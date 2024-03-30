網民盤點5位最美亞姐近況！萬綺雯零走樣最省鏡 此亞姐驚現「清朝額」
5位最美亞姐近況︱1.翁虹（54歲 / 1989年亞姐冠軍）
翁虹為1989年的亞洲小姐冠軍，她於04年開始把演藝發展重心轉移至內地，拍過不少劇集。在2007年再婚下嫁美籍商人劉冠廷的翁虹，雖然誕下女兒「小水晶」，但多年來無論樣貌定身材都沒變。翁虹早前參與內地劇《寧安如夢》演出時，與同劇只有27歲的白鹿合照時，白滑肌膚與樣貌都沒有被比下去，之後在另一部內地劇《嘉南傳》中，與年輕26年、被讚是「四千年難得一遇美女」的內地女星鞠婧禕同場較量，翁虹同樣秒殺對方，堪稱圈中「凍齡女神」之一。
5位最美亞姐近況︱2. 楊玉梅（58歲 / 1990年亞姐季軍）
1990年三料亞洲小姐季軍楊玉梅現年58歲，當年同時獲頒「最上鏡小姐」及「完美體態獎」。當年雖然在選美後一度加入演藝圈，但因為覺得娛圈生活太辛苦，所以選擇離開娛樂圈，轉往飲食界發展。直到2018年才復出拍戲，接拍TVB《特技人》、《十月初五的月光》和《異搜店》等劇集，獲網民大讚演技大爆發。楊玉梅在疫情期間更進修讀營養學、體重管理及考獲瑜伽牌，注重健康的她身材都keep得好好！
5位最美亞姐近況︱3. 楊恭如（49歲 / 1995年亞姐冠軍）
1995年亞洲小姐冠軍楊恭如被稱為「亞姐中的亞姐」、「最美亞姐」、「亞視李嘉欣」。她選完美過後即做電視劇女主角、又被陳可辛睇中拍電影，當時的風頭遮蓋了香港小姐冠軍楊婉儀，而她近年已經淡出香港娛樂圈多年，也將事業重心放在內地。近年復出復出加入帶貨行列的楊恭如，從直播片段中可見現年49歲的她依然保養得宜，皮膚依舊白滑，歲月並沒有在楊恭如身上留下任何痕跡，網民大讚女神經得起歲月的考驗。而在直播中，看見有過千人觀看她做帶貨直播，可見楊恭如人氣旺盛，沒有絲毫減弱。
5位最美亞姐近況︱4. 樓茜妮（46歲 / 1999年亞姐冠軍）
現年46歲的樓茜妮在1999年贏得1999年亞姐冠軍及「最上鏡小姐」。當年以驕人身材最為人熟悉，雖然一度加入娛樂圈發展，但演出機會一直不多。隱退多年的樓茜妮，早前現身於李婉華在美國舉行的粉絲見面會，不過就驚見「清朝額」，大跌watt的外表令網民都表示非常失望。
5位最美亞姐近況︱5. 萬綺雯（53歲 / 1989亞姐亞軍）
現年52歲的萬綺雯近年雖然轉戰內地市場發展，但仍周不時會在社交平台上與一眾粉絲互動及發放日常生活照。日前萬綺雯飛到外地度假遊玩，期間竟罕有發放一段身穿單薄透視白恤衫的小性感短片。萬綺雯在陽光照射下，真實身材若隱若現，清晰可見S型螞蟻腰，身材一絕。雖然現年52歲的萬綺雯向來都有凍齡美魔女的稱號，但是沒想到原來真實身材宛如少女，完全看不見歲月的痕跡。
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