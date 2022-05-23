萬綺雯為老公客串《我和殭屍有個約會》電影版 吳千語接棒做馬小玲被噓

亞視神劇《我和殭屍有個約會》於98年播出後，捧紅了尹天照(況天祐)與萬綺雯(馬小玲)，近日傳出將會被拍成電影，由《我和殭屍有個約會》的劇本主創人陳十三執導，萬綺雯為撐老公客串其中一角，不過男女主角就由黃宗澤與吳千語接棒頂上。吳千語做馬小玲被指未夠班，淨係鬥長腿都輸萬綺雯啦！