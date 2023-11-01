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前主播女神陳嘉倩萬聖節激鬥港台索教練郭雅琪 齊著黑絲大騷絕對領域

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每到萬聖節都有不少索女鬼出沒，前TVB新聞主播陳嘉倩今次就扮性感鬼修女上陣，仲襯埋吊帶黑絲，大騷絕對領域，即時瘋狂吸Like！無獨有偶，在港台擔任客席主播的瑜伽教練郭雅琪（Niki）今個萬聖節亦係扮演鬼修女，同樣都係穿著吊帶黑絲上陣，亦大受網民好評！

萬聖節2023｜陳嘉倩 短裙襯黑絲

陳嘉倩在今個萬聖節扮演鬼修女，在細節上似乎亦花了不少心思，包括配襯了一隻鬼手，及在臉上畫了一個十字架等，不過網民的焦點都落在她難得的性感裝扮上，只見她在白色的披肩下，穿著一件黑色Bra Top，下身側以短裙配襯吊帶黑絲襪，引來網民紛紛大讚：「對腳好靚」、「有絕對領域」、「襯吊帶絲襪」、「鬼火咁靚」、「黑絲萬歲」等等。

萬聖節 陳嘉倩扮鬼修女。
陳嘉倩扮鬼修女。（圖片來源：IG@kasin520）
萬聖節 著吊帶黑絲大騷絕對領域。
著吊帶黑絲大騷絕對領域。（圖片來源：IG@kasin520）
萬聖節 網民搞笑指她「自備咸豬手」。
網民搞笑指她「自備咸豬手」。（圖片來源：IG@kasin520）
萬聖節 大玩黑絲誘惑。
大玩黑絲誘惑。（圖片來源：IG@kasin520）
萬聖節 美腿獲網民激讚。
美腿獲網民激讚。（圖片來源：IG@kasin520）
萬聖節 陳嘉倩曾在TVB做過3年新聞主播，期間大受網民喜愛，更被封為「嘉倩BB」，直至她在2017年離巢，近年開始由新聞女神轉型做藝人，更主持過不少ViuTV節目。
陳嘉倩曾在TVB做過3年新聞主播，期間大受網民喜愛，更被封為「嘉倩BB」，直至她在2017年離巢，近年開始由新聞女神轉型做藝人，更主持過不少ViuTV節目。（圖片來源：無綫新聞截圖）

郭雅琪 低胸曬事業線

在港台擔任客席主播的瑜伽教練郭雅琪（Niki），今個萬聖節亦係扮演鬼修女，同陳嘉倩一樣都係穿著吊帶黑絲上陣，大騷絕對領域，不過Niki的低胸造型明顯更加性感，輕輕一夾就展現出超長事業線！令不少網民狂噴鼻血，更大讚：「呢個修女不得了」、「想搵你告解」等。

萬聖節 Niki扮鬼修女，亦有著吊帶黑絲。
Niki扮鬼修女，亦有著吊帶黑絲。（圖片來源：IG@niki_yaqi）
萬聖節 影相時更騷埋全對美腿，大派福利。
影相時更騷埋全對美腿，大派福利。（圖片來源：IG@niki_yaqi）
萬聖節 低胸裝盡展澎湃上圍。
低胸裝盡展澎湃上圍。（圖片來源：IG@niki_yaqi）
萬聖節 輕易夾出超長事業線！
輕易夾出超長事業線！（圖片來源：IG@niki_yaqi）
萬聖節 港台瑜伽教練 niki 港台 瑜伽教練 niki 瑜珈教練 niki 節目中Niki為觀眾示範一系列由淺入深的瑜珈動作，畫面極度吸睛
本身是瑜伽教練的Niki，最近在港台節目《港台體壇123》的「全民運動3.3」環節中擔任客席主播，在節目中為觀眾示範一系列由淺入深的瑜伽動作，畫面極度吸睛，令Niki人氣急升。（圖片來源：港台節目截圖）

林佑蔚扮性感黑貓、李穎琳扮彌豆子

除了兩位鬼修女外，前有線主播兼陳宇琛老婆林佑蔚（Camille）亦有穿著吊帶低胸短裙扮演性感黑貓，趁住萬聖節同老公大歎二人世界，仲影落唔少老公視角的靚相！此外前TVB主播李穎琳亦有著和服扮演《鬼滅之刃》的禰豆子，不過就惹來好友陳嘉倩及網民們投訴她冇咬住支竹，要扣分！

萬聖節 林佑蔚扮演性感貓女郎。
林佑蔚扮演性感貓女郎。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
萬聖節 林知蔚與陳宇琛結婚6年，去年12月誕下一女，陳宇琛笑指今次是女兒出世後，兩公婆首次在夜晚外出約會。
林佑蔚與陳宇琛結婚6年，去年12月誕下一女，陳宇琛笑指今次是女兒出世後，兩公婆首次在夜晚外出約會。 （圖片來源：IG@itscamilleadeline）
萬聖節 仲曬埋老公視角靚相。
仲曬埋老公視角靚相。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
萬聖節 拍片揸刀扮惡。
拍片揸刀扮惡。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
萬聖節 李穎琳身上其實有掛住支竹，但她解釋：「咬住枝竹食唔到糖又講唔到trick or treat，所以決定唔咬！」
前主播李穎琳扮襧豆子，身上其實有掛住支竹，但她解釋：「咬住枝竹食唔到糖又講唔到trick or treat，所以決定唔咬！」（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
萬聖節 李穎琳的禰豆子Look。
李穎琳的禰豆子Look。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
萬聖節 網民紛紛投訴李穎琳冇咬住支竹。
網民紛紛投訴李穎琳冇咬住支竹，佢就話只係咬住嗰啲相冇放出嚟！（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）

仲有各個女星萬聖節性感造型：

萬聖節 李蔓瑩
李蔓瑩（圖片來源：IG@@reneebobo）
萬聖節 莊韻澄
莊韻澄（圖片來源：IG@xeniachong）
萬聖節 鄧伊婷
鄧伊婷（圖片來源：IG@irinateting）
萬聖節 余思霆
余思霆（圖片來源：IG@yutingting94）
萬聖節 周秀娜
周秀娜（圖片來源：IG@chrissienana）
萬聖節 DJ樂宜
DJ樂宜（圖片來源：IG@lok_lokyii）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@kasin520、無綫新聞截圖、IG@niki_yaqi、港台節目截圖、IG@itscamilleadeline、IG@vickyliwinglam0816、IG@@reneebobo、IG@xeniachong、IG@irinateting、IG@chrissienana、IG@yutingting94、IG@lok_lokyii

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