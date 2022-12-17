42歲葉璇直播翻車 零濾鏡大媽Look 髮線上移十級驚嚇

近年主力在內地發展的葉璇，早前因為拍短片開濾鏡太重手，搞到面目全非變老翻網紅樣。有見及此，葉璇改玩「貼地」式直播，零濾鏡加肉色保暖底衫現身，點知仲出事，大媽look周身圓潤，加勁鬆弛素顔殘樣盡露，髮線後移亦十分嚴重，好彩唔係七月十四。