萬聖節 女星

盤點萬聖節15位女星驚人造型！有女團成員棄偶包上陣 TVB小花狂出招搶fo

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每年一到萬聖節就會有唔少女星在社交平台曬出各種造型，大家都使出渾身解數狂派福利，雖然造型未必夠驚嚇，但就肯定非常養眼！以下就會為大家盤點15位女星嘅萬聖節造型，睇吓邊位最搶fo啦！

萬聖節15位女星裝扮逐個睇

1.區明妙露肩熊貓裝性感又可愛

「港版子瑜」區明妙（Miumiu）今年萬聖節look照舊有睇頭，Miumiu以熊貓造型出鏡，仲戴住熊貓頭套配無肩帶上衣加短裙上陣，十分有睇頭！區明妙仲連環對住鏡頭做出可愛表情，今個萬聖節見到佢都完全唔會驚！

萬聖節 女星 區明妙對住鏡頭狂做可愛表情！（圖片來源：ig@miumiu__au）
區明妙對住鏡頭狂做可愛表情！（圖片來源：ig@miumiu__au）
萬聖節 女星 區明妙今年就小露香肩同纖腰。（圖片來源：ig@miumiu__au）
區明妙今年就小露香肩同纖腰。（圖片來源：ig@miumiu__au）

2.古佩玲性感小野貓造型騷腹肌

因處境劇《愛·回家之開心速遞》而成功彈起嘅古佩玲，今年就以性感小野貓造型登場，而且無論係貓耳仔、手掌定係貓尾都全部有齊，還原度滿分！古佩玲仲連環以正面同側身出鏡，以白色短版小背心大騷腹肌同包唔住嘅上圍！

萬聖節 女星 古佩玲今年扮貓上陣，尤其係貓尾十分搶fo！（圖片來源：ig@kellyyygu_）
古佩玲今年扮貓上陣，尤其係貓尾十分搶fo！（圖片來源：ig@kellyyygu_）
萬聖節 女星 古佩玲仲大騷腹肌出鏡！（圖片來源：ig@kellyyygu_）
古佩玲仲大騷腹肌出鏡！（圖片來源：ig@kellyyygu_）

3.湘兒幾乎跌出畫面超驚險

自稱「香港第一巨……嬰」嘅湘兒今年以芭蕾舞風嘅造型上陣，而且佢超緊身嘅衣服仲將澎湃上圍逼到幾乎跌出，真係睇見都驚險！不過湘兒嘅服裝就似乎太緊，搞到胸部睇落都變咗形咁，被狠批毫無美感。真係性感指數爆燈嘅同時，網民嘅意見都十分兩極！

萬聖節 女星 湘兒嘅服裝超級進取，谷到盡嘅上圍認真搶fo！（圖片來源：ig@shanewsy）
湘兒嘅服裝超級進取，谷到盡嘅上圍認真搶fo！（圖片來源：ig@shanewsy）
萬聖節 女星 不過因為服裝太緊嘅關係，搞到湘兒嘅胸部壓到變型，仲慘被網民話毫無美感！（圖片來源：ig@shanewsy）
不過因為服裝太緊嘅關係，搞到湘兒嘅胸部壓到變型，仲慘被網民話毫無美感！（圖片來源：ig@shanewsy）

4.校花Cathy極高衩旗袍玩若隱若現

《試當真》嘅校花Cathy（伍珮鈺）自參選後備受關注，雖然最後都係落選，但係就無阻Cathy嘅高人氣！Cathy今年以極高衩旗袍上陣，超貼身嘅剪裁將Cathy玲瓏浮凸嘅身材完美展示，而且開衩嘅部分更高到近乎臀側嘅位置，每張相都大玩若隱若現，十分搶fo！

萬聖節 女星 Cathy嘅旗袍開衩都頗高，坐低要小心喎。（圖片來源：ig@pppuiyuk._）
Cathy嘅旗袍開衩都頗高，坐低要小心喎。（圖片來源：ig@pppuiyuk._）
萬聖節 女星 Cathy側身騷S形身材。（圖片來源：ig@pppuiyuk._）
Cathy側身騷S形身材。（圖片來源：ig@pppuiyuk._）

5.陳嘉桓水手服大方騷長腿

陳嘉桓以一身水手服示人，雖然長袖上衣十分密實，但係下身嘅短裙同及膝襪就相當有睇頭，一對長腿可以話係超級「殺食」！而且陳嘉桓日與夜嘅形象就大不同，日頭係青春氣息爆燈嘅學生妹，夜晚就換上怪誕妝容！

