42歲葉璇抖音拍片面目全非 疑濾鏡過份重手 網民：佢經歷咗啲乜
葉璇抖音拍片樣都變埋
葉璇日前在抖音拍片，大談愛情觀，她認為良好的感情互動，會令人變得溫柔又可愛，更直言「愛就是有讓人隨時隨刻變成小孩子的魔力啊」，片段中的葉璇打扮年輕，驟眼看其五官跟以前有很大分別，臉形變得尖長，還有深深的眼袋，個樣完全變了另一個人。
葉璇引來網民熱議
葉璇的抖音片一出，即引來大量網民洗版式留言，大家都對葉璇個樣議論紛紛：「怎麼變樣了」、「是用濾鏡瘦臉了嗎」、「感覺很怪」、「這個不是本人吧」、「這是誰？」、「是什麼原因居然讓我一眼沒認出你」、「沒認出來」、「鼻子變了」等等，只有少量網民力撐葉璇依然漂亮。
一代古裝美人
葉璇於99年參選國際華裔小姐奪冠入行，當年她更獲得「最具古典美態獎」，入行後被力捧拍劇做花旦的她，曾被封「古典美人」，古裝造型全部都唯肖唯妙，葉璇參與的多套古裝劇《再生緣》﹑《雲海玉弓緣》﹑《西廂奇緣》都令觀眾留下深刻印象。
《辣媽學院》影片截圖、東方新地資料庫、微博@葉璇、
葉璇又拉胡杏兒落水
有葉璇的地方，唔怕冇新聞。現年42歲的葉璇近年轉戰內地，言行作風愈來愈出位，經常成為是非新聞人物，早前在內地綜藝節目《辣媽學院》中爆初出道時的坎坷往事，爆曾遭前輩級女演員欺負，葉璇透露出道時與同為新人的胡杏兒合作過不少劇集，成為好友，當二人一起拍攝《衝上雲霄》時，胡杏兒問她可曾被前輩蝦的經歷，葉璇答有一個，胡杏兒也回應指也曾遭一名前輩欺負，然後二人異口同聲講出同一位女演員，葉璇在節目中指名道姓：「是苑瓊丹，石榴姐姐，我們兩個人在講怎被她欺負、一起講她的不好，拍攝《封神榜》時，苑瓊丹對我很嚴格，要我一遍一遍再演。」
改口多謝苑瓊丹
葉璇數完曾遭苑瓊丹蝦之後，就話其實苑瓊丹無做錯，所以十年後：「我拍《紫釵奇緣》的時候，也找她來演林峯媽媽﹗」主持人即問她是否借機向苑瓊丹報復？葉璇即說：「不是，後來我明白，沒有她當時的嚴苛，我便不會成長，當年演《封神榜》，她演我奶奶她要我演一次又一次，當時我以為她欺負我，後來才明白其實是我的演技層次不夠。」葉璇指難得遇上苑瓊丹這類前輩：「現在我也遇到這樣情況，新人演得差然後會覺得我教灺是不對，要看每個人的造化，將來若她有機會當女一便會明。」
爆男星戲屎、有口臭
葉璇爆完再爆 ，又爆有男星因演技差，戲份被刪剪，現在這位男星已升呢一線，葉璇話：「當時我做女主角，該男星是第三男主角，現在已經很有名氣，當時他不會演，最後連跟我的戲份也被刪，沒辦法這個行業是獻醜不如藏拙，演得不好少獻醜好了。」爆上癮的葉璇又爆曾跟一線男星拍接吻戲，大爆對方口臭問題相當嚴重，託助手給他吃香口膠，男星居然拒絕，之後助手硬塞給對方，最後待他吃過香口膠才跟這位男星拍接吻戲。葉璇今次沒有開名，網民們立即搜查，林心如老公霍建華、陳鍵鋒，就連內地吃得香的陳小春也成嫌疑人，多得葉璇，躺著也中槍﹗
葉璇無故開live爆料辣盡娛圈火頭
葉璇出名惹是非，早年在無綫被捧成當家花旦，緋聞與負面新聞未停過，05年離巢外闖並成功打入內地市場，頻頻在社交網開視頻直播，繼續死性不改周圍辣火頭。葉璇早前爆完有女星整容失敗以及有藝人有不良嗜好，早前在片中暗罵內地人氣小生肖戰是被硬捧出來，當中提到身邊有坐過監又痛改前非成為天王巨星的藝人朋友，引起網民猜測是古天樂；把口唔收的葉璇又曾爆胡杏兒曾經瘋狂迷戀陳冠希。得罪人多、稱呼人少，葉璇搞到人人避之則吉，冇晒朋友！
昔日友人怕上身 借疫情為由拒敍舊
葉璇近年專注在內地發展，一向我行我素的她不僅行為出位，更不時語出驚人。由於國內最近大力宣揚節約飲食，早前葉璇進行直播時，分享自己在餐廳吃飯時主動要求吃隔籬枱剩下的餸。事件曝光後有人指葉璇博宣傳，亦有內地網民大讚她食二手飯有美德，令她於內地人氣反彈，此後她就變本加厲，言行更加大膽。據知情者透露：「依家嘅葉璇除咗個樣唔同晒之外，性格都好奇怪，早幾年佢喺國內拍劇開戲，已經有唔少是非，香港藝人朋友都聽唔少，再加上佢成日喺網上口若懸河，仲大爆藝人好友私隱，大家都怕咗佢，覺得佢好似一個計時炸彈咁，見面真係可免則免。1之前佢返過香港，想約啲昔日無綫好友出嚟敍舊，點知最後得一個人應約，其中一個原因係疫情關係，但其實明眼人都心照。」
擺古天樂、胡杏兒上枱
早前葉璇在視頻中大談陳冠希素顏開直播被抨擊大叔走晒樣，她感慨時光飛逝，爆料指當年在無綫拍《西廂奇緣》時，與胡杏兒都很喜歡陳冠希，有次凌晨12時收工，胡杏兒提議一起去唱K，更踢爆對方一直在唱陳冠希的歌，是陳冠希忠粉。日前她又在直播提到「偶像是甚麼樣的人？粉絲就是甚麼人？」暗罵正在上位的內地紅人肖戰是被硬捧出來，沒有實力與才華，再帶出有藝人好友曾經犯事坐牢然後痛改前非，成為天王巨星，此話一出網民即時猜測是古天樂。40歲的葉璇的神化舉動一發不可收拾，除了鍾意爆料，打扮亦完全失控，有內地網民影到她著住睡衣現身大陸機場，完全冇化妝面色暗啞、雙目無神，仲一頭亂髮，唔通自知靚樣不再惟有消費圈中好友博出位？
入行23年仇家多
入行23年，葉璇經常與合作藝人鬧不和，更發生過工人追人工、助手投訴被打等風波，而最爆當然是葉璇入稟控告當時男友小默先生的舊愛呂小姐造謠，結果被判敗訴，需向對方道歉兼賠償，無論去到邊，葉璇都惹火。