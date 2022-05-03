59歲葉童白髮素顏彈電結他 唔介意被批歲月催人：最緊要有得老﹗

59歲葉童入行四十年，永不言休，近年拍過ViuTV劇又演舞台劇，樂與新一輩藝人合作﹗同時活躍於社交網，不時拍片分享生活點滴，近日葉童po出彈電子結他片段，網民驚訝她忽然滿頭白髮，身穿白Tee仍然顯瘦，網民紛紛指完全認唔出是葉童﹗
葉童永不言休 坦言心中有團火
今年3月踏入59歲的葉童，曾兩度奪得金像獎最佳女主角，從事演藝圈多年的葉童，坦言無想過退休，但會選擇有興趣的工作，認為自己還可以有很大進步空間，坦言對演戲仍有團火﹗葉童近年又熱愛玩抖音，不時拍片分享，當中有生活點滴亦有搞笑片段﹗近日她貼出彈電子結他片段，頭髮由之前的淺棕色變成一頭白髮，令網民好驚訝忽然變老﹗不過亦有網友引用葉童過去訪問時剖白的心態，指「有得老」才是一件好事！
奔六葉童 年齡只是數字
葉童曾在訪問中指年齡只是數字，現在自己都忘記歲數，並指有得老係好事，證明未死還健康，唔介意幕前由少女演到做人阿媽甚至阿婆，「有得老係好事﹗」，她指只要生活過得快活，懂得在生活中找樂趣，正如她學習電結他一樣，不停找新樂趣，要令自己過很有活力﹗
葉童 戴假髮扮李爾王
繼演出ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》和電影《濁水漂流》後，葉童去年又有新搞作，就是演出莎士比亞名劇《李爾王》，扮演李爾王，她不時拍片放上抖音，卻疑因素顏出鏡，而被指皮膚鬆弛、狀態顯老，不過也有不少網友力撐藝人也是人，老很正常﹗
遊大澳歎沙翁
葉童年前開設抖音號，至今已有逾65萬粉絲，之前她上載了一段開心遊大澳的影片，當時她在街頭買了一份沙翁，更在店門口即場進食，但由於身形太消瘦，進食時葉童頸部青筋盡顯，加上一頭亂髮，網民驚訝她忽然變蒼老。
網友：唔鬆又話人打針
這段影片迅速引發網友熱議，有不少網友擔心葉童身體，紛紛評論她「個人太瘦自然易皺」、「還是胖一點好看」、「差點認不出來」等等，也有很多網友都力撐葉童「就嚟60歲咁嘅樣有咩問題」、「葉童份人好自然，自然即係靚！」、「唔鬆又話人打針」等，更有人話：「老有乜出奇？最緊要有得老。」獲得不少網友點讚。
獲金庸盛讚最似趙敏
台灣台視93年開拍《倚天屠龍記》，馬景濤飾張無忌，葉童飾趙敏，周海媚飾周芷若。觀眾對趙敏評價反應兩極，但她得到金庸的評價：「如同書中走出一般。」即是最神似。
葉童：我仲可以老
葉童早前接受傳媒訪問時，曾表示不介意歲月在臉上留下痕迹，更直言覺得可以老去是件好事，因為她覺得自己仲可以老，即係代表仲未死，而且人老了後，才能累積很多智慧和經驗，笑指：「最緊要仲可以老﹗」
圈中好友粒粒巨星
回流拍港劇
葉童早年北上發展，近年再拍港劇，之前拍過無綫劇《香港愛情故事》，去年拍攝ViuTV《無限斜棟有限公司》。