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21歲落選校花Cathy入行做Model狂曬小背心靚相 曾是大熱門因一事被Foul

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2022年《試當真》舉辦的校花校草選舉發掘了不少新晉美少女，當中除了冠亞季軍外，仲有不少滄海遺珠，其中就包括在30強時就大熱倒灶的落選校花Cathy（伍珮鈺），原來她現在已入行做Model，在IG上她更經常大派小背心福利，成功吸引到不少網民畀Like。

落選校花Cathy 把握機會做Model

現年21歲的Cathy（伍珮鈺）現在是樹仁大學3年級學生，同時兼任Model的工作，她在接受訪問時，就透露成為model讓她得到了快樂同自信：「由細到大都係一個表演慾高嘅人，Modelling讓我有機會好好表現自己，令我成長好多，係一個好特別嘅存在。」

落選校花 早前Cathy曾與COLLAR成員Ivy So一齊拍廣告。
早前Cathy曾與COLLAR成員Ivy So一齊拍廣告。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
落選校花 廣告中Cathy表情多多，獲網民大讚可愛。
廣告中Cathy表情多多，獲網民大讚可愛。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

失敗當經驗 成功要感恩

Cathy更因做Model而發現自己真係好想成為演員，所以要把握同感恩任何一個機會：「因為每次機會都係得來不易，雖然唔知最後會唔會成功，但係試咗起碼唔會後悔。而且我每次都可以學到更多，同發現自己嘅另一面，失敗當經驗，成功要感恩！」

落選校花 擁有逼爆上圍的Cathy，仲接拍過內衣廣告。
擁有逼爆上圍的Cathy，仲接拍過內衣廣告。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

做Model最享受vs最困難的事

被問到做Model最享受和最困難的事，Cathy說：「最享受係可以接觸到好多唔同人，同自己夢想再近一步，enjoy快樂同自信，同時令我知道自己真係好想成為演員！最困難就係全日都要keep住最好狀態，同埋最最最重要保持身材，因為我真係好鍾意食嘢！」

落選校花 Cathy的IG中po得最多的就是小背心相，每次都有數千個Like。
Cathy的IG中po得最多的就是小背心相，每次都有數千個Like。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

面對質疑仍堅持目標與夢想

而最唔想妥協的事，Cathy指是放棄自己追求緊嘅目標同埋夢想：「面對質疑嘅時候當然會有想放棄，但係都係同自己講，連你都覺得自己唔得，咁就更加唔會有人認為你可以。其實我每晚臨瞓前都會祈吓禱～同埋會食嘢，因為食嘢真係可以令我放下一切煩惱！」

落選校花 Cathy的IG現時有6.6萬Followers。
Cathy的IG現時有6.6萬Followers。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

重視親情 鍾意要講出嚟

身邊朋友一致認為Cathy似貓一樣超級跳脫，不過活潑好動背後，Cathy亦擁有感性嘅另一面：「最驚屋企人同身邊人的離開/離世，因為我好重視所有情，特別係親情，成日好擔心佢哋嘅健康。」又會經常對身邊嘅朋友講好鍾意佢哋、好掛住佢哋：「我覺得呢啲嘢要講出嚟，自己開心，對方都開心啲！」

落選校花 Cathy透露去年曾經歷過好親近嘅屋企人離開，令她好唔捨得和好掛住，亦令她好驚這種事情會再次發生。
Cathy透露去年曾經歷過好親近嘅屋企人離開，令她好唔捨得和好掛住，亦令她好驚這種事情會再次發生。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

最愛BLACKPINK「好多正能量」

講到對上一首聽嘅歌，Cathy就表示：「《Popular》、《Moonlight》呢兩首歌都好有feel，我比較鍾意聽輕快啲嘅音樂，聽緊嘅時候個人會開心啲，好enjoy。而我最鍾意就係BLACKPINK！啱啱出道時已經好鍾意佢哋，好多正能量！」

落選校花 鍾意的BLACKPINK的Cathy，不時在IG拍跳舞片，網民都大讚好有動感。
鍾意的BLACKPINK的Cathy，不時在IG拍跳舞片，網民都大讚好有動感。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

鍾意戴眼鏡多過戴Con

而講到隨身唔可以缺少嘅嘢，Cathy話係手機同眼鏡：「手機無論係娛樂、工作、定係聯絡身邊人都需要。而眼鏡係因為平時要化妝戴Con，但係我真係比較鍾意戴眼鏡多啲，因為好舒服，所以當工作或聚會完咗就會即刻除Con戴眼鏡！」

落選校花 Cathy身高有164cm。
Cathy身高有164cm。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
落選校花 Cathy又透露自己好驚鬼：「細個自己瞓會幻想好多，就算開咗冷氣都嚇到自己出晒汗！」
Cathy又透露自己好驚鬼：「細個自己瞓會幻想好多，就算開咗冷氣都嚇到自己出晒汗！」（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

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選校花獲封鬼馬小靈精

參選校花時Cathy只得19歲，在IG上不乏泳裝照片，因為體形豐滿加上樣貌標誌，而成為了大熱門。她拍照時有雙楚楚可憐的大眼，然而動態的Cathy非常鬼馬，直認喜歡整蠱朋友。她想成為一個可以一直帶到歡樂比大家嘅演員，會有自己目標，可以一直保持初心，堅持努力追夢，而且希望可以越嚟越瘦。

落選校花 校花校草
參選時Cathy在官方IG訪問片中，曾介紹自己的性格係有義氣同善良。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

被質疑「買Like」 30強止步

打入30強後，Cathy曾獲讚貌似香港女神丘淑貞和內地女神迪麗熱巴，性格則被指有嘉盈Feel，性格好真實和自然，可塑性強，但在「全民IG票選20強」階段中，她卻離奇出現近16萬「不明來歷」的Like數，被質疑「買Like」，《試當真》因此決定扣除可疑Like數，令Cathy最終未能進入校花十強。

落選校花 校花校草
「全民IG票選20強」以網民Like數票選出最多人Like的10名校花校草，但Cathy卻被質疑「買Like」。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
落選校花 扣除近16萬「不明來歷」的Like數後，Cathy被Foul，未能進入十強。
扣除近16萬「不明來歷」的Like數後，Cathy被Foul，未能進入十強。（圖片來源：維基截圖）

有網民撐Cathy：唔應該將成件事賴晒落佢度

當時Cathy曾出po呼籲大家不要用「買Like」的方法去支持她，亦有網民為她發聲，表示相信她是「被買Like」：「其實會唔會有人係咁戇X幫自己買like買到咁岀面，仲要係突然間大幅度拋離其他選手，啲票數的而且確係有問題，但唔應該將成件事賴晒落佢度，利申：完全唔識佢，希望你加油同埋唔好畀呢件事影響到！」

落選校花 Cathy曾出po叫大家不要用「買Like」來支持她。
Cathy曾出po叫大家不要用「買Like」來支持她。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@pppuiyuk._、維基截圖

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