萬聖節 女星 陳嘉桓雖然著得密實，但勝在笑容夠甜！（圖片來源：ig@chankawoon）
陳嘉桓雖然著得密實，但勝在笑容夠甜！（圖片來源：ig@chankawoon）
萬聖節 女星 原來陳嘉桓夜晚嘅妝容同日頭大有分別！（圖片來源：ig@chankawoon）
原來陳嘉桓夜晚嘅妝容同日頭大有分別！（圖片來源：ig@chankawoon）
萬聖節 女星 陳嘉桓仲擺好pose騷長腿。（圖片來源：ig@chankawoon）
陳嘉桓仲擺好pose騷長腿。（圖片來源：ig@chankawoon）

6.鍾柔美罕孖炎明熹扮鬼扮馬

出身《聲夢傳奇》嘅鍾柔美（Yumi）今次就孖住一班聲夢學員齊齊歡度萬聖節，Yumi仲久違地孖住最近屢傳被雪嘅炎明熹（Gigi）齊齊扮鬼扮馬！雖然Yumi同Gigi嘅服裝都頗為密實，但係佢哋嘅妝容就夠曬搶fo！

萬聖節 女星 鍾柔美今年嘅萬聖節妝都幾逼真！（圖片來源：ig@yumichung1221）
鍾柔美今年嘅萬聖節妝都幾逼真！（圖片來源：ig@yumichung1221）
萬聖節 女星 （圖片來源：ig@yumichung1221）
（圖片來源：ig@yumichung1221）
萬聖節 女星 鍾柔美仲激罕孖住炎明熹齊齊扮嘢出鏡！（圖片來源：ig@yumichung1221）
鍾柔美仲激罕孖住炎明熹齊齊扮嘢出鏡！（圖片來源：ig@yumichung1221）

7.新晉港姐梁嘉莹化身茉莉公主

今年新出爐嘅港姐亞軍梁嘉莹（Emily）都加入埋派福利嘅一員，Emily今次化身茉莉公主，仲連環大擺唔同嘅pose出鏡，狂騷事業線同纖腰！梁嘉莹嘅裝扮亦引來唔少網民激讚神還原，兼大讚佢係今屆港姐嘅萬聖節代表！

萬聖節 女星 港姐亞軍梁嘉莹今年扮茉莉公主。（圖片來源：ig@ljyemily1119）
港姐亞軍梁嘉莹今年扮茉莉公主。（圖片來源：ig@ljyemily1119）
萬聖節 女星 梁嘉莹亦大方派福利，谷出事業線示人。（圖片來源：ig@ljyemily1119）
梁嘉莹亦大方派福利，谷出事業線示人。（圖片來源：ig@ljyemily1119）
萬聖節 女星 （圖片來源：ig@ljyemily1119）
（圖片來源：ig@ljyemily1119）

8.朱智賢孖辮短裙騷長腿

今年宣布離巢TVB嘅朱智賢，就孖住一班舊同事齊齊去主題公園歡度萬聖節。今次朱智賢就以孖辮校服look示人，雖然收起澎湃嘅上圍，但係就大騷招牌長腿，夠晒殺食！

萬聖節 女星 朱智賢面上嘅恐怖妝容都幾逼真！（圖片來源：ig@ashley_ellabel）
朱智賢面上嘅恐怖妝容都幾逼真！（圖片來源：ig@ashley_ellabel）
萬聖節 女星 朱智賢繼續曬出招牌長腿。（圖片來源：ig@ashley_ellabel）
朱智賢繼續曬出招牌長腿。（圖片來源：ig@ashley_ellabel）

9.蘇韻姿服裝驚嚇度滿分

同樣係今年離巢嘅蘇韻姿就同朱智賢齊齊現身，雖然蘇韻姿嘅服裝都較為密實，但係就勝在恐怖風嘅妝容，以及超有心機嘅服裝取勝！

萬聖節 女星 蘇韻姿嘅服裝同妝容都超得人驚！（圖片來源：ig@andreaso_）
蘇韻姿嘅服裝同妝容都超得人驚！（圖片來源：ig@andreaso_）
萬聖節 女星 蘇韻姿原來係孖住朱智賢齊齊出鏡。（圖片來源：ig@andreaso_）
蘇韻姿原來係孖住朱智賢齊齊出鏡。（圖片來源：ig@andreaso_）

10.陳熙蕊兔女郞裝有睇頭

近期火速彈起嘅陳熙蕊亦有加入萬聖節派福利嘅行列，今次佢就以兔女郎嘅裝扮上陣，雖然上衣都頗為密實，但係就擋唔住傲人嘅上圍，認真搶fo！

萬聖節 女星 陳熙蕊今年變兔女郎上陣。（圖片來源：ig@blossom0911）
陳熙蕊今年變兔女郎上陣。（圖片來源：ig@blossom0911）
萬聖節 女星 陳熙蕊嘅好身材連小背心都擋唔住。（圖片來源：ig@blossom0911）
陳熙蕊嘅好身材連小背心都擋唔住。（圖片來源：ig@blossom0911）
萬聖節 女星 （圖片來源：ig@blossom0911）
（圖片來源：ig@blossom0911）

