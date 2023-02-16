葉璇

43歲葉璇直播伸手入褲狂搲 緊身衣唧出三截肉 網民指邋遢精神異常

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43歲的葉璇近年主力在內地發展，曾因拍片開濾鏡太重手，搞到面目全非變老翻網紅，早前葉璇改玩「貼地」式直播，零濾鏡加肉色保暖底衫現身，點知仲出事，大媽look周身圓潤，加勁鬆弛素顔殘樣盡露，髮線後移亦十分嚴重，至日前她紮起辮仔直播，竟在眾目睽睽下伸手入褲，之後冇洗手食榴槤，如此反常行為令網民睇到眼凸。

葉璇 43歲的葉璇，不時以造身打扮帶貨做直播，身上三截肉好搶fo。
43歲的葉璇，不時以造身打扮帶貨做直播，身上三截肉好搶fo。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）
葉璇 葉璇被指直播時經常做出反常行為。
葉璇被指直播時經常做出反常行為。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）

葉璇為帶貨做直播不顧儀態

為了賺人仔，葉璇近年除拍劇、演舞台劇，亦全身投入帶貨做直播，見她把自己最真實的一面呈現在網民的眼前，除了素顏身穿保暖底衫非常求其，她更不時做出令人覺得惡心的行為，例如在鏡頭前撩鼻、搲腳趾、剪腳甲等，完全不顧儀態，唔理自己是藝人身份。

葉璇 葉璇𢱑腳。
葉璇搲腳。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）
葉璇 當眾剪腳甲。
當眾剪腳甲。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）
葉璇 鏡頭前忘我撩鼻。
鏡頭前忘我撩鼻。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）
葉璇 葉璇造型怪異，頭髮好油。
葉璇造型怪異，頭髮好油。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）

生日前夕當眾伸手入褲

葉璇幾乎每次出鏡都引起網民熱議，近月她的身形再度發脹，除了身上的三截肉有礙觀瞻，舉手投足亦滲出濃烈的「大媽味」。情人節(14日)生日的她，在生日前夕開了幾個鐘直播，為減齡紮起孖辮，繼續身穿緊身保暖衣出鏡，期間她不止一次很自然地伸手入褲狂搲，舉止極度不雅，網民似乎亦見慣不怪。

葉璇 直播中多次伸入褲狂𢱑。
直播中多次伸入褲狂搲。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）
葉璇 右手不時在敏感部份徘徊。
右手不時在敏感部份徘徊。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）

唔洗手食榴槤 食相好嚇人

葉璇除了伸手入褲又不停抽褲頭，至於用來搲痕的右手一直冇洗，間中又會搲鼻，不過最嚇人都係食晚飯時，她叫助理拎出一盒榴槤，用手拎匙羹大啖食，葉璇邊食邊講：「好好吃！」其食相認真令人側目，最後更連盒都舔乾淨，好誇張。

葉璇 狼吞虎嚥食榴槤。
狼吞虎嚥食榴槤。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）
葉璇 擺出忘我食相。
擺出忘我食相。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）
葉璇 最後仲舔乾淨個盒。
最後仲舔乾淨個盒。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）
葉璇 張紙巾抹完嘴再抹鼻涕。
張紙巾抹完嘴再抹鼻涕。（圖片來源：葉璇直播間影片截圖）

網民猜測葉璇別有用心

不少網民在直播時留言，批評葉璇似大媽、好邋遢、不修邊幅、非常趕客，中家見到葉璇現在的樣子， 感到不勝欷噓，非常懷念葉璇在當紅時期的完美身段及清秀顏值。亦有不少人認為葉璇之所以這樣做，是為了流量密碼，想吸引內地一班「大媽客」關注她，買她直播的產品，如果葉璇真係為咗咁而放飛自我，真係好大犧牲，不過其策略又的確成功，起碼成為大家的討論對象。

葉璇
（圖片來源：微博討論區截圖）
葉璇
（圖片來源：微博討論區截圖）
葉璇
（圖片來源：微博討論區截圖）
葉璇
（圖片來源：微博討論區截圖）
葉璇
（圖片來源：微博討論區截圖）

