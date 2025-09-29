Gigi炎明熹傳過檔Sony？海兒爆同老友姚焯菲講認自己「好貪心」

最新娛聞
東方新地

廣告

歌手葉巧琳（Mischa）與海兒近日為全新音樂劇宣傳，兩人將合體演出向「光纖之父」高錕致敬的作品，更率先預告劇中將有令人震撼的Art-Tech元素。不過，全場焦點卻落在近期熱傳Gigi炎明熹將過檔Sony Music的傳聞上，作為Sony師姐的Mischa及Gigi好友姚焯菲的閨密海兒，她們的回應可謂相當有玄機，究竟當中暗藏什麼玄機？

葉巧琳海兒合體演Art-Tech音樂劇

葉巧琳與海兒即將參演以「光纖之父」高錕教授為主題的原創音樂劇，Mischa認為能參與其中意義非凡，因為高錕教授對世界的貢獻實在太大，她表示：「真係好特別呀，香港嘅一個為社會貢獻咁大，我哋而家用緊嘅科技都係因為佢而產生到出嚟，好值得我哋去respect。」她更興奮地透露，這次音樂劇將會結合創新的Art-Tech元素，海兒看過演示影片後更深受感動，甚至激動落淚，形容是美麗的科技與藝術融合品，相信屆時的舞台效果將會極度震撼。

Mischa演人妻零難度 海兒獲監製優待

在劇中，已為人妻的葉巧琳將飾演高錕太太，她笑言角色沒有太大難度，加上與男主角Jordyn已合作多次，彼此相當熟悉，所以很快就能投入角色，完全沒有尷尬感。而海兒則挑戰飾演奶奶角色，她認為最大的挑戰在於拿捏舊年代的廣東話發音。不過她也感到非常榮幸，因為監製特意為她度身訂造了發揮機會：「最開心呢就係呢個production呢Joni老師係特登為我加咗一個女高音嘅元素落去嘅，所以feel so special，同埋俾我show off下。」

Gigi炎明熹傳過檔 葉巧琳回應

當被問到Gigi炎明熹傳聞加盟Sony Music一事，身為Sony旗下藝人的葉巧琳立即表示：「我真係唔知冇我真係唔知。」反應相當直接。而作為英皇歌手兼姚焯菲（Chantel）好友的海兒則透露，自己幾日前才得知Gigi也會參演這次音樂劇，更笑著承認：「我一知道嘅時候就即刻同佢講。」她更形容自己很「貪心」，想同時擁有Gigi和Chantel兩位朋友，並大讚兩人年紀輕輕就經歷豐富，學習能力又高，是才華洋溢的年輕人。

海兒唔怕Gigi加盟英皇爭資源

對於有傳聞指Gigi及曾比特等歌手可能加盟英皇，會否擔心公司資源被分薄，海兒則表現得相當大方，認為這反而是一件好事。她解釋：「任何一間公司可以有唔同類型嘅音樂人才嘅talent都係一個非常好嘅事，因為大家一定可以learn from one another又可以be inspired。」她更幽默地補充一句，似乎完全不擔心競爭：「我唔知喎，我女高音好似冇人喺我同一塊餅度。」

葉巧琳 海兒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
葉巧琳 海兒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
葉巧琳 海兒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
葉巧琳 海兒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
葉巧琳 海兒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
葉巧琳 海兒 Gigi炎明熹傳過檔 葉巧琳回應（圖片來源：東方新地）
Gigi炎明熹傳過檔 葉巧琳回應（圖片來源：東方新地）
葉巧琳 海兒 海兒唔怕Gigi加盟英皇爭資源（圖片來源：東方新地）
海兒唔怕Gigi加盟英皇爭資源（圖片來源：東方新地）
葉巧琳 海兒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
葉巧琳 海兒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
葉巧琳 海兒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
葉巧琳 海兒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

圖片來源：東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 