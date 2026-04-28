葉璇驚爆「家族爭產」內幕！保母獨吞半數遺產 父親骨灰無處安葬惹眾怒
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葉璇近年憑短劇創下30億點擊，事業再創高峰，但現實生活卻上演一場比電視劇更離譜嘅爭產風波！佢近日罕有大爆，亡父嘅「紅顏知己」保母竟私下轉走半數遺產，更扣起葉家祖墳地契，令父親過身近一年仍無法入土為安。葉璇更做出驚人決定，誓要為父討回公道，背後真相令人心酸。
葉璇揭保母惡行 父親骨灰無處安葬
葉璇透露，自從父親去年中因胰臟癌不幸病逝後，一名長期照顧父親、名義上係「保母」實則為「紅顏知己」嘅女子，竟涉嫌施計轉走父親半數遺產。更離譜嘅係，對方手上更扣押住葉家祖墳嘅地契，導致葉璇父親嘅骨灰至今仍無法安葬，未能入土為安。呢位保母更反客為主，入稟控告葉璇同佢繼母，意圖爭奪剩餘身家，行徑令人咋舌。
葉璇棄巨額遺產 只為亡父入土為安
面對呢場巨額遺產官司，葉璇表現得相當淡然，直言對爭產毫無興趣。佢最心痛嘅並非金錢損失，而係父親至今未能入土為安。佢誓言無論如何都要奪回地契，讓父親能與爺爺等祖輩葬在一起，完成呢項最後嘅終身大事。為咗專心為父討回公道，葉璇更主動將自己應得嘅遺產全數贈予繼母同弟弟，自己只保留一輛當年接載父親覆診、充滿回憶嘅舊車。
葉璇直斥對方法律文盲 爭產風波反令家人更團結
葉璇充滿信心地表示，呢位保母根本係「法律文盲」，完全唔知道佢父親同繼母從未正式離婚。喺內地法律對婚內財產嘅保障下，佢相信公義最終會得到彰顯，對方嘅貪婪行為最終只會落得一場空。葉璇感嘆，雖然呢場風波令人心力交瘁，但卻意外拉近咗佢同繼母、弟弟之間嘅關係，令原本疏離嘅家人變得前所未有咁緊密，金錢果然買唔到親情。
葉璇事業迎高峰 短劇《少夫人來自東北》創30億點擊
雖然家事纏身，但葉璇嘅演藝事業並未停步，反而迎來新一波高峰。佢主演嘅短劇《少夫人來自東北》喺內地創下高達30億嘅驚人點擊率，成績斐然。劇組已決定喺今年5月開拍續集，並遠赴東北取景，目前預約觀看人數已突破500萬，人氣勢不可擋，事業家庭兩邊忙。
回憶初出道辛酸 曾因廣東話不準被嘲笑
回望初出道嘅日子，葉璇亦非一帆風順。佢憶述當年由內地來港拍攝首部劇集《廟街孖兄弟》時，曾因廣東話發音唔標準而被拍檔取笑。後來轉戰影壇，出席國際影展時又曾因造型被品牌員工暗諷「娘娘哋」，險被撤銷贊助。
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