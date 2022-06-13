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42歲葉璇抖音拍片面目全非 疑濾鏡過份重手 網民：佢經歷咗啲乜

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42歲的葉璇是選美冠軍出身，顏值當然有保證，近年主力在內地發展的她，被封為話題女王，不時在社交網大晒凍齡靚樣，不過最近有網民發現葉璇在抖音上載的短片，竟然變得面目全非，連粉絲都話認唔到佢，又真係太誇張，下次開濾鏡唔好咁重手喇！

葉璇 42歲的葉璇，平時在微博放的照片都非常重濾鏡。
42歲的葉璇，平時在微博放的照片都非常重濾鏡。（圖片來源：微博@葉璇）
葉璇 近鏡睇，葉璇五官完全唔同晒。
近鏡睇，葉璇五官完全唔同晒。（圖片來源：微博@葉璇）

葉璇抖音拍片樣都變埋

葉璇日前在抖音拍片，大談愛情觀，她認為良好的感情互動，會令人變得溫柔又可愛，更直言「愛就是有讓人隨時隨刻變成小孩子的魔力啊」，片段中的葉璇打扮年輕，驟眼看其五官跟以前有很大分別，臉形變得尖長，還有深深的眼袋，個樣完全變了另一個人。

葉璇 葉璇在抖音拍片，被指面目全非。
葉璇在抖音拍片，被指面目全非。（圖片來源：抖音@葉璇）
葉璇 葉璇的大眼袋與嘴，應該唔關濾鏡事。
葉璇的大眼袋與嘴，應該唔關濾鏡事。（圖片來源：抖音@葉璇）

葉璇引來網民熱議

葉璇的抖音片一出，即引來大量網民洗版式留言，大家都對葉璇個樣議論紛紛：「怎麼變樣了」、「是用濾鏡瘦臉了嗎」、「感覺很怪」、「這個不是本人吧」、「這是誰？」、「是什麼原因居然讓我一眼沒認出你」、「沒認出來」、「鼻子變了」等等，只有少量網民力撐葉璇依然漂亮。

葉璇
（圖片來源：抖音@葉璇）
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（圖片來源：抖音@葉璇）
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（圖片來源：抖音@葉璇）
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（圖片來源：抖音@葉璇）

一代古裝美人

葉璇於99年參選國際華裔小姐奪冠入行，當年她更獲得「最具古典美態獎」，入行後被力捧拍劇做花旦的她，曾被封「古典美人」，古裝造型全部都唯肖唯妙，葉璇參與的多套古裝劇《再生緣》﹑《雲海玉弓緣》﹑《西廂奇緣》都令觀眾留下深刻印象。

葉璇 葉璇在無綫拍過不少古裝片。
葉璇在無綫拍過不少古裝片。（圖片來源：微博@葉璇）
葉璇 葉璇當年入行時外表亮麗之餘，仲有種古典美，被封為經典的古裝女神。
葉璇當年入行時外表亮麗之餘，仲有種古典美，被封為經典的古裝女神。（圖片來源：無綫電視截圖）

《辣媽學院》影片截圖、東方新地資料庫、微博@葉璇、

葉璇在《辣媽學院》唔止爆自己嘅料，仲拉埋胡杏兒落水，爆曾被前輩欺負這個問題，是胡杏兒先提問的。
葉璇在《辣媽學院》唔止爆自己嘅料，仲拉埋胡杏兒落水，爆曾被前輩欺負這個問題，是胡杏兒先提問的。《辣媽學院》影片截圖

葉璇又拉胡杏兒落水

有葉璇的地方，唔怕冇新聞。現年42歲的葉璇近年轉戰內地，言行作風愈來愈出位，經常成為是非新聞人物，早前在內地綜藝節目《辣媽學院》中爆初出道時的坎坷往事，爆曾遭前輩級女演員欺負，葉璇透露出道時與同為新人的胡杏兒合作過不少劇集，成為好友，當二人一起拍攝《衝上雲霄》時，胡杏兒問她可曾被前輩蝦的經歷，葉璇答有一個，胡杏兒也回應指也曾遭一名前輩欺負，然後二人異口同聲講出同一位女演員，葉璇在節目中指名道姓：「是苑瓊丹，石榴姐姐，我們兩個人在講怎被她欺負、一起講她的不好，拍攝《封神榜》時，苑瓊丹對我很嚴格，要我一遍一遍再演。」

