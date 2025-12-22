45歲葉璇罕曝光搣甩大媽味 重回巔峰顏值不輸同場TVB女神

45歲前華裔小姐冠軍葉璇近年因身形暴脹被網民狠批「大媽味濃」，豈料她日前出席慈善晚宴時突然回春，一洗頹氣重拾仙氣，更在社交平台大玩潮流CCD相機自拍，嘟嘴賣萌少女味十足，網民驚呼她登上顏值顛峰，狀態更勝當年索爆扮相。