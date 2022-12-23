見證鄧麗欣+方力申感情興衰 葉念琛「愛情四部曲」金句逐個數

今晚平安夜，ViuTV重播16年前的香港愛情電影經典《獨家試愛》，導演葉念琛有「MK活地阿倫」的封號，專注拍攝香港愛情電影的他，打造出90後極為熟悉的「阿寶系列」，出道作就找來鄧麗欣（Stephy）擔當他的女主角，更撮合了鄧麗欣與方力申的10年情緣，這對屬於香港人集體回憶的螢幕情侶曾先後合演了《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》及《紀念日》四部電影，我們來重溫一下當中的經典金句。