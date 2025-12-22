45歲葉璇罕曝光搣甩大媽味 重回巔峰顏值不輸同場TVB女神
葉璇突然回春仙氣十足洗走大媽形象
曾被封為「古典美人」的葉璇，1999年奪得國際華裔小姐冠軍及「最具古典美態獎」後加入TVB，近年將工作重心轉往內地發展。早年她加入直播帶貨行列時，出位打扮及行為嚇怕不少網民，更試過穿肉色大媽底衫唧出三層車胎肥腩，又有剪腳甲、捽腳趾、擤鼻等零儀態行徑，「我行我素」完全不在乎形象。久未露面的葉璇日前出席慈善晚宴，竟然徹底撇甩「大媽」味，以全黑打扮示人，化上淡妝紮起馬尾，皮膚白滑緊致零皺紋，仙氣十足令人眼前一亮。
葉璇顏值不輸同場TVB新紮女神梁敏巧
當晚同場出席慈善晚宴的還有去年已離巢TVB的謝東閔，以及30歲「東張女神」梁敏巧等藝人。從照片中可見，葉璇當日束起馬尾配上鮮紅色唇膏，看上去皮膚相當緊緻，側面看都沒有雙下巴，臉上一點歲月痕跡都看不見。網民都大讚她保養得宜，顏值完全拍得住旁邊幾位「後生女」，45歲的她身上帶著仙氣，狀態一點也不輸給年輕15歲的梁敏巧，重回巔峰狀態。
葉璇潮玩CCD相機自拍嘟嘴賣萌少女味爆燈
更令人驚喜的是，葉璇近日在社交網晒出多張自拍照，更是貼近潮流大玩CCD相機效果。見她嘟嘴賣萌，面仔尖尖，加上一身bling bling背心打扮，少女味返晒嚟，比當年索爆扮相更見年輕活力。這種復古CCD相機濾鏡效果正是時下年輕人最愛的拍照風格，葉璇緊貼潮流的表現令網民刮目相看，紛紛大讚她終於搣甩大媽味，重新找回當年古典美人的風采。
網民大讚葉璇登顏值顛峰更勝從前
看到葉璇的驚人轉變，網民紛紛留言大讚「葉璇靚開有條路」、「終於搣甩大媽味」、「係顏值顛峰」、「比當年更靚」。有網民更直言「45歲仲可以咁靚，保養得真係好」、「仙氣十足，完全睇唔出係中年人」、「CCD相機效果好適合佢，少女味爆燈」。葉璇這次華麗轉身確實令人刮目相看，從之前的「大媽」形象搖身一變成為仙氣女神，證明只要用心保養和打扮，年齡根本不是問題。
葉璇公然嘲諷女性：變漂亮才有人給你愛給你錢
早前葉璇在直播間公然嘲諷女性，指女性要有瘦腰漂亮和有錢才有人愛，沒有人愛是自己的問題：「你要瘦下來才能找到對象，女生太胖啊對象是不太會來找你的，問題是你有錢嗎？是因為你自己沒錢沒愛，自己也沒錢你也不知道怎麼愛別人，就是你自己有問題知道吧，你自己要先漂亮，你變漂亮才會有人給你愛給你錢。」
之後當網民講出自己身高體重後，葉璇再寸爆回應：「身高1米6體重135（斤），哇那是蠻重的。」
網民洗版式留言怒斥
直播片段流出後，不少網民都在內地社交平台洗版式留言怒斥葉璇沒有自知之明，為了流量不惜一切：「為了熱度故意說的吧」、「她自己都那樣了，一點說服力也沒有」、「關鍵她老了，還穿成那樣做直播。身為一個女明星，一點自覺性都沒有，還出來做直播。為什麼不自覺一點，省的出來污染別人的眼睛」等。
葉璇變身做杭州亞運會志願者
除了做直播帶貨之外，葉璇近日更搖身一變，成為了杭州亞運會志願者之一，令不少網民大跌眼鏡。葉璇在微博發文表示很開心能夠擔任今次杭州亞運會的志願者，又解釋自己所負責的崗位：「我的崗位是小青荷，給中外友人講解中國杭州的傳統藝術文化」。不過就有網民指葉璇所上傳的自拍照「濾鏡開得太過份」。
葉璇疑與58歲內地企業家拍拖
北上發展後新聞多多的葉璇，早前晒出與一男子背影相，同時又晒大大紮紅玫瑰，上面印有「I love you forever my love」，閃到爆炸。而前晚（29日），葉璇突然做直播公開「另一半」身份，留言：「約會的晚上特别開心」而這位「新歡」就是58歲企業家李國慶，葉璇在直播期間全程都嗲聲嗲氣，雖然網友知二人只是為直播帶貨扮作情侶做宣傳，不過他們親密表現令人聯想到二人真是拍拖。
葉璇「新歡」被指曾患性病
對於葉璇和「新歡」李國慶合照，不少網友即刻起底發現李國慶在內地有不少「黑歷史」，他曾於2019年提出與一同創立公司的老婆俞渝離婚，二人鬧出奪權風波，李國慶於2020年夥同五人闖入辦公室搶走幾十枚公章、財務章，又遭女方爆料取走逾億現金。公事一團糟，私事亦混亂，李國慶被爆是一名同性戀者，更患有梅毒等，男方還曾出言威脅要殺妻。
北上發展後越搞越騎呢 搲下體、剪腳甲樣樣做齊
為了賺人仔，葉璇近年除拍劇、演舞台劇，亦全身投入帶貨做直播，見她把自己最真實的一面呈現在網民的眼前，除了素顏身穿保暖底衫非常求其，她更不時做出令人覺得惡心的行為，例如在鏡頭前撩鼻、搲腳趾、剪腳甲等，完全不顧儀態，唔理自己是藝人身份。
葉璇當眾伸手入褲 唔洗手進食
葉璇在生日前夕開了幾個鐘直播，為減齡紮起孖辮，繼續身穿緊身保暖衣出鏡，期間她不止一次很自然地伸手入褲狂搲，之後仲唔洗手食榴槤，其舉止極度不雅，網民似乎亦見慣不怪。
為流量不惜一切 扮醜扮肥自認成功
葉璇在5月出席ViuTV劇集《法與情》拜神儀式時，曾被問到有關早前在直播做出連番怪異行為，大曬「士啤肽」又撩鼻、搲腳趾一事，葉璇坦言一切都只係角色需要，唔覺得自己係放下身段去賣貨，又話個肚腩只係角色造型：「都係角色嚟㗎啫，姐係個角色好成功，帶貨直播做Artist咩都係角色演出，都係本色演出。如果扮醜，啲人話『哇好肥好醜』，咁咪即係成功囉，如果你唔成功咪賣唔到啲貨囉。角色係咁就要咁㗎啦。」