陳銘鳳

落選港姐陳銘鳳脫胎換骨 逐步進化撞樣沈月 富貴網紅生活愈見離地

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22年落選港姐陳銘鳳(Cherry)未參選前已是百萬網紅，雖然5強止步未獲任何獎項，不過陳銘鳳賺晒人氣，繼續活躍社交網拍片分享生活，見她落選後無論樣貌或行頭都全面升級，五官愈來愈精緻，生活亦愈見富貴，面對眼利網民的質疑，陳銘鳳更直認不諱曾經作出微調。

陳銘鳳 陳銘鳳最新進化的靚樣，真係令人眼前一亮。
陳銘鳳最新進化的靚樣，真係令人眼前一亮。（圖片來源：[email protected]_cc852）

陳銘鳳落選後升呢

27歲的陳銘鳳參選港姐前在內地社交網已略有名氣，她以「香港姑娘Cherry」的帳號不時在小紅書分享在港的貼地生活，深受網民歡迎。去年參加港姐雖然打入5強，但最後都係落選，陳銘鳳繼續做其網紅，不過風格就升呢晒，無論一身行頭或分享生活日常，陳銘鳳都愈見富貴。

陳銘鳳 去年參選港姐打入5強的陳銘鳳右二)，其實身形真係贏晒！
去年參選港姐打入5強的陳銘鳳(右二)，其實身形真係贏晒！（圖片來源：無綫圖片）
陳銘鳳 陳銘鳳的小紅書有過百萬人關注。
陳銘鳳的小紅書有過百萬人關注。（圖片來源：香港姑娘[email protected]小紅書）
陳銘鳳以網名「香港姑娘Cherry」在內地影音平台抖音擁有超過178萬粉絲追隨，隨時紅過一班TVB藝人！
陳銘鳳以網名「香港姑娘Cherry」在抖音擁有超過180萬粉絲追隨，隨時紅過一班TVB藝人！（圖片來源：抖音@香港姑娘Cherry）
陳銘鳳 陳銘鳳去年選港姐的照片，外形比較成熟。
陳銘鳳去年選港姐的照片，外形比較成熟。（圖片來源：無綫圖片）

美貌逐步進化

去年選港姐時，陳銘鳳只得26歲，不過她的外貌較真實年齡成熟得多，更被指師奶味重，事隔未夠一年，近日陳銘鳳在小紅書上載的照片與短片，均可見昔日的包包臉已變成瓜子臉，五官輪廓愈見精緻，令整個人看上去亦青春不少。

陳銘鳳 陳銘鳳話自己轉了唔同的化妝技巧。
陳銘鳳話自己轉了唔同的化妝技巧。（圖片來源：[email protected]_cc852）
陳銘鳳 個樣好甜美！
個樣好甜美！（圖片來源：[email protected]_cc852）
陳銘鳳 氣質亦好唔同。
氣質亦好唔同。（圖片來源：[email protected]_cc852）

網民大讚似最靚星二代沈月

網民見證住陳銘鳳在短時間內的大變化，紛紛留言大讚，不少網民紛紛大讚她「好美」、「越來越有氣質」、「有種脫胎換骨的感覺」，當中更有網民直指她的樣貌與氣質都好像邱淑貞大女沈月，大家都覺得陳銘鳳的容貌轉變非常之大，有網民眼利發現她的口部與下巴明顯進化，問她是否有做牙齒矯正，陳銘鳳直認不諱，故此不排除牙齒的微調影響了其容貌。

陳銘鳳
（圖片來源：香港姑娘[email protected]小紅書）
陳銘鳳
（圖片來源：香港姑娘[email protected]小紅書）
陳銘鳳
（圖片來源：香港姑娘[email protected]小紅書）
陳銘鳳
（圖片來源：香港姑娘[email protected]小紅書）
陳銘鳳
（圖片來源：香港姑娘[email protected]小紅書）
陳銘鳳 驟眼睇真係好似沈月。
驟眼睇真係好似沈月。（圖片來源：香港姑娘[email protected]小紅書）

生活愈見富貴離地

陳銘鳳兩度參選終入圍

原來陳銘鳳（Cherry）好有恆心，前年(21年)她曾參選港姐，可惜無緣晉級第2輪面試，去年捲土重來終於成功入圍，她在內地影音平台抖音擁有超過180萬粉絲追隨，隨時紅過一班TVB藝人，而本來是診所護士的陳銘鳳，參選時自稱是教育留學咨詢顧問，向有關人士提供留學、簽證、租房和生活諮詢服務，更創業做老闆。

《2022香港小姐競選》早前公佈20位入位佳麗，當中相貌平平的9號佳麗陳銘鳳原來大有來頭，是網紅也是老闆。
《2022香港小姐競選》早前公佈20位入位佳麗，當中相貌平平的9號佳麗陳銘鳳原來大有來頭，是網紅也是老闆。（圖片來源：TVB官網佳麗檔案）
陳銘鳳 陳銘鳳與同屆港姐一直保持聯絡。
陳銘鳳與同屆港姐一直保持聯絡。（圖片來源：[email protected]_cc852）

陳銘鳳創業助內地人來港定居

陳銘鳳去年在參選的影片中表示：「做博主的兩年我也算賺了一點小錢，所以在去年年初的時候就跟老朋友一起創業了，成立了一間香港教育升學來港生活一站式的咨詢服務公司。」她又在另一位博主的影片中提到：「拿簽證，然後辦理留學啊各個方面的業務。我現在接觸很多應屆的學生或者家長，他們都非常希望能夠來香港這邊留學，或者從事商科方面，我希望讓更多專業優秀的人士來到香港這邊定居生活的。」據知Cherry的爸爸是香港人，媽媽是四川人，她一直在深圳長大，7年前在中山大學畢業後才來港生活。

陳銘鳳 陳銘鳳曾以診所護士身份拍片。
陳銘鳳曾以診所護士身份拍片。（圖片來源：香港姑娘[email protected]小紅書）
陳銘鳳在其抖名宣佈參選港姐，原來去年她也曾參選，但入不到第二輪面試被out。
陳銘鳳在其抖名宣佈參選港姐，原來前年她也曾參選，但入不到第二輪面試被out。（圖片來源：抖音@香港姑娘Cherry）
陳銘鳳的抖音內容大部份圍繞香港食、買、玩，吸納內地有興趣來港的粉絲。
陳銘鳳的抖音內容大部份圍繞香港食、買、玩，吸納內地有興趣來港的粉絲。（圖片來源：抖音@香港姑娘Cherry）
陳銘鳳其中一條影片是「我和港姐冠軍見面了」，訪問2020年港姐冠軍謝嘉怡左）。
陳銘鳳其中一條影片是「我和港姐冠軍見面了」，訪問2020年港姐冠軍謝嘉怡（左）。（圖片來源：抖音@香港姑娘Cherry）

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撰文：東方新地圖片來源：香港姑娘[email protected]小紅書、[email protected]_cc852

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