葉璇爆拍攝《衝上雲霄》時與胡杏兒同住，當時胡杏兒先問入行以來可曾遭人欺負，原來二人也曾被苑瓊丹欺負。呢單封塵多年的事被葉璇在節目中公開，唔知胡杏兒可有後悔？
葉璇爆拍攝《衝上雲霄》時與胡杏兒同住，當時胡杏兒先問入行以來可曾遭人欺負，原來二人也曾被苑瓊丹欺負。呢單封塵多年的事被葉璇在節目中公開，唔知胡杏兒可有後悔？（圖片來源：東方新地資料庫）
葉璇爆與同期出道的胡杏兒好老友，出道時經常孖公仔出巡，更爆同遭一女前輩欺負。
葉璇爆與同期出道的胡杏兒好老友，出道時經常孖公仔出巡，更爆同遭一女前輩欺負。（圖片來源：東方新地資料庫）

改口多謝苑瓊丹

葉璇數完曾遭苑瓊丹蝦之後，就話其實苑瓊丹無做錯，所以十年後：「我拍《紫釵奇緣》的時候，也找她來演林峯媽媽﹗」主持人即問她是否借機向苑瓊丹報復？葉璇即說：「不是，後來我明白，沒有她當時的嚴苛，我便不會成長，當年演《封神榜》，她演我奶奶她要我演一次又一次，當時我以為她欺負我，後來才明白其實是我的演技層次不夠。」葉璇指難得遇上苑瓊丹這類前輩：「現在我也遇到這樣情況，新人演得差然後會覺得我教灺是不對，要看每個人的造化，將來若她有機會當女一便會明。」

葉璇爆01年拍攝劇集《封神榜》時還是新人，遭前輩苑瓊丹欺負。
葉璇爆01年拍攝劇集《封神榜》時還是新人，遭前輩苑瓊丹欺負。（圖片來源：東方新地資料庫）

爆男星戲屎、有口臭

葉璇爆完再爆 ，又爆有男星因演技差，戲份被刪剪，現在這位男星已升呢一線，葉璇話：「當時我做女主角，該男星是第三男主角，現在已經很有名氣，當時他不會演，最後連跟我的戲份也被刪，沒辦法這個行業是獻醜不如藏拙，演得不好少獻醜好了。」爆上癮的葉璇又爆曾跟一線男星拍接吻戲，大爆對方口臭問題相當嚴重，託助手給他吃香口膠，男星居然拒絕，之後助手硬塞給對方，最後待他吃過香口膠才跟這位男星拍接吻戲。葉璇今次沒有開名，網民們立即搜查，林心如老公霍建華、陳鍵鋒，就連內地吃得香的陳小春也成嫌疑人，多得葉璇，躺著也中槍﹗

葉璇又爆料，在內地節目《辣媽學院》中連番爆料，久未拍劇的葉璇，身形脹爆，胸跌落腰間，腰形不見了﹗
葉璇又爆料，在內地節目《辣媽學院》中連番爆料，久未拍劇的葉璇，身形脹爆，肚腩大過胸，腰形不見了﹗（圖片來源：《辣媽學院》影片截圖）
葉璇 成條米芝蓮車軚出晒嚟。
成條米芝蓮出晒嚟。（圖片來源：《辣媽學院》影片截圖）
葉璇 節目宣傳相跟真實完全不對版。
節目宣傳照跟真實完全不對版。（圖片來源：《辣媽學院》截圖）

葉璇無故開live爆料辣盡娛圈火頭

葉璇出名惹是非，早年在無綫被捧成當家花旦，緋聞與負面新聞未停過，05年離巢外闖並成功打入內地市場，頻頻在社交網開視頻直播，繼續死性不改周圍辣火頭。葉璇早前爆完有女星整容失敗以及有藝人有不良嗜好，早前在片中暗罵內地人氣小生肖戰是被硬捧出來，當中提到身邊有坐過監又痛改前非成為天王巨星的藝人朋友，引起網民猜測是古天樂；把口唔收的葉璇又曾爆胡杏兒曾經瘋狂迷戀陳冠希。得罪人多、稱呼人少，葉璇搞到人人避之則吉，冇晒朋友！

