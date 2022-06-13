42歲葉璇抖音拍片面目全非 疑濾鏡過份重手 網民：佢經歷咗啲乜

42歲的葉璇是選美冠軍出身，顏值當然有保證，近年主力在內地發展的她，被封為話題女王，不時在社交網大晒凍齡靚樣，不過最近有網民發現葉璇在抖音上載的短片，竟然變得面目全非，連粉絲都話認唔到佢，又真係太誇張，下次開濾鏡唔好咁重手喇！