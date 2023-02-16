43歲葉璇直播伸手入褲狂搲 緊身衣唧出三截肉 網民指邋遢精神異常
葉璇為帶貨做直播不顧儀態
為了賺人仔，葉璇近年除拍劇、演舞台劇，亦全身投入帶貨做直播，見她把自己最真實的一面呈現在網民的眼前，除了素顏身穿保暖底衫非常求其，她更不時做出令人覺得惡心的行為，例如在鏡頭前撩鼻、搲腳趾、剪腳甲等，完全不顧儀態，唔理自己是藝人身份。
生日前夕當眾伸手入褲
葉璇幾乎每次出鏡都引起網民熱議，近月她的身形再度發脹，除了身上的三截肉有礙觀瞻，舉手投足亦滲出濃烈的「大媽味」。情人節(14日)生日的她，在生日前夕開了幾個鐘直播，為減齡紮起孖辮，繼續身穿緊身保暖衣出鏡，期間她不止一次很自然地伸手入褲狂搲，舉止極度不雅，網民似乎亦見慣不怪。
唔洗手食榴槤 食相好嚇人
葉璇除了伸手入褲又不停抽褲頭，至於用來搲痕的右手一直冇洗，間中又會搲鼻，不過最嚇人都係食晚飯時，她叫助理拎出一盒榴槤，用手拎匙羹大啖食，葉璇邊食邊講：「好好吃！」其食相認真令人側目，最後更連盒都舔乾淨，好誇張。
網民猜測葉璇別有用心
不少網民在直播時留言，批評葉璇似大媽、好邋遢、不修邊幅、非常趕客，中家見到葉璇現在的樣子， 感到不勝欷噓，非常懷念葉璇在當紅時期的完美身段及清秀顏值。亦有不少人認為葉璇之所以這樣做，是為了流量密碼，想吸引內地一班「大媽客」關注她，買她直播的產品，如果葉璇真係為咗咁而放飛自我，真係好大犧牲，不過其策略又的確成功，起碼成為大家的討論對象。
葉璇棄用濾鏡更出事
葉璇是99年華姐冠軍出身，更有古典美人之稱，近年留在內地發展的她不時在社交網拍片直播，其樣子比起昔日更為精緻，據知是因為跟風開濾鏡太重手所致。但原來素顔真身上陣都未必好，葉璇開直播同粉絲互動，完全不脂粉的她除皮膚鬆弛外，眼袋亦勁大，最慘是髮線向後移非常嚴重，舉手投足似大媽多過明星，引爆網民熱議。
貼地現形無星味
在直播中，葉璇身穿肉色保暖底衫，置形象於不顧夠晒貼地，當她整個人向後躺臥時，底衫下腰間贅肉走晒出來，隨後她脫下保暖內衣，露出最底層的背心內衣，腰間一大截「水泡」即刻浮現，期間葉璇曾在鏡頭前不顧儀態擺出疑似用脷撩牙的動作，真面目一次過睇晒。網民見葉璇直播現形感到心痛，留言批評葉璇沒有星味：「嚇死人！」、「游泳圈是認真的嗎？」、「普通人下樓掉個垃圾都不會這樣出門吧！」
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