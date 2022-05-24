葉玉卿23歲大女胡芷欣社交網帳號被黑客入侵 晒靚相勸網友勿做一件事

葉玉卿的23歲大女胡芷欣（Victoria）遺傳了母親的良好基因，不時在社交網分享靚相，IG擁有近萬名Followers，近日她的社交網帳號卻被黑客入侵，她日前出post分享在沙灘上著比堅尼的靚相之餘，就大呻想要證明自己被黑客入侵原來好麻煩，勸告大家千萬不要做一件事，讓黑客有機可乘！