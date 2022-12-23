見證鄧麗欣+方力申感情興衰 葉念琛「愛情四部曲」金句逐個數
鄧麗欣、方力申定情作《獨家試愛》
《獨家試愛》是鄧麗欣接演的第二部葉念琛執導作品，但這是她和方力申的首次電影合作，二人更因而擦出愛火成為戀人。戲中鄧麗欣飾演的阿寶與方力申飾演的阿華是夫妻，突然男方中學時的初戀對象吳佩慈出現，單戀阿寶多年的好友伍允龍的關懷，令二人婚姻出現誘惑和猜疑。
「想愛一個人，卻愛多一個人。」
「話明優惠嘅嘢，梗係突然有又突然間無架啦，咁先叫優惠。如果我知道優惠幾時有幾時又無，就唔叫優惠啦。」
「個個都以為自己有首主題曲擺響度，拍拖嚟唱，分咗手又嚟唱，復合再嚟唱，其實唱嚟唱去咪又係嗰幾首歌。」
到處都是情場騙子的《十分愛》
「愛情四部曲」中的第二部《十分愛》的鄧麗欣，周旋於舊愛方力申和追求者張敬軒之間，這一集的主題是講情場騙子，大部份角色都被安排背著另一半偷食。電影的同名主題曲由兩位主角鄧麗欣和方力申合唱，更成為了唱K必點的合唱歌。
「這個世界甚麼都是障眼法，你看到的未必是真，真的又未必給你看到。」
「愛情像一個遊戲，你騙我我騙你。現在越來越多的人不愛講真話，也越來越多的人不願聽真話，別弄丟了自己就行了。」
「有分辨真假的功夫，還不如狠狠的投入去愛一場。反正也分不清楚，還不如聰明的裝回糊塗，有些事情你假裝不明白的樣子，可能會有額外的驚喜。」
「男人只知道女人的底褲在哪裏，卻不知道女人的底線在哪。」
《我的最愛》由復仇生愛意
來到第三部曲，鄧麗欣因為被青梅竹馬的男友阿俊（黃嘉樂飾）背叛，傷心欲絕之時遇上專業騙子方力申，鄧麗欣於是聘請對方幫忙復仇，最後二人卻慢慢萌生愛火、愛上對方。
「情場如戰場，要愛就要搶。」
「愛情需要講時機，時機不對，都只能當個候補。」
「喜歡和可不可以在一起根本是不同的兩件事。」
「我的最愛真的很多，我就好似電腦一樣，『我的最愛』也有很多，喜歡就keep，不喜歡就delete。」
《獨家試愛》十年後的續集《紀念日》
前面三部曲在2006年起連續三年內上映，而最後一部曲《紀念日》是《獨家試愛》的續集，在電影上映十週年講述故事中的阿寶與阿華結婚十年後的故事，戲中鄧麗欣只顧工作忽略婚姻，方力申又再被懷疑出軌，令二人之間再生矛盾。電影上映後翌年即2016年，鄧麗欣與方力申宣布分手，葉念琛的「愛情四部曲」見證著二人十年情的興衰。
「我騙你是因為我愛你，如果不是怎能捱10年？」
「你成日話你有Plan嘛？但你Plan入面永遠都無我！」
「啲男人好易哄架，得閒你就讚下佢，佢就覺得自己好醒架喇！你以前有冇養狗？你成日嗌佢『good boy good boy』佢真係會乖啲！」
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