51歲萬綺雯拍片教整蠟燭度疫境 濾鏡太重手撞樣陳淑蘭

今年51歲的萬綺雯(蚊蚊)前年宣布離開無綫後，就與老公陳十三長居內地，她不但成立「萬綺雯工作室」專接內地商演工作，早前更進軍商界，與朋友合資在浙江莫干山開民宿，變身做埋老闆娘。多年來萬綺雯的樣貌和身形依然保養得宜，不過日前她在抖音拍片教整蠟燭卻罕有地失手，濾鏡下的萬綺雯竟撞樣陳淑蘭。