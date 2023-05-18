43歲葉璇身形走樣現身 自爆故意賣醜扮大媽帶貨另有原因！

43歲的葉璇近年專注於內地發展，早前開直播帶貨時被指大走樣，露出大肚嚇窒大批網民。近日葉璇罕有回港出席ViuTV劇集《法與情》拜神儀式，身穿貼身裙嘅佢明顯身形發福不少。葉璇坦言自己賣醜扮大媽純粹係為咗賣更多貨，仲話個肚腩只係造型之一。