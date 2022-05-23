萬綺雯為老公客串《我和殭屍有個約會》電影版 吳千語接棒做馬小玲被噓

亞視神劇《我和殭屍有個約會》於98年播出後，捧紅了尹天照(況天祐)與萬綺雯(馬小玲)，近日傳出將會被拍成電影，由《我和殭屍有個約會》的劇本主創人陳十三執導，萬綺雯為撐老公客串其中一角，不過男女主角就由黃宗澤與吳千語接棒頂上。吳千語做馬小玲被指未夠班，淨係鬥長腿都輸萬綺雯啦！
萬綺雯老公開拍電影版
《我和殭屍有個約會》當年在6年間拍了3輯，成為家喻戶曉的亞視經典劇，今次的電影版找來有「香港鬼才編劇」之稱的萬綺雯老公陳十三擔任兼監製、編劇及導演，並改名《我和馬小玲有個約會》，有傳計劃在今年10月於香港開拍。
人物介紹
萬綺雯要讓位
之前曾傳出電影版將會以原班人馬回歸，不過尹天照早年已講明唔會再接拍殭屍片，而女主角原屬意薛凱琪，不過最後傾唔成告吹，最後由吳千語執二攤演「馬小玲」一角；而男主角況天祐就由黃宗澤取代尹天照飾演，據知元祖「馬小玲」萬綺雯為力撐老公再度出山，不過在戲中只客串一角。
吳千語被網民批未夠班
對於兩代「馬小玲」將會同場演出，網民似乎有好多意見，不少人在討論區留言覺得吳千語唔夠班做馬小玲，以及《我和殭屍有個約會》冇尹天照與萬綺雯就甚麼都不是。
網民留言：吳千語不了
網民建議搵姜濤：改名叫《我和殭濤有個約會》
萬綺雯拒簽TVB經理人約
現年51歲的萬綺雯，自16年拍罷劇集《致命復活》，近年幾乎絕跡無綫，去年3月跟無綫的部頭合約亦正式屆滿離巢，寧願甩大台自組工作室，無懼疫情返內地掘金，早前由她擔演的綜藝短劇《綺遇記》在內地播出，相隔廿幾年後再將馬小玲造型翻叮，一樣大受網民追捧，更被大讚是凍齡女神，被網民推做「永遠的馬小玲，最美驅魔人」。
翻叮馬小玲大晒42吋長腿
現時自由身發展的萬綺雯，近年自組「萬綺雯工作室」，不時參與內地活動及商演賺人仔，近日她更無懼新冠肺炎疫情，留在上海拍攝微綜藝短劇《綺遇記》，在劇中演綺老闆的她，與她的一班助手闖蕩江湖展開綺遇之旅，不過劇迷追咗幾集，已經發現萬綺雯劇中角色，經常大晒42吋長腿，其中一個造型將秀髮束成長馬尾，造型同當年《我和殭屍有個約會》的馬小玲極為神似，令觀眾回憶返晒嚟！ 半百她逆齡震撼網民，唔少人留言大讚她跟當年馬小玲一樣可愛，更推佢做「永遠的馬小玲，最美驅魔人」，睇嚟出道三十一年的萬綺雯，同馬小玲已經不可分割！
升格做民宿老闆娘
萬綺雯雖然已年過半百，但依然保養得宜，有顏值有長腿，所以被封「不老女神」，與無綫約滿後便跟隨老公陳十三轉戰內地市場，更與友人合資在浙江度假勝地莫干山搞民宿生意。近年受疫情影響，萬綺雯過住好悠閒的生活，除了直播做帶貨，仲會在抖音拍片，keep住曝光率。近年已將事業重心轉移內地，更在商界大展拳腳，她有份投資的民宿位於浙江度假勝地莫干山皋塢村，有「十里畫廊」之稱。據知蚊蚊原本是擔任民宿的代言人，但後來與老闆姚總一拍即合，正式入股升格做埋老闆娘。民宿共有五幢，全部由奧地利籍名師設計，其中一幢更以自己的名字「綺墅」命名。蚊蚊亦落力為民宿做生招牌，親身上陣拍攝宣傳片，片中蚊蚊大騷招牌長腿，加上迷人笑容說出宣傳語句：「我和我的小夥伴們將會用最熱情的微笑迎接你們喲！快來偶遇！」