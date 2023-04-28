落選港姐陳銘鳳脫胎換骨 逐步進化撞樣沈月 富貴網紅生活愈見離地

22年落選港姐陳銘鳳(Cherry)未參選前已是百萬網紅，雖然5強止步未獲任何獎項，不過陳銘鳳賺晒人氣，繼續活躍社交網拍片分享生活，見她落選後無論樣貌或行頭都全面升級，五官愈來愈精緻，生活亦愈見富貴，面對眼利網民的質疑，陳銘鳳更直認不諱曾經作出微調。