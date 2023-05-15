52歲萬綺雯派福利力證細腰長腿零走樣 獲網民大讚：仲係成個少女咁
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現年52歲的萬綺雯近年雖然轉戰內地市場發展，但仍周不時會在社交平台上與一眾粉絲互動及發放日常生活照。日前萬綺雯飛到外地度假遊玩，期間竟罕有發放一段身穿單薄透視白恤衫的小性感短片，一眾粉絲看後都紛紛大讚萬綺雯keep得勁好，身形絕對不輸一眾年輕女生！
萬綺雯上載性感打扮短片罕有大派福利
現專注內地發展的萬綺雯日前暫時放下工作，特意到南京度假遊玩，遊玩期間不忘更新社交平台大騷遊玩好心情，不知是否到外地遊玩心情特別輕鬆，她罕有大派福利上載性感打扮短片，在影片中她只穿著一件白恤衫，再到落地玻璃窗前打開窗紗，在陽光照射下，真實身材若隱若現，清晰可見S型螞蟻腰，身材一絕。雖然現年52歲的萬綺雯向來都有凍齡美魔女的稱號，但是沒想到原來真實身材宛如少女，完全看不見歲月的痕跡。
網民大讚樣靚身材正
影片一出後，有不少網民紛紛大讚萬綺雯樣靚身材正，是名副其實的凍齡美魔女，更表示「蚊蚊真係有50歲？咪報大數」、「真係美到犯規」、「仲係成個少女咁」，萬綺雯保養得宜，無論是正面看還是背面看都完全看不出真實年齡呢～
萬綺雯與25年前劇照相比零走樣
除了這次的影片成為一眾網民焦點外，萬綺雯早前曾上載一段身穿白色西裝短褲大晒長腿的影片亦引起不少網民關注，全因影片中的造型不禁令人聯想起25年前的經典作品《我和疆師有個約會》飾演的馬小玲相似造型，翻出25年前的劇照作對比，發現萬綺雯的樣貌和身材與當年沒有太大變化零走樣，身材依然出眾，擁有一雙令人羨慕的白滑美腿。
唔講大家都可能唔記得，萬綺雯其實係1989年亞洲小姐亞軍（當年冠軍係翁虹），當時萬綺雯只得18、19歲，臉上仍有不少Baby Fat，但已經擁有一對長腿，即刻回味一下佢當年的風采！
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撰文：東方新地（部份內容轉載自SundayMore）圖片來源：微博@萬綺雯、《我和疆師有個約會》劇照、東方新地照片庫