11.黃婉恩超短裙隨地坐勁犯規

2020年參選港姐後入行嘅黃婉恩就以低上衣配短裙出鏡，大方騷事業線同長腿。不過黃婉恩嘅短裙就似乎短得濟，坐街邊影相時險些走光！

萬聖節 女星 黃婉恩今年以低胸上衣配短裙示人。（圖片來源：ig@yancy）
黃婉恩今年以低胸上衣配短裙示人。（圖片來源：ig@yancy）
萬聖節 女星 黃婉恩仲隨便坐喺街邊影相，不過超短裙就似乎有走光嘅風險！（圖片來源：ig@yancy）
黃婉恩仲隨便坐喺街邊影相，不過超短裙就似乎有走光嘅風險！（圖片來源：ig@yancy）

12.Marf絲襪笠頭零偶包

女團COLLAR成員Marf邱彥筒今年繼續扮鬼扮馬出鏡，今次Marf仲以絲襪笠頭兼化妝，仲以怪誕妝容上陣跳舞，完全零偶包！

萬聖節 女星 Marf以絲襪笠頭嘅造型登場，仲喺上面化妝添！（圖片來源：ig@_marifemarife_）
Marf以絲襪笠頭嘅造型登場，仲喺上面化妝添！（圖片來源：ig@_marifemarife_）
萬聖節 女星 Marf化完妝後仲戴埋假髮出鏡。（圖片來源：ig@_marifemarife_）
Marf化完妝後仲戴埋假髮出鏡。（圖片來源：ig@_marifemarife_）
萬聖節 女星 Marf亦上載咗一段以萬聖節妝跳舞嘅片段！（圖片來源：ig@_marifemarife_）
Marf亦上載咗一段以萬聖節妝跳舞嘅片段！（圖片來源：ig@_marifemarife_）

13.波波黃婧靈小背心曬「咬痕」

身材向來出眾嘅波波黃婧靈就以吊帶小背心配短裙上陣，雖然波波嘅服裝冇乜驚嚇feel，但係小背心都包唔住嘅震撼上圍就夠晒出眾，配埋頸上嘅「咬痕妝」，十分搶fo！

萬聖節 女星 波波嘅震撼身材已經搶晒fo！（圖片來源：ig@krysellawong）
波波嘅震撼身材已經搶晒fo！（圖片來源：ig@krysellawong）
萬聖節 女星 波波就算冇cosplay都已經收獲唔少好評！（圖片來源：ig@krysellawong）
波波就算冇cosplay都已經收獲唔少好評！（圖片來源：ig@krysellawong）

14.李蔓瑩小背心震撼出擊

身材向來出眾嘅李蔓瑩今年都有去主題公園感受萬聖節嘅氣氛，雖然李蔓瑩冇特別以cosplay造型到場，不過以貼身小背心示人嘅李蔓瑩就已經夠晒搶fo，皆因佢極澎湃嘅上圍無論係正面定側身都一樣咁有睇頭！

萬聖節 女星 李蔓瑩以小背心示人，不過側身出鏡時就已經好有睇頭！（圖片來源：ig@reneebobo）
李蔓瑩以小背心示人，不過側身出鏡時就已經好有睇頭！（圖片來源：ig@reneebobo）
萬聖節 女星 李蔓瑩澎湃嘅上圍簡直係世界級！（圖片來源：ig@reneebobo）
李蔓瑩澎湃嘅上圍簡直係世界級！（圖片來源：ig@reneebobo）

15.黃瀅仴變花仙子狂騷腿

新晉小花黃瀅仴（Verena）今年就告別黑暗風，改以超醒神嘅粉紅花仙子裝示人，仲連環騷長腿同埋小露事業線，簡直係仙氣十足！

萬聖節 女星 黃瀅仴以超醒神嘅粉紅花仙子裝示人。（圖片來源：ig@verena.wong）
黃瀅仴以超醒神嘅粉紅花仙子裝示人。（圖片來源：[email protected]
萬聖節 女星 （圖片來源：ig@verena.wong）
（圖片來源：[email protected]
萬聖節 女星 黃瀅仴仲連環騷長腿出鏡，夠曬吸睛！（圖片來源：ig@verena.wong）
黃瀅仴仲連環騷長腿出鏡，夠曬吸睛！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：ig@miumiu__au、ig@kellyyygu_、ig@shanewsy、ig@pppuiyuk._、ig@chankawoon、ig@yumichung1221、ig@ljyemily1119、ig@ashley_ellabel、ig@andreaso_、ig@blossom0911、ig@yancy、ig@_marifemarife_、ig@krysellawong、ig@reneebobo、[email protected]

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