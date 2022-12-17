葉璇

42歲葉璇直播翻車 零濾鏡大媽Look 髮線上移十級驚嚇

最新娛聞
東方新地

廣告

近年主力在內地發展的葉璇，早前因為拍短片開濾鏡太重手，搞到面目全非變老翻網紅樣。有見及此，葉璇改玩「貼地」式直播，零濾鏡加肉色保暖底衫現身，點知仲出事，大媽look周身圓潤，加勁鬆弛素顔殘樣盡露，髮線後移亦十分嚴重，好彩唔係七月十四。

葉璇 葉璇身穿肉色保暖内衣貼地做直播，點知被彈到一文不值。
葉璇身穿肉色保暖内衣貼地做直播，點知被彈到一文不值。（圖片來源：微博圖片）

葉璇棄用濾鏡更出事

42歲的葉璇是選美冠軍出身，更有古典美人之稱，近年留在內地發展的她不時在社交網拍片直播，其樣子比起昔日更為精緻，據知是因為跟風開濾鏡太重手所致。但原來素顔真身上陣都未必好，葉璇日前開直播同粉絲互動，完全不脂粉的她除皮膚鬆弛外，眼袋亦勁大，最慘是髮線向後移非常嚴重，舉手投足似大媽多過明星，引爆網民熱議。

葉璇 葉璇巨型眼袋加嚴重向後移嘅髮線，加埋件肉色保暖衣，乜嘢形象都冇晒！
葉璇巨型眼袋加嚴重向後移嘅髮線，加埋件肉色保暖衣，乜嘢形象都冇晒！（圖片來源：微博圖片）
葉璇 葉璇好認真地除去長袖保暖衣，露出她私藏多年從不見天日的「水泡」。
葉璇好認真地除去長袖保暖衣，露出她私藏多年從不見天日的「水泡」。（圖片來源：微博圖片）

貼地現形無星味

在直播中，葉璇身穿肉色保暖底衫，置形象於不顧夠晒貼地，當她整個人向後躺臥時，底衫下腰間贅肉走晒出來，隨後她脫下保暖內衣，露出最底層的背心內衣，腰間一大截「水泡」即刻浮現，期間葉璇曾在鏡頭前不顧儀態擺出疑似用脷撩牙的動作，真面目一次過睇晒。網民見葉璇直播現形感到心痛，留言批評葉璇沒有星味：「嚇死人！」、「游泳圈是認真的嗎？」、「普通人下樓掉個垃圾都不會這樣出門吧！」

葉璇 鏡頭前不顧儀態疑似用脷撩牙的動作，令葉璇的大媽氣質更加濃厚。
鏡頭前不顧儀態疑似用脷撩牙的動作，令葉璇的大媽氣質更加濃厚。（圖片來源：微博@頂流顔究社）（圖片來源：微博圖片）
葉璇 葉璇拋開明星光環做直播，網民留言負評彈到爆。
葉璇拋開明星光環做直播，網民留言負評彈到爆。（圖片來源：微博圖片）
葉璇
（圖片來源：微博圖片）
葉璇 當年葉璇面形比較飽滿，古裝造型非常亮麗，但近年見她愈來愈 V面，真係女大十八變。
當年葉璇面形比較飽滿，古裝造型非常亮麗，被封古典美人，但近年見她愈來愈 V面，真係女大十八變。（圖片來源：微博圖片）
葉璇 到內地發展多年的葉璇，很多時影相或拍片濾鏡都較重手，不時令人認不出是她。
到內地發展多年的葉璇，很多時影相或拍片濾鏡都較重手，不時令人認不出是她。（圖片來源：微博@葉璇）
葉璇 42歲的葉璇，開濾鏡示人幾咁靚。
42歲的葉璇，開濾鏡示人幾咁靚。（圖片來源：微博@葉璇）
多年來葉璇不時重提與古天樂的緋聞製造話題，又指當年古仔好照顧她，有傳古仔好驚再與她扯上關係，近年除工作外拒絕私下見面。
多年來葉璇不時重提與古天樂的緋聞製造話題，又指當年古仔好照顧她，有傳古仔好驚再與她扯上關係，近年除工作外拒絕私下見面。（圖片來源：東方新地資料庫）
葉璇 葉璇於19年宣布結束四年情，與細11年的內地造型師小默先生分手，分手後葉璇行徑開始怪異。
葉璇於19年宣布結束四年情，與細11年的內地造型師小默先生分手，分手後葉璇行徑開始怪異。（圖片來源：東方新地資料庫）
葉璇 葉璇當年入行時外表亮麗之餘，仲有種古典美，被封為經典的古裝女神。
葉璇當年入行時外表亮麗之餘，仲有種古典美，被封為經典的古裝女神。（圖片來源：無綫電視截圖）

常見問題

世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？

IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹

聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？

一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會鄭秀文演唱會Clockenflap

撰文：東方新地圖片來源：微博＠葉璇、無綫電視截圖

讀者留言

熱門文章

 