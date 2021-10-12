萬綺雯內地搞民宿落地生根 厭倦拍劇發「千字文」談人生低潮
萬綺雯（蚊蚊）去年宣布離開無綫後，就與老公陳十三長居內地。她不但成立「萬綺雯工作室」專接內地商演工作，早前更進軍商界，與朋友合資在浙江莫干山開民宿，變身做埋老闆娘。
文；東方新地 圖：萬綺雯微博、莫干山宿里FUN集度假酒店圖片
萬綺雯 發「千字文」談人生低潮
現年51歲的萬綺雯（蚊蚊）雖然已過半百之齡，但無論身形及樣貌都好似食完防腐劑一樣沒有走樣。她去年與合作八年的無綫約滿後，便同任職編劇的老公陳十三定居內地落地生根，蚊蚊不但成立「萬綺雯工作室」專接內地商演工作外，早前更進軍商界，在浙江莫干山與友人合資開民宿。日前蚊蚊在微博圈向粉絲發「千字文」，大談近年的個人感受，曾經歷低潮、迷惘及掙扎等階段，更表示已厭倦拍劇：「合約到期多自由，如果不開心還是要不停地做，那不是好可憐嗎？」
升格做民宿老闆娘
蚊蚊近年已將事業重心轉移內地，更在商界大展拳腳，她有份投資的民宿位於浙江度假勝地莫干山皋塢村，有「十里畫廊」之稱。據知蚊蚊原本是擔任民宿的代言人，但後來與老闆姚總一拍即合，正式入股升格做埋老闆娘。民宿共有五幢，全部由奧地利籍名師設計，其中一幢更以自己的名字「綺墅」命名。蚊蚊亦落力為民宿做生招牌，親身上陣拍攝宣傳片，片中蚊蚊大騷招牌長腿，加上迷人笑容說出宣傳語句：「我和我的小夥伴們將會用最熱情的微笑迎接你們喲！快來偶遇！」