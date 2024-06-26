葉佩雯為一事轟藝人對經理人零尊 邊位XiX成員最有嫌疑？
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葉佩雯（Grace）與郭偉亮（Eric Kwok）夫婦自去年開始擔任少女組合XiX的形象總監和經理人，但近日葉佩雯忽然在社交平台出po，大呻有藝人對經理人零尊！
葉佩雯直言心淡 狠批該藝人：自作主張仲要扮無知！
葉佩雯日前在Threads發帖，大呻有藝人未有經過經理人和同事，自行預約化妝和整頭，並聲稱自己不熟悉流程：「個星自己book化妝整頭，唔經經理人公司&同事book喎！仲話自己唔識流程喎！零尊重，又自作主張！仲要扮無知！點搞呀？心淡」並附上兩個喊喊的emoji。
指不尊重行為已非首次發生：佢完全唔care錢
在回覆網友的留言時，葉佩雯進一步透露，這種不尊重的行為已非首次發生，並強調該藝人對金錢似乎毫不在乎：「不俾尊重已經唔係第一日嘅事」、「佢完全唔care錢」、「心傷呀」、「我哋一路好努力想幫佢、教好佢，但係…」
原來都係book返公司化妝師髮型師
葉佩雯又解釋該藝人都係book返公司的化妝師和髮型師：「仲要係別人口中先得知！連個化妝師都呆咗！個化妝師同佢講點解你唔問你經理人呀？」、「重點係不懂尊重，咁點解要簽公司呢？」不久後葉佩雯刪除了這則帖文，但並未有刪除對部分網民的回應。
網民猜測XiX三位成員最有嫌疑
雖然葉佩雯未明確指名道姓，但從XiX組合成員的近期活動來看，莊殷玥（Vici）在本月23日舉行了她的17歲生日會，與葉佩雯出po時間相若，而良玳瑩（Crystal）和繆昀希（Charlotte）都有參加相關活動，引來網民猜測她們是事件的最大嫌疑人。
撰文：東方新地圖片來源：IG@graceip、Threads@graceip、IG@xixofficialhk