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43歲葉璇演18歲古裝少女 全面鬆弛大媽味濃 網民大叫「救命」

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43歲的葉璇近年在內地非常活躍，除了直播帶貨做網紅，仲繼續拍劇做綜藝節目，不過早前在直播做出連番怪異行為被指放飛自我，一舉一動獲網民高度關注。葉璇3年前孭飛做女主角的內地古裝電視劇《譙國夫人》上月播出，飾演南北朝至隋朝歷史名人冼夫人（冼英）的她，要在劇中演18歲的少女，令她再次成為話題女王，不少網民睇完大叫「救命」，求葉璇放過觀眾對眼！

葉璇 葉璇孭飛做女主角的內地古裝電視劇《譙國夫人》上月在中央電視台播出，飾演南北朝至隋朝歷史名人冼夫人。
葉璇孭飛做女主角的內地古裝電視劇《譙國夫人》上月在中央電視台播出，飾演南北朝至隋朝歷史名人冼夫人。（圖片來源：微博圖片）

葉璇內地古裝劇由少女演到熟女

葉璇近年轉戰內地發展，曾因拍片開濾鏡太重手，搞到面目全非變老翻網紅，又試過身穿肉色保暖底衫做直播，勁鬆弛素顔殘樣盡露，多次做出反常行為令網民睇到眼凸，不過有指葉璇是刻意吸引大家眼球。葉璇3年前拍攝的內地古裝電視劇《譙國夫人》上月在中央電視台播出，女主角葉璇由18歲少女演起，隨即引起網民熱議。

葉璇 葉璇在新劇中的古裝這型，遠睇問題唔大。
葉璇在新劇中的古裝這型，遠睇問題唔大。（圖片來源：微博@葉璇）
葉璇 呢個造型已經唔係18歲。
呢個造型已經唔係18歲。（圖片來源：微博@葉璇）

43歲葉璇扁嘴扮可愛

《譙國夫人》講述南北朝至隋朝歷史名人冼夫人（冼英）的生平故事，葉璇飾演冼夫人，劇中女主角開場時只有18歲，由43歲的葉璇親自演繹年輕少女，在第一集中，葉璇被劇中父親稱為「黃毛丫頭」，有不少委屈扁嘴扮可愛嬌嗲的場面。

葉璇 葉雿扮演18歲的冼夫人英兒)，被指欠說服力。。
葉雿扮演18歲的冼夫人(英兒)，被指欠說服力。。（圖片來源：微博@葉璇）
葉璇 葉璇扮少女扁嘴撒嬌。
葉璇扮少女扁嘴撒嬌。（圖片來源：微博圖片）
葉璇 葉璇喊樣現雙下巴。
葉璇喊樣現雙下巴。（圖片來源：微博圖片）
葉璇 額頭的火車軌盡現。
額頭的火車軌盡現。（圖片來源：微博圖片）

與同齡男主角齊被嫌棄

葉璇近年被指嚴重走樣，今次演18歲少女難度甚高，劇中不少鏡頭都驚現雙下巴、臉上有皺紋和贅肉，明顯有鬆弛感，完全沒有一絲少女味，只有大媽味，而現年43歲的男主角任重亦在戲中飾演20歲後生仔，他與葉璇同一命運，被觀眾嫌棄年紀稍老。

葉璇 做番成年後的冼夫人，個妝變濃。
做番成年後的冼夫人，個妝變濃。（圖片來源：微博圖片）
葉璇 大媽味甚濃。
大媽味甚濃。（圖片來源：微博圖片）
葉璇 43歲的男主角任重要演20歲的年輕小伙子，同樣被轟唔似。
43歲的男主角任重要演20歲的年輕小伙子，同樣被轟唔似。（圖片來源：微博圖片）

網民劣評如潮 大叫「救命」冇眼睇

在劇中葉璇與任重會有感情線，觀眾睇完即留言「唔想睇老人家談情」、「廣場大媽大叔的cosplay」、「兩個人加一起是不是都快100歲了…」，內地觀眾紛紛指「觀眾的命……也是命」、「侮辱我眼睛」、「是請不到年紀小的演員嗎」，葉璇更被指「冼夫人？不要吧，救命！」、「看上去又老又壯又肥」。