葉璇棄用濾鏡更出事

葉璇是99年華姐冠軍出身，更有古典美人之稱，近年留在內地發展的她不時在社交網拍片直播，其樣子比起昔日更為精緻，據知是因為跟風開濾鏡太重手所致。但原來素顔真身上陣都未必好，葉璇開直播同粉絲互動，完全不脂粉的她除皮膚鬆弛外，眼袋亦勁大，最慘是髮線向後移非常嚴重，舉手投足似大媽多過明星，引爆網民熱議。

葉璇 葉璇巨型眼袋加嚴重向後移嘅髮線，加埋件肉色保暖衣，乜嘢形象都冇晒！
葉璇巨型眼袋加嚴重向後移嘅髮線，加埋件肉色保暖衣，乜嘢形象都冇晒！（圖片來源：微博圖片）
葉璇 葉璇好認真地除去長袖保暖衣，露出她私藏多年從不見天日的「水泡」。
葉璇好認真地除去長袖保暖衣，露出她私藏多年從不見天日的「水泡」。（圖片來源：微博圖片）

貼地現形無星味

在直播中，葉璇身穿肉色保暖底衫，置形象於不顧夠晒貼地，當她整個人向後躺臥時，底衫下腰間贅肉走晒出來，隨後她脫下保暖內衣，露出最底層的背心內衣，腰間一大截「水泡」即刻浮現，期間葉璇曾在鏡頭前不顧儀態擺出疑似用脷撩牙的動作，真面目一次過睇晒。網民見葉璇直播現形感到心痛，留言批評葉璇沒有星味：「嚇死人！」、「游泳圈是認真的嗎？」、「普通人下樓掉個垃圾都不會這樣出門吧！」

葉璇 鏡頭前不顧儀態疑似用脷撩牙的動作，令葉璇的大媽氣質更加濃厚。
鏡頭前不顧儀態疑似用脷撩牙的動作，令葉璇的大媽氣質更加濃厚。（圖片來源：微博@頂流顔究社）（圖片來源：微博圖片）
葉璇 葉璇拋開明星光環做直播，網民留言負評彈到爆。
葉璇拋開明星光環做直播，網民留言負評彈到爆。（圖片來源：微博圖片）
葉璇
（圖片來源：微博圖片）
葉璇 當年葉璇面形比較飽滿，古裝造型非常亮麗，但近年見她愈來愈 V面，真係女大十八變。
當年葉璇面形比較飽滿，古裝造型非常亮麗，被封古典美人，但近年見她愈來愈 V面，真係女大十八變。（圖片來源：微博圖片）
葉璇 到內地發展多年的葉璇，很多時影相或拍片濾鏡都較重手，不時令人認不出是她。
到內地發展多年的葉璇，很多時影相或拍片濾鏡都較重手，不時令人認不出是她。（圖片來源：微博@葉璇）
葉璇 42歲的葉璇，開濾鏡示人幾咁靚。
43歲的葉璇，開濾鏡示人幾咁靚。（圖片來源：微博@葉璇）
葉璇 42歲的葉璇，平時在微博放的照片都非常重濾鏡。
葉璇有時重濾鏡到認唔到係佢。（圖片來源：微博@葉璇）
多年來葉璇不時重提與古天樂的緋聞製造話題，又指當年古仔好照顧她，有傳古仔好驚再與她扯上關係，近年除工作外拒絕私下見面。
多年來葉璇不時重提與古天樂的緋聞製造話題，又指當年古仔好照顧她，有傳古仔好驚再與她扯上關係，近年除工作外拒絕私下見面。（圖片來源：東方新地資料庫）
葉璇 葉璇19歲當選99年華姐冠軍，有古典美人之稱。
葉璇19歲當選99年華姐冠軍，有古典美人之稱。（圖片來源：[email protected]截圖）
葉璇 葉璇於19年宣布結束四年情，與細11年的內地造型師小默先生分手，分手後葉璇行徑開始怪異。
葉璇於19年宣布結束四年情，與細11年的內地造型師小默先生分手，分手後葉璇行徑開始怪異。（圖片來源：東方新地資料庫）
葉璇 葉璇當年入行時外表亮麗之餘，仲有種古典美，被封為經典的古裝女神。
葉璇當年入行時外表亮麗之餘，仲有種古典美，被封為經典的古裝女神。（圖片來源：無綫電視截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：微博討論區截圖、微博@葉璇、葉璇直播間影片截圖

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