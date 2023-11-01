前主播女神陳嘉倩萬聖節激鬥港台索教練郭雅琪 齊著黑絲大騷絕對領域
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每到萬聖節都有不少索女鬼出沒，前TVB新聞主播陳嘉倩今次就扮性感鬼修女上陣，仲襯埋吊帶黑絲，大騷絕對領域，即時瘋狂吸Like！無獨有偶，在港台擔任客席主播的瑜伽教練郭雅琪（Niki）今個萬聖節亦係扮演鬼修女，同樣都係穿著吊帶黑絲上陣，亦大受網民好評！
萬聖節2023｜陳嘉倩 短裙襯黑絲
陳嘉倩在今個萬聖節扮演鬼修女，在細節上似乎亦花了不少心思，包括配襯了一隻鬼手，及在臉上畫了一個十字架等，不過網民的焦點都落在她難得的性感裝扮上，只見她在白色的披肩下，穿著一件黑色Bra Top，下身側以短裙配襯吊帶黑絲襪，引來網民紛紛大讚：「對腳好靚」、「有絕對領域」、「襯吊帶絲襪」、「鬼火咁靚」、「黑絲萬歲」等等。
郭雅琪 低胸曬事業線
在港台擔任客席主播的瑜伽教練郭雅琪（Niki），今個萬聖節亦係扮演鬼修女，同陳嘉倩一樣都係穿著吊帶黑絲上陣，大騷絕對領域，不過Niki的低胸造型明顯更加性感，輕輕一夾就展現出超長事業線！令不少網民狂噴鼻血，更大讚：「呢個修女不得了」、「想搵你告解」等。
林佑蔚扮性感黑貓、李穎琳扮彌豆子
除了兩位鬼修女外，前有線主播兼陳宇琛老婆林佑蔚（Camille）亦有穿著吊帶低胸短裙扮演性感黑貓，趁住萬聖節同老公大歎二人世界，仲影落唔少老公視角的靚相！此外前TVB主播李穎琳亦有著和服扮演《鬼滅之刃》的禰豆子，不過就惹來好友陳嘉倩及網民們投訴她冇咬住支竹，要扣分！
仲有各個女星萬聖節性感造型：
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撰文：東方新地圖片來源：IG@kasin520、無綫新聞截圖、IG@niki_yaqi、港台節目截圖、IG@itscamilleadeline、IG@vickyliwinglam0816、IG@@reneebobo、IG@xeniachong、IG@irinateting、IG@chrissienana、IG@yutingting94、IG@lok_lokyii