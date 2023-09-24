葉璇公然嘲諷女性再度口出狂言「變漂亮才有人給你錢 」網民洗版式留言炮轟
葉璇公然嘲諷女性：變漂亮才有人給你愛給你錢
早前葉璇在直播間公然嘲諷女性，指女性要有瘦腰漂亮和有錢才有人愛，沒有人愛是自己的問題：「你要瘦下來才能找到對象，女生太胖啊對象是不太會來找你的，問題是你有錢嗎？是因為你自己沒錢沒愛，自己也沒錢你也不知道怎麼愛別人，就是你自己有問題知道吧，你自己要先漂亮，你變漂亮才會有人給你愛給你錢。」
之後當網民講出自己身高體重後，葉璇再寸爆回應：「身高1米6體重135（斤），哇那是蠻重的。」
網民洗版式留言怒斥
直播片段流出後，不少網民都在內地社交平台洗版式留言怒斥葉璇沒有自知之明，為了流量不惜一切：「為了熱度故意說的吧」、「她自己都那樣了，一點說服力也沒有」、「關鍵她老了，還穿成那樣做直播。身為一個女明星，一點自覺性都沒有，還出來做直播。為什麼不自覺一點，省的出來污染別人的眼睛」等。
葉璇變身做杭州亞運會志願者
除了做直播帶貨之外，葉璇近日更搖身一變，成為了杭州亞運會志願者之一，令不少網民大跌眼鏡。葉璇在微博發文表示很開心能夠擔任今次杭州亞運會的志願者，又解釋自己所負責的崗位：「我的崗位是小青荷，給中外友人講解中國杭州的傳統藝術文化」。不過就有網民指葉璇所上傳的自拍照「濾鏡開得太過份」。
葉璇疑與58歲內地企業家拍拖
北上發展後新聞多多的葉璇，早前晒出與一男子背影相，同時又晒大大紮紅玫瑰，上面印有「I love you forever my love」，閃到爆炸。而前晚（29日），葉璇突然做直播公開「另一半」身份，留言：「約會的晚上特别開心」而這位「新歡」就是58歲企業家李國慶，葉璇在直播期間全程都嗲聲嗲氣，雖然網友知二人只是為直播帶貨扮作情侶做宣傳，不過他們親密表現令人聯想到二人真是拍拖。
葉璇「新歡」被指曾患性病
對於葉璇和「新歡」李國慶合照，不少網友即刻起底發現李國慶在內地有不少「黑歷史」，他曾於2019年提出與一同創立公司的老婆俞渝離婚，二人鬧出奪權風波，李國慶於2020年夥同五人闖入辦公室搶走幾十枚公章、財務章，又遭女方爆料取走逾億現金。公事一團糟，私事亦混亂，李國慶被爆是一名同性戀者，更患有梅毒等，男方還曾出言威脅要殺妻。
北上發展後越搞越騎呢 搲下體、剪腳甲樣樣做齊
為了賺人仔，葉璇近年除拍劇、演舞台劇，亦全身投入帶貨做直播，見她把自己最真實的一面呈現在網民的眼前，除了素顏身穿保暖底衫非常求其，她更不時做出令人覺得惡心的行為，例如在鏡頭前撩鼻、搲腳趾、剪腳甲等，完全不顧儀態，唔理自己是藝人身份。
葉璇當眾伸手入褲 唔洗手進食
葉璇在生日前夕開了幾個鐘直播，為減齡紮起孖辮，繼續身穿緊身保暖衣出鏡，期間她不止一次很自然地伸手入褲狂搲，之後仲唔洗手食榴槤，其舉止極度不雅，網民似乎亦見慣不怪。
為流量不惜一切 扮醜扮肥自認成功
葉璇在5月出席ViuTV劇集《法與情》拜神儀式時，曾被問到有關早前在直播做出連番怪異行為，大曬「士啤肽」又撩鼻、搲腳趾一事，葉璇坦言一切都只係角色需要，唔覺得自己係放下身段去賣貨，又話個肚腩只係角色造型：「都係角色嚟㗎啫，姐係個角色好成功，帶貨直播做Artist咩都係角色演出，都係本色演出。如果扮醜，啲人話『哇好肥好醜』，咁咪即係成功囉，如果你唔成功咪賣唔到啲貨囉。角色係咁就要咁㗎啦。」
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