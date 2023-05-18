43歲葉璇身形走樣現身 自爆故意賣醜扮大媽帶貨另有原因！
43歲葉璇身形走樣現身香港
近日，葉璇身穿碎花緊身裙出席出席ViuTV劇集《法與情》拜神儀式，雖然未見之前直播帶貨時候嘅「士啤呔」，但明顯睇得出葉璇發福不少、大媽味濃。相比起同場以一身律師打扮現身嘅46歲謝安琪就差得遠，雖然謝安琪比葉璇大三歲，又生咗兩個小朋友，但依然比葉璇keep得更好，少女味依然。
網民mean爆留言狠批：葉璇買完餸嚟？
雖然今次葉璇時隔多年回港拍劇，但網民一見到發福不少嘅葉璇都忍唔住留言狠批：「葉璇買完餸嚟？」、「左邊個村姑想點？」、「左邊果位真係搞唔掂」、「見到葉大媽想嘔」、「葉大媽回港幫忙吃廚餘嗎？！」
坦言故意賣醜扮大媽帶貨
當葉璇被問到有關早前在直播做出連番怪異行為，大曬「士啤肽」又撩鼻、搲腳趾一事時，葉璇就坦言一切都只係角色需要，唔覺得自己係放下身段去賣貨，又話個肚腩只係角色造型：「都係角色嚟㗎啫，姐係個角色好成功，帶貨直播做Artist咩都係角色演出，都係本色演出。如果扮醜，啲人話『哇好肥好醜』，咁咪即係成功囉，如果你唔成功咪賣唔到啲貨囉。角色係咁就要咁㗎啦。」
自爆蜜運中 對象非小默先生
今次於ViuTV劇集《法與情》中飾演沒拍拖又沒結婚嘅樸素角色，當被問到現實生活有否拍拖時，葉璇直認正在與圈外人蜜運中，對方並非前男友小默先生。雖然近年發福不少嘅葉璇屢被傳出懷孕，但葉璇就連聲否認，又表示暫時冇計劃同男友結婚，生小朋友亦都隨緣。
43歲葉璇內地古裝劇由少女演到熟女
葉璇近年轉戰內地發展，曾因拍片開濾鏡太重手，搞到面目全非變老翻網紅，又試過身穿肉色保暖底衫做直播，勁鬆弛素顔殘樣盡露，多次做出反常行為令網民睇到眼凸，不過有指葉璇是刻意吸引大家眼球。葉璇3年前拍攝的內地古裝電視劇《譙國夫人》上月在中央電視台播出，女主角葉璇由18歲少女演起，隨即引起網民熱議。
網民劣評如潮 大叫「救命」冇眼睇
在劇中葉璇與任重會有感情線，觀眾睇完即留言「唔想睇老人家談情」、「廣場大媽大叔的cosplay」、「兩個人加一起是不是都快100歲了…」，內地觀眾紛紛指「觀眾的命……也是命」、「侮辱我眼睛」、「是請不到年紀小的演員嗎」，葉璇更被指「冼夫人？不要吧，救命！」、「看上去又老又壯又肥」。
葉璇近年走樣實錄
葉璇為帶貨做直播不顧儀態
為了賺人仔，葉璇近年除拍劇、演舞台劇，亦全身投入帶貨做直播，見她把自己最真實的一面呈現在網民的眼前，除了素顏身穿保暖底衫非常求其，她更不時做出令人覺得惡心的行為，例如在鏡頭前撩鼻、搲腳趾、剪腳甲等，完全不顧儀態，唔理自己是藝人身份。
葉璇當眾伸手入褲 唔洗手進食
葉璇幾乎每次出鏡都引起網民熱議，近月她的身形再度發脹，除了身上的三截肉有礙觀瞻，舉手投足亦滲出濃烈的「大媽味」。情人節(2月14日)生日的她，在生日前夕開了幾個鐘直播，為減齡紮起孖辮，繼續身穿緊身保暖衣出鏡，期間她不止一次很自然地伸手入褲狂搲，之後仲唔洗手食榴槤，其舉止極度不雅，網民似乎亦見慣不怪。
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