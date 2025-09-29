Gigi炎明熹傳過檔Sony？海兒爆同老友姚焯菲講認自己「好貪心」
葉巧琳海兒合體演Art-Tech音樂劇
葉巧琳與海兒即將參演以「光纖之父」高錕教授為主題的原創音樂劇，Mischa認為能參與其中意義非凡，因為高錕教授對世界的貢獻實在太大，她表示：「真係好特別呀，香港嘅一個為社會貢獻咁大，我哋而家用緊嘅科技都係因為佢而產生到出嚟，好值得我哋去respect。」她更興奮地透露，這次音樂劇將會結合創新的Art-Tech元素，海兒看過演示影片後更深受感動，甚至激動落淚，形容是美麗的科技與藝術融合品，相信屆時的舞台效果將會極度震撼。
Mischa演人妻零難度 海兒獲監製優待
在劇中，已為人妻的葉巧琳將飾演高錕太太，她笑言角色沒有太大難度，加上與男主角Jordyn已合作多次，彼此相當熟悉，所以很快就能投入角色，完全沒有尷尬感。而海兒則挑戰飾演奶奶角色，她認為最大的挑戰在於拿捏舊年代的廣東話發音。不過她也感到非常榮幸，因為監製特意為她度身訂造了發揮機會：「最開心呢就係呢個production呢Joni老師係特登為我加咗一個女高音嘅元素落去嘅，所以feel so special，同埋俾我show off下。」
Gigi炎明熹傳過檔 葉巧琳回應
當被問到Gigi炎明熹傳聞加盟Sony Music一事，身為Sony旗下藝人的葉巧琳立即表示：「我真係唔知冇我真係唔知。」反應相當直接。而作為英皇歌手兼姚焯菲（Chantel）好友的海兒則透露，自己幾日前才得知Gigi也會參演這次音樂劇，更笑著承認：「我一知道嘅時候就即刻同佢講。」她更形容自己很「貪心」，想同時擁有Gigi和Chantel兩位朋友，並大讚兩人年紀輕輕就經歷豐富，學習能力又高，是才華洋溢的年輕人。
海兒唔怕Gigi加盟英皇爭資源
對於有傳聞指Gigi及曾比特等歌手可能加盟英皇，會否擔心公司資源被分薄，海兒則表現得相當大方，認為這反而是一件好事。她解釋：「任何一間公司可以有唔同類型嘅音樂人才嘅talent都係一個非常好嘅事，因為大家一定可以learn from one another又可以be inspired。」她更幽默地補充一句，似乎完全不擔心競爭：「我唔知喎，我女高音好似冇人喺我同一塊餅度。」