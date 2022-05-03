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59歲葉童白髮素顏彈電結他 唔介意被批歲月催人：最緊要有得老﹗

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59歲葉童入行四十年，永不言休，近年拍過ViuTV劇又演舞台劇，樂與新一輩藝人合作﹗同時活躍於社交網，不時拍片分享生活點滴，近日葉童po出彈電子結他片段，網民驚訝她忽然滿頭白髮，身穿白Tee仍然顯瘦，網民紛紛指完全認唔出是葉童﹗

葉童 葉童年輕時，很有氣質﹗
葉童年輕時，很有氣質﹗（圖片來源：ATV）

葉童永不言休 坦言心中有團火

今年3月踏入59歲的葉童，曾兩度奪得金像獎最佳女主角，從事演藝圈多年的葉童，坦言無想過退休，但會選擇有興趣的工作，認為自己還可以有很大進步空間，坦言對演戲仍有團火﹗葉童近年又熱愛玩抖音，不時拍片分享，當中有生活點滴亦有搞笑片段﹗近日她貼出彈電子結他片段，頭髮由之前的淺棕色變成一頭白髮，令網民好驚訝忽然變老﹗不過亦有網友引用葉童過去訪問時剖白的心態，指「有得老」才是一件好事！

葉童 網民大讚葉童素顏上鏡好勇敢﹗
網民大讚葉童素顏上鏡好勇敢﹗（圖片來源：抖音@ceciliayiptung）

奔六葉童 年齡只是數字

葉童曾在訪問中指年齡只是數字，現在自己都忘記歲數，並指有得老係好事，證明未死還健康，唔介意幕前由少女演到做人阿媽甚至阿婆，「有得老係好事﹗」，她指只要生活過得快活，懂得在生活中找樂趣，正如她學習電結他一樣，不停找新樂趣，要令自己過很有活力﹗

葉童 葉童之前仍然一頭淺棕色頭髮，在片中對鏡跳舞，大晒S腰，好風騷﹗
葉童之前仍然一頭淺棕色頭髮，在片中對鏡跳舞，大晒S腰，好風騷﹗（圖片來源：抖音@ceciliayiptung）

葉童 戴假髮扮李爾王

繼演出ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》和電影《濁水漂流》後，葉童去年又有新搞作，就是演出莎士比亞名劇《李爾王》，扮演李爾王，她不時拍片放上抖音，卻疑因素顏出鏡，而被指皮膚鬆弛、狀態顯老，不過也有不少網友力撐藝人也是人，老很正常﹗

資深傳媒人汪曼玲日前去欣賞葉童的舞台劇演出後，曾在社交網上晒出她和葉童的合照。
資深傳媒人汪曼玲去欣賞葉童的舞台劇演出後，曾在社交網上晒出她和葉童的合照。（圖片來源：微博@汪曼玲）
在舞台劇中李爾王的葉童，相中戴著銀白色假髮，同時臉上亦布滿皺紋，顯得十分蒼老。
在舞台劇中李爾王的葉童，相中戴著銀白色假髮，同時臉上亦布滿皺紋，被網民指顯得十分蒼老。（圖片來源：微博@汪曼玲）

遊大澳歎沙翁

葉童年前開設抖音號，至今已有逾65萬粉絲，之前她上載了一段開心遊大澳的影片，當時她在街頭買了一份沙翁，更在店門口即場進食，但由於身形太消瘦，進食時葉童頸部青筋盡顯，加上一頭亂髮，網民驚訝她忽然變蒼老。

有網友猜測葉童用錯濾鏡，以致整個人看起十分不自然。
有網友猜測葉童用錯濾鏡，以致整個人看起來十分不自然。（圖片來源：抖音@ceciliayiptung）
除了臉上皮膚乾瘦外，葉童更被指雙手似雞爪，難掩老態。
葉童大啖食完全唔介意公開食相，活得輕鬆自在，卻被網民指她除了臉上皮膚乾瘦外，雙手似雞爪，難掩老態。（圖片來源：抖音@ceciliayiptung）
最後葉童撕了一塊沙翁下來，問鏡頭前的粉絲：「你要來一口嗎？」
最後葉童撕了一塊沙翁下來，問鏡頭前的粉絲：「你要來一口嗎？」（圖片來源：抖音@ceciliayiptung）

網友：唔鬆又話人打針

這段影片迅速引發網友熱議，有不少網友擔心葉童身體，紛紛評論她「個人太瘦自然易皺」、「還是胖一點好看」、「差點認不出來」等等，也有很多網友都力撐葉童「就嚟60歲咁嘅樣有咩問題」、「葉童份人好自然，自然即係靚！」、「唔鬆又話人打針」等，更有人話：「老有乜出奇？最緊要有得老。」獲得不少網友點讚。

年輕時的葉童。
年輕時的葉童。（圖片來源：微博@SarmSuk）
葉童 1986年同張國榮演出電影《偶然》。
1986年同張國榮演出電影《偶然》。（圖片來源：微博@SarmSuk）

獲金庸盛讚最似趙敏

台灣台視93年開拍《倚天屠龍記》，馬景濤飾張無忌，葉童飾趙敏，周海媚飾周芷若。觀眾對趙敏評價反應兩極，但她得到金庸的評價：「如同書中走出一般。」即是最神似。

葉童

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葉童：我仲可以老

葉童早前接受傳媒訪問時，曾表示不介意歲月在臉上留下痕迹，更直言覺得可以老去是件好事，因為她覺得自己仲可以老，即係代表仲未死，而且人老了後，才能累積很多智慧和經驗，笑指：「最緊要仲可以老﹗」

葉童閒時經常孖老公四出旅遊。
葉童閒時經常孖老公陳國熹四出旅遊，這張相片是在去年所拍，當時葉童臉上皮膚仍顯得好飽滿。（圖片來源：微博@SarmSuk）

圈中好友粒粒巨星

葉童 葉童夫婦同張學友好老友﹗
葉童夫婦同張學友好老友﹗（圖片來源：微博@SarmSuk）
葉童 疫情前，葉童夫婦經常四圍飛享受生活，之前相約梁朝偉去旅行及去滑水﹗
疫情前，葉童夫婦經常四圍飛享受生活，之前相約梁朝偉去旅行及去滑水﹗（圖片來源：微博@SarmSuk）
葉童 同劉嘉玲係多年老友，同時與鍾鎮濤、杜德偉都好熟，與其另一半都friend埋﹗
同劉嘉玲係多年老友，同時與鍾鎮濤、杜德偉都好熟，與其另一半都friend埋﹗（圖片來源：微博@SarmSuk）

回流拍港劇

葉童早年北上發展，近年再拍港劇，之前拍過無綫劇《香港愛情故事》，去年拍攝ViuTV《無限斜棟有限公司》。

葉童 陳家晞母親林詠梅
去年葉童曾在ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》中飾演和陳家晞（盧慧敏飾）久別重逢的母親。（圖片來源：《無限斜棟有限公司》劇照）
葉童 無限斜棟有限公司｜1-20集劇情劇透
兩母女最終成功放下心結。（圖片來源：《無限斜棟有限公司》劇照）
葉童 無限斜棟有限公司
赱年3月，葉童為劇集做宣傳，當時她曾大讚同劇的年青演員好有禮貌，在每次見面時都會特別和她打招呼。（圖片來源：ViuTV授權圖片）

撰文：東方新地圖片來源：抖音@ceciliayiptung、微博@汪曼玲、微博@SarmSuk、《無限斜棟有限公司》劇照、ViuTV授權圖片

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