43歲葉璇演18歲古裝少女 全面鬆弛大媽味濃 網民大叫「救命」

43歲的葉璇近年在內地非常活躍，除了直播帶貨做網紅，仲繼續拍劇做綜藝節目，不過早前在直播做出連番怪異行為被指放飛自我，一舉一動獲網民高度關注。葉璇3年前孭飛做女主角的內地古裝電視劇《譙國夫人》上月播出，飾演南北朝至隋朝歷史名人冼夫人（冼英）的她，要在劇中演18歲的少女，令她再次成為話題女王，不少網民睇完大叫「救命」，求葉璇放過觀眾對眼！