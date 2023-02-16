43歲葉璇直播伸手入褲狂搲 緊身衣唧出三截肉 網民指邋遢精神異常

43歲的葉璇近年主力在內地發展，曾因拍片開濾鏡太重手，搞到面目全非變老翻網紅，早前葉璇改玩「貼地」式直播，零濾鏡加肉色保暖底衫現身，點知仲出事，大媽look周身圓潤，加勁鬆弛素顔殘樣盡露，髮線後移亦十分嚴重，至日前她紮起辮仔直播，竟在眾目睽睽下伸手入褲，之後冇洗手食榴槤，如此反常行為令網民睇到眼凸。