43歲葉璇孖「新歡」全程直播狂放閃 男方被爆曾患性病兼離過婚
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43歲的葉璇近年在內地非常活躍，除了直播帶貨做網紅，不過早前在直播做出連番怪異行為，一舉一動獲網民高度關注。至於感情事方面，近日葉璇就被指與一位疑似「新歡」亮相直播，行為勁曖昧！
葉璇疑與58歲內地企業家拍拖
葉璇早前晒出與一男子背影相，同時又晒大大紮紅玫瑰，上面印有「I love you forever my love」，閃到爆炸。而前晚（29日），葉璇突然做直播公開「另一半」身份，留言：「約會的晚上特别開心」而這位「新歡」就是58歲企業家李國慶，葉璇在直播期間全程都嗲聲嗲氣，雖然網友知二人只是為直播帶貨扮作情侶做宣傳，不過他們親密表現令人聯想到二人真是拍拖。
葉璇「新歡」被指曾患性病
對於葉璇和「新歡」李國慶合照，不少網友即刻起底發現李國慶在內地有不少「黑歷史」，他曾於2019年提出與一同創立公司的老婆俞渝離婚，二人鬧出奪權風波，李國慶於2020年夥同五人闖入辦公室搶走幾十枚公章、財務章，又遭女方爆料取走逾億現金。公事一團糟，私事亦混亂，李國慶被爆是一名同性戀者，更患有梅毒等，男方還曾出言威脅要殺妻。
網民留言：他們精神層面確實很配
對於這個撲朔迷離的關係，網民紛紛留言：「感覺是為了效果，葉全程太做作了吧，看了想揍人」、「他們兩個是合體一起直播，不是官宣戀愛吧？」、「他們精神層面確實很配」、「我怎麽記得男的還沒成功離婚啊」、「不能接受」、「不看好二人一起」。
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撰文：東方新地圖片來源：微博圖片