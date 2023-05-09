43歲葉璇演18歲古裝少女 全面鬆弛大媽味濃 網民大叫「救命」
葉璇內地古裝劇由少女演到熟女
葉璇近年轉戰內地發展，曾因拍片開濾鏡太重手，搞到面目全非變老翻網紅，又試過身穿肉色保暖底衫做直播，勁鬆弛素顔殘樣盡露，多次做出反常行為令網民睇到眼凸，不過有指葉璇是刻意吸引大家眼球。葉璇3年前拍攝的內地古裝電視劇《譙國夫人》上月在中央電視台播出，女主角葉璇由18歲少女演起，隨即引起網民熱議。
43歲葉璇扁嘴扮可愛
《譙國夫人》講述南北朝至隋朝歷史名人冼夫人（冼英）的生平故事，葉璇飾演冼夫人，劇中女主角開場時只有18歲，由43歲的葉璇親自演繹年輕少女，在第一集中，葉璇被劇中父親稱為「黃毛丫頭」，有不少委屈扁嘴扮可愛嬌嗲的場面。
與同齡男主角齊被嫌棄
葉璇近年被指嚴重走樣，今次演18歲少女難度甚高，劇中不少鏡頭都驚現雙下巴、臉上有皺紋和贅肉，明顯有鬆弛感，完全沒有一絲少女味，只有大媽味，而現年43歲的男主角任重亦在戲中飾演20歲後生仔，他與葉璇同一命運，被觀眾嫌棄年紀稍老。
網民劣評如潮 大叫「救命」冇眼睇
在劇中葉璇與任重會有感情線，觀眾睇完即留言「唔想睇老人家談情」、「廣場大媽大叔的cosplay」、「兩個人加一起是不是都快100歲了…」，內地觀眾紛紛指「觀眾的命……也是命」、「侮辱我眼睛」、「是請不到年紀小的演員嗎」，葉璇更被指「冼夫人？不要吧，救命！」、「看上去又老又壯又肥」。
葉璇近年走樣實錄
葉璇為帶貨做直播不顧儀態
為了賺人仔，葉璇近年除拍劇、演舞台劇，亦全身投入帶貨做直播，見她把自己最真實的一面呈現在網民的眼前，除了素顏身穿保暖底衫非常求其，她更不時做出令人覺得惡心的行為，例如在鏡頭前撩鼻、搲腳趾、剪腳甲等，完全不顧儀態，唔理自己是藝人身份。
當眾伸手入褲 唔洗手進食
葉璇幾乎每次出鏡都引起網民熱議，近月她的身形再度發脹，除了身上的三截肉有礙觀瞻，舉手投足亦滲出濃烈的「大媽味」。情人節(2月14日)生日的她，在生日前夕開了幾個鐘直播，為減齡紮起孖辮，繼續身穿緊身保暖衣出鏡，期間她不止一次很自然地伸手入褲狂搲，之後仲唔洗手食榴槤，其舉止極度不雅，網民似乎亦見慣不怪。
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