葉璇
（圖片來源：微博討論區截圖）
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（圖片來源：微博討論區截圖）
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（圖片來源：微博討論區截圖）
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（圖片來源：微博討論區截圖）
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（圖片來源：微博討論區截圖）
葉璇 廿年前花樣年華的葉璇，古裝扮相甜美可人。
廿年前花樣年華的葉璇，古裝扮相甜美可人。（圖片來源：無綫影片截圖）
葉璇 當年葉璇面形比較飽滿，古裝造型非常亮麗，但近年見她愈來愈 V面，真係女大十八變。
當年葉璇面形比較飽滿，古裝造型非常亮麗，被封古典美人，但近年見她愈來愈 V面，真係女大十八變。（圖片來源：微博圖片）

葉璇近年走樣實錄

葉璇 43歲的葉璇，不時以造身打扮帶貨做直播，身上三截肉好搶fo。
43歲的葉璇，不時以造身打扮帶貨做直播，身上三截肉好搶fo。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）
葉璇 葉璇被指直播時經常做出反常行為。
葉璇被指直播時經常做出反常行為。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）

葉璇為帶貨做直播不顧儀態

為了賺人仔，葉璇近年除拍劇、演舞台劇，亦全身投入帶貨做直播，見她把自己最真實的一面呈現在網民的眼前，除了素顏身穿保暖底衫非常求其，她更不時做出令人覺得惡心的行為，例如在鏡頭前撩鼻、搲腳趾、剪腳甲等，完全不顧儀態，唔理自己是藝人身份。

葉璇 葉璇𢱑腳。
葉璇搲腳。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）
葉璇 當眾剪腳甲。
當眾剪腳甲。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）
葉璇 鏡頭前忘我撩鼻。
鏡頭前忘我撩鼻。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）

當眾伸手入褲 唔洗手進食

葉璇幾乎每次出鏡都引起網民熱議，近月她的身形再度發脹，除了身上的三截肉有礙觀瞻，舉手投足亦滲出濃烈的「大媽味」。情人節(2月14日)生日的她，在生日前夕開了幾個鐘直播，為減齡紮起孖辮，繼續身穿緊身保暖衣出鏡，期間她不止一次很自然地伸手入褲狂搲，之後仲唔洗手食榴槤，其舉止極度不雅，網民似乎亦見慣不怪。

葉璇 直播中多次伸入褲狂𢱑。
直播中多次伸入褲狂搲。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）
葉璇 到內地發展多年的葉璇，很多時影相或拍片濾鏡都較重手，不時令人認不出是她。
到內地發展多年的葉璇，很多時影相或拍片濾鏡都較重手，不時令人認不出是她。（圖片來源：微博@葉璇）
葉璇 42歲的葉璇，平時在微博放的照片都非常重濾鏡。
葉璇有時重濾鏡到認唔到係佢。（圖片來源：微博@葉璇）
多年來葉璇不時重提與古天樂的緋聞製造話題，又指當年古仔好照顧她，有傳古仔好驚再與她扯上關係，近年除工作外拒絕私下見面。
多年來葉璇不時重提與古天樂的緋聞製造話題，又指當年古仔好照顧她，有傳古仔好驚再與她扯上關係，近年除工作外拒絕私下見面。（圖片來源：東方新地資料庫）
葉璇 葉璇19歲當選99年華姐冠軍，有古典美人之稱。
葉璇19歲當選99年華姐冠軍，有古典美人之稱。（圖片來源：[email protected]截圖）
葉璇 葉璇於19年宣布結束四年情，與細11年的內地造型師小默先生分手，分手後葉璇行徑開始怪異。
葉璇於19年宣布結束四年情，與細11年的內地造型師小默先生分手，分手後葉璇行徑開始怪異。（圖片來源：東方新地資料庫）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@葉璇、《譙國夫人》截圖

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