分溫馨。不經不覺，原來萬大千已經18歲，雖然他當日穿著十分隨意，戴上眼鏡予人斯斯文文的感覺，但有不少網友指他生得有型帥氣，甚有明星風範。