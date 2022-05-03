59歲葉童白髮素顏彈電結他 唔介意被批歲月催人：最緊要有得老﹗

59歲葉童入行四十年，永不言休，近年拍過ViuTV劇又演舞台劇，樂與新一輩藝人合作﹗同時活躍於社交網，不時拍片分享生活點滴，近日葉童po出彈電子結他片段，網民驚訝她忽然滿頭白髮，身穿白Tee仍然顯瘦，網民紛紛指完全認唔出是葉童﹗