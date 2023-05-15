52歲萬綺雯派福利力證細腰長腿零走樣 獲網民大讚：仲係成個少女咁

現年52歲的萬綺雯近年雖然轉戰內地市場發展，但仍周不時會在社交平台上與一眾粉絲互動及發放日常生活照。日前萬綺雯飛到外地度假遊玩，期間竟罕有發放一段身穿單薄透視白恤衫的小性感短片，一眾粉絲看後都紛紛大讚萬綺雯keep得勁好，身形絕對不輸一眾年輕女生！