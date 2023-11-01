前主播女神陳嘉倩萬聖節激鬥港台索教練郭雅琪 齊著黑絲大騷絕對領域

每到萬聖節都有不少索女鬼出沒，前TVB新聞主播陳嘉倩今次就扮性感鬼修女上陣，仲襯埋吊帶黑絲，大騷絕對領域，即時瘋狂吸Like！無獨有偶，在港台擔任客席主播的瑜伽教練郭雅琪（Niki）今個萬聖節亦係扮演鬼修女，同樣都係穿著吊帶黑絲上陣，亦大受網民好評！