42歲葉璇直播翻車 零濾鏡大媽Look 髮線上移十級驚嚇
葉璇棄用濾鏡更出事
42歲的葉璇是選美冠軍出身，更有古典美人之稱，近年留在內地發展的她不時在社交網拍片直播，其樣子比起昔日更為精緻，據知是因為跟風開濾鏡太重手所致。但原來素顔真身上陣都未必好，葉璇日前開直播同粉絲互動，完全不脂粉的她除皮膚鬆弛外，眼袋亦勁大，最慘是髮線向後移非常嚴重，舉手投足似大媽多過明星，引爆網民熱議。
貼地現形無星味
在直播中，葉璇身穿肉色保暖底衫，置形象於不顧夠晒貼地，當她整個人向後躺臥時，底衫下腰間贅肉走晒出來，隨後她脫下保暖內衣，露出最底層的背心內衣，腰間一大截「水泡」即刻浮現，期間葉璇曾在鏡頭前不顧儀態擺出疑似用脷撩牙的動作，真面目一次過睇晒。網民見葉璇直播現形感到心痛，留言批評葉璇沒有星味：「嚇死人！」、「游泳圈是認真的嗎？」、「普通人下樓掉個垃圾都不會這樣出門吧！」
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap