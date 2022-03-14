51歲萬綺雯拍片教整蠟燭度疫境 濾鏡太重手撞樣陳淑蘭
萬綺雯拍抖音打發時間
萬綺雯雖然已年過半百，但依然保養得宜，有顏值有長腿，所以被封「不老女神」，她在前年與無綫約滿後便跟隨老公陳十三轉戰內地市場，更與友人合資在浙江度假勝地莫干山搞民宿生意。近年受疫情影響，萬綺雯過住好悠閒的生活，除了直播做帶貨，仲會在抖音拍片，keep住曝光率。
萬綺雯留家避疫教整蠟燭
萬綺雯人在內地不忘發放正能量，對於最近中、港疫情嚴重，萬綺雯在抖音拍片，提醒大家要好好注意安全，保護好自己，減少出門口和朋友聚會。萬綺雯更建議大家在家避疫期間可以做一些手作，更親身示範做蠟燭。
濾鏡下竟變陳淑蘭
萬綺雯天生麗質，無論真人定上鏡都不像51歲，不過今次她的抖音片卻罕有地失手，在美顏濾鏡下，萬綺雯面形圓潤，竟與陳淑蘭撞樣，更有網民感到很驚訝，提醒她其實不用開美顏濾鏡也非常見得人。
萬綺雯 發「千字文」談人生低潮
現年51歲的萬綺雯無論身形及樣貌都好似食完防腐劑一樣沒有走樣。她去年與合作八年的無綫約滿後，便同任職編劇的老公陳十三定居內地落地生根，蚊蚊不但成立「萬綺雯工作室」專接內地商演工作外，早前更進軍商界，在浙江莫干山與友人合資開民宿。日前蚊蚊在微博圈向粉絲發「千字文」，大談近年的個人感受，曾經歷低潮、迷惘及掙扎等階段，更表示已厭倦拍劇：「合約到期多自由，如果不開心還是要不停地做，那不是好可憐嗎？」
升格做民宿老闆娘
蚊蚊近年已將事業重心轉移內地，更在商界大展拳腳，她有份投資的民宿位於浙江度假勝地莫干山皋塢村，有「十里畫廊」之稱。據知蚊蚊原本是擔任民宿的代言人，但後來與老闆姚總一拍即合，正式入股升格做埋老闆娘。民宿共有五幢，全部由奧地利籍名師設計，其中一幢更以自己的名字「綺墅」命名。蚊蚊亦落力為民宿做生招牌，親身上陣拍攝宣傳片，片中蚊蚊大騷招牌長腿，加上迷人笑容說出宣傳語句：「我和我的小夥伴們將會用最熱情的微笑迎接你們喲！快來偶遇！」
讀者留言