今年一月葉璇在港現身，當時見她發福不少面容亦浮腫，完全不在狀態。
早前葉璇在港現身，當時見她發福不少面容亦浮腫，完全不在狀態。（圖片來源：東方新地資料庫）
葉璇於15年宣布與細十一年的內地造型師小默先生拍拖，19年宣布結束四年情，其後她對外聲稱在男友身上花費超過三億元人民幣，當中包括18年向男方贈送一間價值二億八千萬元人民幣的北京市獨立屋及16年贈送男方的一架法拉利跑車。
葉璇於15年宣布與細十一年的內地造型師小默先生拍拖，19年宣布結束四年情，其後她對外聲稱在男友身上花費超過三億元人民幣，當中包括18年向男方贈送一間價值二億八千萬元人民幣的北京市獨立屋及16年贈送男方的一架法拉利跑車。（圖片來源：東方新地資料庫）

昔日友人怕上身 借疫情為由拒敍舊

葉璇近年專注在內地發展，一向我行我素的她不僅行為出位，更不時語出驚人。由於國內最近大力宣揚節約飲食，早前葉璇進行直播時，分享自己在餐廳吃飯時主動要求吃隔籬枱剩下的餸。事件曝光後有人指葉璇博宣傳，亦有內地網民大讚她食二手飯有美德，令她於內地人氣反彈，此後她就變本加厲，言行更加大膽。據知情者透露：「依家嘅葉璇除咗個樣唔同晒之外，性格都好奇怪，早幾年佢喺國內拍劇開戲，已經有唔少是非，香港藝人朋友都聽唔少，再加上佢成日喺網上口若懸河，仲大爆藝人好友私隱，大家都怕咗佢，覺得佢好似一個計時炸彈咁，見面真係可免則免。1之前佢返過香港，想約啲昔日無綫好友出嚟敍舊，點知最後得一個人應約，其中一個原因係疫情關係，但其實明眼人都心照。」

日前葉璇在內地做直播，散開頭髮化了濃妝的她，五官變化甚大而且現膠面，有網民質疑她是否真的是葉璇。
早前葉璇在內地做直播，散開頭髮化了濃妝的她，五官變化甚大而且現膠面，有網民質疑她是否真的是葉璇。（圖片來源：東方新地資料庫）
葉璇 網民問邊位
網民問佢係邊位？（圖片來源：東方新地資料庫）
葉璇這日暗罵內地紅人肖戰是被硬捧出來後，又提及有好友犯事後坐牢再成為天王巨星，大量網民指她是在說古天樂。
葉璇暗罵內地紅人肖戰是被硬捧出來後，又提及有好友犯事後坐牢再成為天王巨星，大量網民指她是在說古天樂。（圖片來源：東方新地資料庫）
葉璇 把口唔收
把口唔收。（圖片來源：東方新地資料庫）
在直播開始不久，葉璇突然起身欲拉開身後布簾，唔夠一秒她即慌張閂簾，似乎是發現玻璃能反射房內的情景，這幕除了看到她很小心外，更看到她身穿睡褲。
在直播開始不久，葉璇突然起身欲拉開身後布簾，唔夠一秒她即慌張閂簾，似乎是發現玻璃能反射房內的情景，這幕除了看到她很小心外，更看到她身穿睡褲。（圖片來源：東方新地資料庫）
40歲神化葉璇辣盡娛圈火頭 擺古天樂、胡杏兒上枱
（圖片來源：東方新地資料庫）
當年在無綫花枝招展要做萬人迷的葉璇，在國內生活多年變得不修邊幅，鏡頭下不時展現爛面又著睡褲出街，零星味。
當年在無綫花枝招展要做萬人迷的葉璇，在國內生活多年變得不修邊幅，鏡頭下不時展現爛面又著睡褲出街，零星味。（圖片來源：東方新地資料庫）

擺古天樂、胡杏兒上枱

早前葉璇在視頻中大談陳冠希素顏開直播被抨擊大叔走晒樣，她感慨時光飛逝，爆料指當年在無綫拍《西廂奇緣》時，與胡杏兒都很喜歡陳冠希，有次凌晨12時收工，胡杏兒提議一起去唱K，更踢爆對方一直在唱陳冠希的歌，是陳冠希忠粉。日前她又在直播提到「偶像是甚麼樣的人？粉絲就是甚麼人？」暗罵正在上位的內地紅人肖戰是被硬捧出來，沒有實力與才華，再帶出有藝人好友曾經犯事坐牢然後痛改前非，成為天王巨星，此話一出網民即時猜測是古天樂。40歲的葉璇的神化舉動一發不可收拾，除了鍾意爆料，打扮亦完全失控，有內地網民影到她著住睡衣現身大陸機場，完全冇化妝面色暗啞、雙目無神，仲一頭亂髮，唔通自知靚樣不再惟有消費圈中好友博出位？

