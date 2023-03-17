56歲葉子楣神隱多年性感再現 驕人身材屹立不倒 痛失醫生男友與愛犬為伴
葉子楣「一代波霸」激罕現身
現年56歲嘅葉子楣，近日被發現在一張大合照上激罕現身，有網民看到神隱多年的葉子楣留言問：「第一張那個是女星葉子楣嗎？」照片上，葉子楣雖然只穿上普通的白色吊帶上衣，不過38H驕人身材依然，好明顯有迫爆件衫的效果，再加上大騷纖腰，贏盡同框較後生女士，簡直無敵！雖然葉子楣退出幕前多年，但見她保養得宜，除了上圍繼續堅挺，手腳纖幼皮膚亦十分白滑，配上一頭清爽短髮，完全唔似已經年過半百。
葉子楣曾經紅遍東南亞
8、90年代葉子楣憑住驕人身材，拍下性感封面照被星探發掘入行，接拍首部三級片《聊齋艷譚》後，憑電影《玉蒲團之偷情寶鑑》、《夜生活女王霞姐傅奇》一炮而紅，成當年紅極一時的三級片女星，仲要衝出香港紅到台灣及東南亞。
為一個原因堅守三點
當年有報道指葉子楣曾為巨胸買下200萬保險，而拍戲多年她一直堅守三點不露，表示要留給將來的老公，雖然有傳曾經有片商開價800萬，力邀她裸露上身做女主角，但葉子楣仍然為緊守防線而拒絕，當年唔受金錢引誘的女星絕無僅有。1992年葉子楣與脊骨神經科醫生呂錫照相戀後，便大幅減產，最後在94年拍完《地下裁決》便決定息影，淡出娛樂圈多年的她，深居簡出洗盡鉛華，但仍出席社交派對同朋友飯聚。
痛失醫生男友 葉子楣與愛犬相伴
葉子楣一直與醫生男方保持同居男女朋友關係，但有傳18年11月其男友在搭飛機飛往美國途中，突發心臟病猝死，遺下當時只有52歲的葉子楣，相信她的打擊一定很大。據悉，葉子楣男友手持港幣2,000多萬元診所單位、旗下名車全數留給他跟前妻所生、同樣當醫生的兒子，而痛失至愛的葉子楣近年依靠愛犬相陪，渡過難關。
甘於平淡投資有道
葉子楣這些年來抹去臉上的妝容、打扮撲素，回復平淡的生活，有空便和另一半到住所樓下遛狗，葉子楣曾經在一次訪問中，回應當艷星演員時的感受：「以前那種總是要露胸的日子真是很煩。現在的生活簡直是完美，不用再趕通告、熬夜、飛來飛去，我很享受。」可見她對於當年紙醉金迷的日子一點也不留戀。初入行時，葉子楣已開始投資樓市，在80年代以59萬元購入美孚新邨一個單位畀父母，90年代初又以近港幣千萬購入東半山蔚豪苑，前年以約港幣7,200萬易手，物業升值逾六倍，斬獲不少！到去年又有消息指葉子楣以真名葉蘇群（AMY）購入何文田一個過千呎三房豪宅單位及車位，合共斥資近港幣4,000萬入市，可見她投資有道，生活非常富貴。
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