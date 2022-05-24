葉玉卿23歲大女胡芷欣社交網帳號被黑客入侵 晒靚相勸網友勿做一件事
葉玉卿大女胡芷欣 拍7個視頻驗證身份
葉玉卿自從1998年嫁給美籍華裔商人胡兆明，婚後一家五口定居美國，而大女胡芷欣（Victoria）不經不覺已23歲，長得亭亭玉立，繼承了媽媽嘅靚樣和美好身材，更不時在社交網大晒靚相，日前她卻在社交網大呻帳號卻被黑客入侵：「從來沒有想過需要用7個身份驗證視頻、1個許可證和護照來證明我被黑客入侵了。」又向被詐騙和接收了垃圾郵件的網友道歉，並以過來人的身份作出警示：「不要點擊隨機鏈接。」
被屈為虛擬貨幣交易員
Victoria在帖文第一張相便晒出了自己著上比堅尼、大晒「豪華臀」的靚相，之後就以多達8張圖片，講述自己被黑客入侵社交網帳號的經歷，原來黑客入侵其帳號後，在其帳號名字和自我介紹中，都加上了虛擬貨幣交易員等字眼，更向不少網友發出了相關的私訊，而當她想證明自己的帳號被黑客入侵了時，卻十分困難。在她出post後，有不少網友都留言恭喜她「回歸」，更話有收過她有關虛擬貨幣交易的私訊。
重溫葉玉卿長女胡芷欣 美國總統選舉投特朗普遭受死亡恐嚇
葉玉卿自嫁給美國富商老公胡兆明（Jeffrey Wu) 做過埠新娘後生活富泰，2020年中有指曾坐擁八十億資產的胡兆明申請破產，更將位於法拉盛、曼哈頓及長島的物業抵押還債，胡家富泰生活似乎不如前，不過，葉玉卿樂觀回應：「唔關生死事都唔係大問題！」而葉玉卿的長女胡芷欣，同年11月因年滿21歲在美有公民權利投選總統，公開投選意向的她自爆受到死亡威脅！
葉玉卿長女胡芷欣無懼欺凌
葉玉卿和美國華裔富商老公胡兆明的長女胡芷欣(Victoria)，前年年滿21歲，首次可盡公民責任在美國總統選舉中投票，她投選了特朗普，並公開自己投選意向，卻遭受網絡欺凌，胡芷欣公開了一張關於二人對話的照片，發訊者以粗言穢語辱罵她，而胡亦坦言每日受到死亡威脅！
葉玉卿老公曾申請破產
葉玉卿自從1996年嫁給美籍華裔商人胡兆明，婚後一家五口定居美國，婚後育一女兩子，而老公胡兆明在美國紐約以連鎖超市起家，後來生意愈做愈大，染指房地產、酒店等生意，更擁有私人飛機，葉玉卿生活富泰，被指旺夫，有指胡兆明身家曾高達八十億。然而2020年7月美國雜誌The Real Deal報道指法拉盛開發商和超市老闆胡兆明旗下三間有限公司申請破產，旗下三個包括法拉盛、曼哈頓及長島物業舉行拍賣，用以支付約1,530萬美元（約1.18億港元），但因為物業業主向法庭申請破產而延期。
八十億身家老公負債原因不明
胡兆明的個人破產申請列出價值5萬美元以下的資產，而負債項目由5000萬美元（約3.87億港元）至1億美元（約7.75億港元）不等。報道又指不明胡兆佳財困無法償還負債的原因，而出現財政問題的日期是早於新冠肺炎。胡兆明旗下公司向Bluestone Group貸款1.9億美元（約14.73億港元），還款期為2018年1月，在個人破產申請中亦有列明一筆Bluestone的700萬美元（約5,425萬港元）借貸。
葉玉卿大女患抑鬱症
葉玉卿大女胡芷欣（Victoria）不時喺社交網站分享同朋友去玩嘅相，當中仲有性感泳裝相，大晒「優質股」，不時之前卻忽然公開透露自己一直冇自信同唔快樂，曾被診斷出患上強迫症、焦慮症、抑鬱症、依戀障礙及過度活躍症等，感到生存沒有意義，有過輕生念頭，幸得母親葉玉卿陪伴看病才得以控制病情。