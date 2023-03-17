葉子楣

56歲葉子楣神隱多年性感再現 驕人身材屹立不倒 痛失醫生男友與愛犬為伴

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昔日著名艷影星葉子楣於90年代紅極一時，更為其傲人上圍買200萬保險，不過在事業如日方中時，她選擇為愛收山，從良做個普通人，18年傳出其脊骨神經科醫生男友呂錫照心臟病猝死，葉子楣非常難過，不過日子依然要過。葉子楣自息影後變得低調，去年曾被傳媒發現她斥資近4千萬入市購入何文田豪宅及車位，引起關注。近日有人於社交網上載葉子楣的激罕照，56歲的她身穿白色緊身上衣，身材依然惹火。

葉子楣 56歲的葉子楣雖然只穿上普通的白色吊帶上衣，不過身材相當之搶鏡。
56歲的葉子楣雖然只穿上普通的白色吊帶上衣，不過身材相當之搶鏡。（圖片來源：小紅書圖片）

葉子楣「一代波霸」激罕現身

現年56歲嘅葉子楣，近日被發現在一張大合照上激罕現身，有網民看到神隱多年的葉子楣留言問：「第一張那個是女星葉子楣嗎？」照片上，葉子楣雖然只穿上普通的白色吊帶上衣，不過38H驕人身材依然，好明顯有迫爆件衫的效果，再加上大騷纖腰，贏盡同框較後生女士，簡直無敵！雖然葉子楣退出幕前多年，但見她保養得宜，除了上圍繼續堅挺，手腳纖幼皮膚亦十分白滑，配上一頭清爽短髮，完全唔似已經年過半百。

葉子楣 近日有網友在小紅書社發佈了一張大合照，有網民懷疑其中一係葉子楣，經確定之下原來真係佢本人。
近日有網友在小紅書社發佈了一張大合照，有網民懷疑其中一係葉子楣，經確定之下原來真係佢本人。（圖片來源：小紅書截圖）
葉子楣 事實上當年葉子楣是位很勤力又大膽的女藝人，她的作風非常高調張揚。80、90年代有不少電影商想請她拍三級片，但她卻堅持三點不露，要留給將來的老公。
事實上當年葉子楣是位很勤力又大膽的女藝人，她的作風非常高調張揚。80、90年代有不少電影商想請她拍三級片，但她卻堅持三點不露，要留給將來的老公。（圖片來源：新傳媒資料庫）

葉子楣曾經紅遍東南亞

8、90年代葉子楣憑住驕人身材，拍下性感封面照被星探發掘入行，接拍首部三級片《聊齋艷譚》後，憑電影《玉蒲團之偷情寶鑑》、《夜生活女王霞姐傅奇》一炮而紅，成當年紅極一時的三級片女星，仲要衝出香港紅到台灣及東南亞。

葉子楣 當年葉子楣的「波霸」稱號，原來係周星馳幫佢改。
當年葉子楣的「波霸」稱號，原來是與周星馳合作這套電影而來。（圖片來源：[email protected]《情聖》截圖）
葉子楣 葉子楣接拍首部三級片《聊齋艷譚》後，憑電影《玉蒲團之偷情寶鑑》、《夜生活女王霞姐傅奇》一炮而紅。
葉子楣接拍首部三級片《聊齋艷譚》後，憑電影《玉蒲團之偷情寶鑑》、《夜生活女王霞姐傅奇》一炮而紅。（圖片來源：[email protected]《聊齋艷譚》截圖）

為一個原因堅守三點

當年有報道指葉子楣曾為巨胸買下200萬保險，而拍戲多年她一直堅守三點不露，表示要留給將來的老公，雖然有傳曾經有片商開價800萬，力邀她裸露上身做女主角，但葉子楣仍然為緊守防線而拒絕，當年唔受金錢引誘的女星絕無僅有。1992年葉子楣與脊骨神經科醫生呂錫照相戀後，便大幅減產，最後在94年拍完《地下裁決》便決定息影，淡出娛樂圈多年的她，深居簡出洗盡鉛華，但仍出席社交派對同朋友飯聚。

葉子楣 當年葉子楣係香港第一位以最高額投保身體部位的女藝人。
當年葉子楣係香港第一位以最高額投保身體部位的女藝人。（圖片來源：[email protected]《聊齋艷譚》截圖）
葉子楣 就算有片商出價近千萬，但葉子楣依然謹守三點不露，這一幕都睇唔到點，真係好神奇。
就算有片商出價近千萬，但葉子楣依然謹守三點不露，這一幕都睇唔到點，真係好神奇。（圖片來源：[email protected]《跛豪》截圖）
葉子楣 擁有誇張上圍的葉子楣，當年真係紅極一時，無人不識。
擁有誇張上圍的葉子楣，當年真係紅極一時，無人不識。（圖片來源：[email protected]《跛豪》截圖）

