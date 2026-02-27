59歲「波霸始祖」暴瘦成紙片人上圍依然澎湃 衣著慘遭嘲老土 一個動作惹健康憂慮

昔日「波霸始祖」葉子楣近日現身商場的生圖在網上瘋傳，59歲的她身形暴瘦如紙片人，但上圍依然澎湃驕人，形成強烈對比。更令人擔憂的是，片段中她多次用手捂住下腹的舉動，引發網民對其健康狀況的關注和猜測。這位曾經紅極一時的三級片艷星，如今的狀態究竟如何？