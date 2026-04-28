葉璇驚爆「家族爭產」內幕！保母獨吞半數遺產 父親骨灰無處安葬惹眾怒

葉璇近年憑短劇創下30億點擊，事業再創高峰，但現實生活卻上演一場比電視劇更離譜嘅爭產風波！佢近日罕有大爆，亡父嘅「紅顏知己」保母竟私下轉走半數遺產，更扣起葉家祖墳地契，令父親過身近一年仍無法入土為安。葉璇更做出驚人決定，誓要為父討回公道，背後真相令人心酸。