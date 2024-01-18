21歲落選校花Cathy入行做Model狂曬小背心靚相 曾是大熱門因一事被Foul

2022年《試當真》舉辦的校花校草選舉發掘了不少新晉美少女，當中除了冠亞季軍外，仲有不少滄海遺珠，其中就包括在30強時就大熱倒灶的落選校花Cathy（伍珮鈺），原來她現在已入行做Model，在IG上她更經常大派小背心福利，成功吸引到不少網民畀Like。