葉璇當年在港已經緋聞多多，與林家棟亦合作無間拍過不少劇，自北上發展愈變愈神化後，昔日好友亦漸漸對她疏遠。
葉璇當年在港已經緋聞多多，與林家棟亦合作無間拍過不少劇，自北上發展愈變愈神化後，昔日好友亦漸漸對她疏遠。（圖片來源：東方新地資料庫）
多年來葉璇不時重提與古天樂的緋聞製造話題，又指當年古仔好照顧她，有傳古仔好驚再與她扯上關係，近年除工作外拒絕私下見面。
多年來葉璇不時重提與古天樂的緋聞製造話題，又指當年古仔好照顧她，有傳古仔好驚再與她扯上關係，近年除工作外拒絕私下見面。（圖片來源：東方新地資料庫）
葉璇與胡杏兒差不多時候出道，二人曾於無綫劇 《衝上雲霄》及 《西廂奇緣》合作，當年情同姊妹睇住大家成長。
葉璇與胡杏兒差不多時候出道，二人曾於無綫劇 《衝上雲霄》及 《西廂奇緣》合作，當年情同姊妹睇住大家成長。（圖片來源：東方新地資料庫）

入行23年仇家多

入行23年，葉璇經常與合作藝人鬧不和，更發生過工人追人工、助手投訴被打等風波，而最爆當然是葉璇入稟控告當時男友小默先生的舊愛呂小姐造謠，結果被判敗訴，需向對方道歉兼賠償，無論去到邊，葉璇都惹火。

04年8月無綫電視雅典奧運直播，葉璇擔任女主持，同場的方力申因被她搶對白，對她說了一句：「跟住你寸我吖嘛」結果全程被直播出街，後經其他主持人出面調停。成為了葉璇的經典場面，常常被網民重提回帶。
04年8月無綫電視雅典奧運直播，葉璇擔任女主持，同場的方力申因被她搶對白，對她說了一句：「跟住你寸我吖嘛」結果全程被直播出街，後經其他主持人出面調停。成為了葉璇的經典場面，常常被網民重提回帶。（圖片來源：東方新地資料庫）
葉璇在亞視拍《情陷夜中環》系列時，傳與張文慈面左左，有指葉璇曾兜口兜面鬧張文慈call記者探班，之後再借傳媒把口爆張文慈要求加戲換取同亞視續約，二人更展開隔空罵戰。
葉璇在亞視拍《情陷夜中環》系列時，傳與張文慈面左左，有指葉璇曾兜口兜面鬧張文慈call記者探班，之後再借傳媒把口爆張文慈要求加戲換取同亞視續約，二人更展開隔空罵戰。（圖片來源：東方新地資料庫）
拍攝《情陷夜中環2》，有指葉璇為自我宣傳，一早向外自爆劇情會比上一集更激，又話與陳啟泰有激情戲，事後有報道指陳有手福，葉璇被他又搓又摸搞到露點，陳啟泰自覺非事實兼感到難受，不滿葉璇利用他炒作新聞，拒絕與葉璇再合作。
拍攝《情陷夜中環2》，有指葉璇為自我宣傳，一早向外自爆劇情會比上一集更激，又話與陳啟泰有激情戲，事後有報道指陳有手福，葉璇被他又搓又摸搞到露點，陳啟泰自覺非事實兼感到難受，不滿葉璇利用他炒作新聞，拒絕與葉璇再合作。（圖片來源：東方新地資料庫）
葉璇和林文龍拍攝無綫劇《本草藥王》時，有指因拍攝檔期緊密，葉璇連日自稱身體不適需要請假休息，有消息劇組對有人「冧廠」甚不滿，而「金手指」嫌疑犯則是拍檔林文龍。之後葉璇又突然認紅娘促成令林文龍與郭可盈結婚，林文龍連番否認表示一頭霧水。
葉璇和林文龍拍攝無綫劇《本草藥王》時，有指因拍攝檔期緊密，葉璇連日自稱身體不適需要請假休息，有消息劇組對有人「冧廠」甚不滿，而「金手指」嫌疑犯則是拍檔林文龍。之後葉璇又突然認紅娘促成令林文龍與郭可盈結婚，林文龍連番否認表示一頭霧水。（圖片來源：東方新地資料庫）

撰文：東方新地圖片來源：《辣媽學院》影片截圖、東方新地資料庫、微博@葉璇、抖音@葉璇

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