痛失醫生男友 葉子楣與愛犬相伴

葉子楣一直與醫生男方保持同居男女朋友關係，但有傳18年11月其男友在搭飛機飛往美國途中，突發心臟病猝死，遺下當時只有52歲的葉子楣，相信她的打擊一定很大。據悉，葉子楣男友手持港幣2,000多萬元診所單位、旗下名車全數留給他跟前妻所生、同樣當醫生的兒子，而痛失至愛的葉子楣近年依靠愛犬相陪，渡過難關。

葉子楣 葉子楣與脊骨神經科醫生男友呂錫照拍拖26年，一直只是同居關係，沒有正式結婚，而她更願意淡出影圈，過平淡的生活。
葉子楣與脊骨神經科醫生男友呂錫照拍拖26年，一直只是同居關係，沒有正式結婚，而她更願意淡出影圈，過平淡的生活。（圖片來源：新傳媒資料庫）
葉子楣 葉子楣與男友26年間也沒有聯名的房產，由於男方曾離婚，因此對再婚抗拒，而葉子楣則不介意一紙婚書，甘願做他身後的女人，為男友做家庭主婦。
葉子楣與男友相戀多年也沒有聯名的房產，由於男方曾離婚，因此對再婚抗拒，而葉子楣則不介意一紙婚書，甘願做他身後的女人，為男友做家庭主婦。（圖片來源：新傳媒資料庫）

甘於平淡投資有道

葉子楣這些年來抹去臉上的妝容、打扮撲素，回復平淡的生活，有空便和另一半到住所樓下遛狗，葉子楣曾經在一次訪問中，回應當艷星演員時的感受：「以前那種總是要露胸的日子真是很煩。現在的生活簡直是完美，不用再趕通告、熬夜、飛來飛去，我很享受。」可見她對於當年紙醉金迷的日子一點也不留戀。初入行時，葉子楣已開始投資樓市，在80年代以59萬元購入美孚新邨一個單位畀父母，90年代初又以近港幣千萬購入東半山蔚豪苑，前年以約港幣7,200萬易手，物業升值逾六倍，斬獲不少！到去年又有消息指葉子楣以真名葉蘇群（AMY）購入何文田一個過千呎三房豪宅單位及車位，合共斥資近港幣4,000萬入市，可見她投資有道，生活非常富貴。

葉子楣 不過坊間亦有不少人質疑葉子楣的身材是後天加工。在1991年接拍《女機械人》時，葉子楣就為了自己的胸部投保200萬保險，更成為了香港第一宗「人體保險」而毛舜筠則曾在更衣室換衣服時，看過葉子楣的身材，不過毛舜筠卻沒有回應對方是否曾施手術。
不過坊間亦有不少人質疑葉子楣的身材是後天加工。在1991年接拍《女機械人》時，葉子楣就為了自己的胸部投保200萬保險，更成為了香港第一宗「人體保險」而毛舜筠則曾在更衣室換衣服時，看過葉子楣的身材，不過毛舜筠卻沒有回應對方是否曾施手術。（圖片來源：新傳媒資料庫）
葉子楣 當年葉子楣拍過多套港產片，當然是性感擔當，有指她要將最好的留給將來的另一半，深明觀眾有種心態就是「越看不到越想看」，只要她堅持下去，其身價就可不斷抬高。
當年葉子楣拍過多套港產片，當然是性感擔當，有指她要將最好的留給將來的另一半，深明觀眾有種心態就是「越看不到越想看」，只要她堅持下去，其身價就可不斷抬高。（圖片來源：神勇飛虎霸王花劇照）
葉子楣 葉子楣昔日拍攝多部電影都有性感演出，在淡出演圈後有片商願出1000萬要求她復出拍三級片，她卻堅決拒絕。
葉子楣昔日拍攝多部電影都有性感演出，在淡出演圈後有片商願出1000萬要求她復出拍三級片，她卻堅決拒絕。（圖片來源：師兄撞鬼劇照）
葉子楣 在電影《跛豪》一幕被鄭則士打胸部的一幕更是十分經典。
在電影《跛豪》一幕被鄭則士打胸部的一幕更是十分經典。（圖片來源：跛豪劇照）

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書、新傳媒資料庫

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