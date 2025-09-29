Gigi炎明熹傳過檔Sony？海兒爆同老友姚焯菲講認自己「好貪心」

歌手葉巧琳（Mischa）與海兒近日為全新音樂劇宣傳，兩人將合體演出向「光纖之父」高錕致敬的作品，更率先預告劇中將有令人震撼的Art-Tech元素。不過，全場焦點卻落在近期熱傳Gigi炎明熹將過檔Sony Music的傳聞上，作為Sony師姐的Mischa及Gigi好友姚焯菲的閨密海兒，她們的回應可謂相當有玄機，究竟當中暗藏什麼玄機？