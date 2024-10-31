盤點萬聖節15位女星驚人造型！有女團成員棄偶包上陣 TVB小花狂出招搶fo
萬聖節15位女星裝扮逐個睇
1.區明妙露肩熊貓裝性感又可愛
「港版子瑜」區明妙（Miumiu）今年萬聖節look照舊有睇頭，Miumiu以熊貓造型出鏡，仲戴住熊貓頭套配無肩帶上衣加短裙上陣，十分有睇頭！區明妙仲連環對住鏡頭做出可愛表情，今個萬聖節見到佢都完全唔會驚！
2.古佩玲性感小野貓造型騷腹肌
因處境劇《愛·回家之開心速遞》而成功彈起嘅古佩玲，今年就以性感小野貓造型登場，而且無論係貓耳仔、手掌定係貓尾都全部有齊，還原度滿分！古佩玲仲連環以正面同側身出鏡，以白色短版小背心大騷腹肌同包唔住嘅上圍！
3.湘兒幾乎跌出畫面超驚險
自稱「香港第一巨……嬰」嘅湘兒今年以芭蕾舞風嘅造型上陣，而且佢超緊身嘅衣服仲將澎湃上圍逼到幾乎跌出，真係睇見都驚險！不過湘兒嘅服裝就似乎太緊，搞到胸部睇落都變咗形咁，被狠批毫無美感。真係性感指數爆燈嘅同時，網民嘅意見都十分兩極！
4.校花Cathy極高衩旗袍玩若隱若現
《試當真》嘅校花Cathy（伍珮鈺）自參選後備受關注，雖然最後都係落選，但係就無阻Cathy嘅高人氣！Cathy今年以極高衩旗袍上陣，超貼身嘅剪裁將Cathy玲瓏浮凸嘅身材完美展示，而且開衩嘅部分更高到近乎臀側嘅位置，每張相都大玩若隱若現，十分搶fo！
5.陳嘉桓水手服大方騷長腿
陳嘉桓以一身水手服示人，雖然長袖上衣十分密實，但係下身嘅短裙同及膝襪就相當有睇頭，一對長腿可以話係超級「殺食」！而且陳嘉桓日與夜嘅形象就大不同，日頭係青春氣息爆燈嘅學生妹，夜晚就換上怪誕妝容！
6.鍾柔美罕孖炎明熹扮鬼扮馬
出身《聲夢傳奇》嘅鍾柔美（Yumi）今次就孖住一班聲夢學員齊齊歡度萬聖節，Yumi仲久違地孖住最近屢傳被雪嘅炎明熹（Gigi）齊齊扮鬼扮馬！雖然Yumi同Gigi嘅服裝都頗為密實，但係佢哋嘅妝容就夠曬搶fo！
7.新晉港姐梁嘉莹化身茉莉公主
今年新出爐嘅港姐亞軍梁嘉莹（Emily）都加入埋派福利嘅一員，Emily今次化身茉莉公主，仲連環大擺唔同嘅pose出鏡，狂騷事業線同纖腰！梁嘉莹嘅裝扮亦引來唔少網民激讚神還原，兼大讚佢係今屆港姐嘅萬聖節代表！
8.朱智賢孖辮短裙騷長腿
今年宣布離巢TVB嘅朱智賢，就孖住一班舊同事齊齊去主題公園歡度萬聖節。今次朱智賢就以孖辮校服look示人，雖然收起澎湃嘅上圍，但係就大騷招牌長腿，夠晒殺食！
9.蘇韻姿服裝驚嚇度滿分
同樣係今年離巢嘅蘇韻姿就同朱智賢齊齊現身，雖然蘇韻姿嘅服裝都較為密實，但係就勝在恐怖風嘅妝容，以及超有心機嘅服裝取勝！
10.陳熙蕊兔女郞裝有睇頭
近期火速彈起嘅陳熙蕊亦有加入萬聖節派福利嘅行列，今次佢就以兔女郎嘅裝扮上陣，雖然上衣都頗為密實，但係就擋唔住傲人嘅上圍，認真搶fo！
11.黃婉恩超短裙隨地坐勁犯規
2020年參選港姐後入行嘅黃婉恩就以低上衣配短裙出鏡，大方騷事業線同長腿。不過黃婉恩嘅短裙就似乎短得濟，坐街邊影相時險些走光！
12.Marf絲襪笠頭零偶包
女團COLLAR成員Marf邱彥筒今年繼續扮鬼扮馬出鏡，今次Marf仲以絲襪笠頭兼化妝，仲以怪誕妝容上陣跳舞，完全零偶包！
13.波波黃婧靈小背心曬「咬痕」
身材向來出眾嘅波波黃婧靈就以吊帶小背心配短裙上陣，雖然波波嘅服裝冇乜驚嚇feel，但係小背心都包唔住嘅震撼上圍就夠晒出眾，配埋頸上嘅「咬痕妝」，十分搶fo！
14.李蔓瑩小背心震撼出擊
身材向來出眾嘅李蔓瑩今年都有去主題公園感受萬聖節嘅氣氛，雖然李蔓瑩冇特別以cosplay造型到場，不過以貼身小背心示人嘅李蔓瑩就已經夠晒搶fo，皆因佢極澎湃嘅上圍無論係正面定側身都一樣咁有睇頭！
15.黃瀅仴變花仙子狂騷腿
新晉小花黃瀅仴（Verena）今年就告別黑暗風，改以超醒神嘅粉紅花仙子裝示人，仲連環騷長腿同埋小露事業線，簡直係仙氣十足！