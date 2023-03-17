56歲葉子楣神隱多年性感再現 驕人身材屹立不倒 痛失醫生男友與愛犬為伴

昔日著名艷影星葉子楣於90年代紅極一時，更為其傲人上圍買200萬保險，不過在事業如日方中時，她選擇為愛收山，從良做個普通人，18年傳出其脊骨神經科醫生男友呂錫照心臟病猝死，葉子楣非常難過，不過日子依然要過。葉子楣自息影後變得低調，去年曾被傳媒發現她斥資近4千萬入市購入何文田豪宅及車位，引起關注。近日有人於社交網上載葉子楣的激罕照，56歲的她身穿白色緊身上衣，身材依然惹火。